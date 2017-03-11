"СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия" и "Енисей" упрочили лидерство в четвертьфиналах ЧР по хоккею с мячом, "Водник" сравнял счёт

Вторые матчи четвертьфинальных серий чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в пятницу в Хабаровске, Иркутске, Первоуральске и Красноярске.





Хабаровский "СКА-Нефтяник" принимал новосибирский "Сибсельмаш". Первый гол хабаровчан гостям удалось отыграть, но затем до конца первого тайма забивали только дальневосточники, и сделали они это шесть раз подряд. Во второй половине новосибирцы чуть сократили разрыв, но шансов на спасение у них уже не было - хозяева одержали победу со счётом 10:6. Покер в составе победителей сделал Артём Бондаренко.





Хоккеисты иркутского клуба "Байкал-Энергия" дважды уступали в счёте в первом тайме второго матча с кемеровским "Кузбассом" - 0:1 и 1:2. Однако в концовке тайма иркутяне забили четыре мяча подряд, а в начале второй половины - ещё четыре. Кемеровчанам удалось лишь сократить отставание до пяти мячей - 9:4 в пользу хозяев льда. Хет-триками в составе иркутян отметились Александр Егорычев и Евгений Иванушкин.





Действующий чемпион страны - красноярский "Енисей" играл на своём поле с ульяновской "Волгой". На четвёртой минуте хозяева неожиданно уступали - 0:2, но в середине первого тайма за пять минут отличились трижды и вышли вперёд, незадолго до перерыва забили мяч, а во втором тайме закрепили успех, победив в итоге - 7:3. Автором дубля стал Александр Насонов. "СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия" и "Енисей" лидируют в сериях до трёх побед - 2:0.





"Уральский трубник" из Первоуральска принимал архангельский "Водник". Пропустив первыми,хозяева сумели выйти вперёд, но к перерыву архангелогородцы вновь повели в счёте, а во второй половине забили четыре безответных мяча и одержали убедительную победу - 7:2. Александр Антонов и Евгений Дергаев забили по два мяча. Счёт в серии сравнялся - 1:1.





Третьи и, если понадобится, четвёртые матчи серий пройдут 14 и 15 марта в Новосибирске, Кемерове, Ульяновске и Архангельске.





"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 10:6 (7:1)

1:0. Артём Бондаренко (Валерий Ивкин), 5, угловой

1:1. Сергей Ган (Евгений Маврин), 17

2:1. Александр Ким (Антон Шевцов), 20, угловой

3:1. Юрий Шардаков (Максим Ишкельдин), 21

4:1. Максим Ишкельдин (Артём Бондаренко), 34

5:1. Артём Бондаренко (Антон Шевцов), 39

6:1. Александр Антипов (Эрик Сэфстрём), 40

7:1. Павел Рязанцев (Александр Антипов), 45

7:2. Рауан Исалиев (Алексей Доровских), 49

7:3. Рауан Исалиев, 64

8:3. Артём Бондаренко, 66

8:4. Евгений Леонов (Егор Дарковский), 68

8:5. Алексей Доровских (Степан Васюкович), 70, угловой

9:5. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 75

10:5. Павел Рязанцев (Эрик Сэфстрём), 76

10:6. Евгений Маврин (Рауан Исалиев), 88, угловой.

Счёт в серии - 2:0.





"Енисей" (Красноярск) - "Волга" (Ульяновск) 7:3 (4:2)

0:1. Дмитрий Иванов (Игорь Ларионов), 2

0:2. Алексей Бушуев, 4, свободный

1:2. Андрей Прокопьев (Олег Толстихин), 21

2:2. Александр Насонов, 22

3:2. Иван Шевцов (Денис Лапшин), 26

4:2. Олег Толстихин (Вячеслав Вдовенко), 40

5:2. Алман Миргазов (Виктор Чернышёв), 54

5:3. Денис Артюшин (Игорь Ларионов), 55

6:3. Вадим Чернов (Дмитрий Логинов), 72, угловой

7:3. Александр Насонов (Дмитрий Логинов), 90, угловой.

Счёт в серии - 2:0.





"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Водник" (Архангельск) 2:7 (2:3)

0:1. Александр Антонов (Максим Чермных), 10

1:1. Вячеслав Маркин, 18

2:1. Дмитрий Черных (Андрей Орлов), 23, угловой

2:2. Сергей Перминов (Данил Кузьмин), 29, угловой

2:3. Евгений Дергаев (Сергей Калинин), 37

2:4. Дмитрий Попутников (Иван Козлов), 48

2:5. Евгений Дергаев (Янис Бефус), 50

2:6. Александр Антонов, 78

2:7. Дмитрий Попутников, 84.

Счёт в серии - 1:1.





"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Кузбасс" (Кемерово) 9:4 (5:2)

0:1. Олег Земцов (Богдан Павенский), 12

1:1. Егор Егорычев (Руслан Тремаскин), 34, угловой

1:2. Денис Борисенко (Олег Земцов), 35

2:2. Александр Егорычев (Максим Гавриленко), 36

3:2. Александр Егорычев (Руслан Тремаскин), 37, угловой

4:2. Евгений Иванушкин, 40, с 12-метрового

5:2. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 43, свободный

6:2. Евгений Иванушкин (Евгений Шадрин), 47, угловой

7:2. Александр Егорычев (Евгений Иванушкин), 50

8:2. Станислав Исмагилов (Максим Гавриленко), 56

9:2. Руслан Тремаскин (Александр Егорычев), 58

9:3. Вячеслав Швецов (Климентий Тарасенко), 72

9:4. Игорь Иванов (Олег Земцов), 88.