"СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия", "Енисей" и "Уральский трубник" повели в четвертьфиналах ЧР по хоккею с мячом

Первые матчи четвертьфинальных серий чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в четверг в Хабаровске, Иркутске, Красноярске и Первоуральске.





Хабаровский "СКА-Нефтяник" принимал новосибирский "Сибсельмаш". Гости оказывали упорное сопротивление более половины тайма, отыгравшись после 0:2 и 2:3. Однако затем хабаровчане смяли соперника, забив пять мячей за семь минут. Во второй половине дальневосточники наращивали превосходство, которое в итоге оказалось двузначным - 15:5. Четыре мяча забил Артём Бондаренко.





"Байкал-Энергия" и "Кузбасс" играли на поле иркутян. После первого быстрого быстрого гола ещё два взятия ворот гостей последовали ближе к перерыву. Во втором тайме гости размочили счёт лишь после семи пропущенных мячей. В итоге - победа иркутян со счётом 8:2. Дублями отметились у победителей - Евгений Иванушкин и Павел Дубовик, у проигравших - Вячеслав Швецов.





Красноярский "Енисей" на своём поле встречался с ульяновской "Волгой". Открыв счёт в начале встречи, хозяева во второй половине первого тайма за шесть минут отличились ещё четырежды. За оставшееся время обе команды забили по четыре мяча. В итоге - 9:4 в пользу красноярцев. Хет-трик в составе победителей сделал Иван Шевцов.





Самым упорным, как и ожидалось, стало противостояние "Уральского трубника" из Первоуральска и архангельского "Водника". Первыми ворота соперника распечатали гости - отличился Александр Антонов. Перед перерывом Евгений Игошин сравнял счёт, а после возобновления игры ворота гостей поразили Дмитрий Разуваев и Григорий Липин. Затем Антонов оформил дубль, но это позволило архангелогородцам лишь сократить отставание - 3:2 в пользу первоуральцев.





Таким образом, "СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия", "Енисей" и "Уральский трубник" повели в сериях до трёх побед - 1:0. Вторые матчи эти же команды проведут на своих полях в пятницу.





"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 15:5 (8:3)

1:0. Юрий Шардаков (Максим Ишкельдин), 6

2:0. Артём Бондаренко, 7

2:1. Никита Шубин (Сергей Ган), 17

2:2. Павел Анисимов (Егор Дарковский), 19

3:2. Кирилл Петровский, 22

3:3. Сергей Ган (Никита Свиридов), 25

4:3. Павел Рязанцев (Александр Ким), 28

5:3. Павел Рязанцев (Артём Бондаренко), 31

6:3. Василий Грановский (Валерий Ивкин), 33, угловой

7:3. Артём Бондаренко, 35

8:3. Максим Ишкельдин (Александр Ким), 36

9:3. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 50

10:3. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 53

11:3. Артём Бондаренко (Павел Рязанцев), 65

12:3. Юрий Шардаков (Эрик Сэфстрём), 68

13:3. Кристофер Фагерстрём (Максим Ишкельдин), 72

13:4. Рауан Исалиев, 77

14:4. Павел Рязанцев (Юрий Шардаков), 78

15:4. Юрий Шардаков (Максим Ишкельдин), 81

15:5. Алексей Доровских, 86, с 12-метрового.

Счёт в серии - 1:0.





"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Кузбасс" (Кемерово) 8:2 (3:0)

1:0. Руслан Тремаскин (Евгений Шадрин), 3

2:0. Максим Гавриленко (Максим Ширяев), 35

3:0. Евгений Иванушкин (Евгений Шадрин), 45

4:0. Павел Дубовик (Евгений Шадрин), 50, угловой

5:0. Александр Егорычев (Руслан Тремаскин), 56

6:0. Станислав Исмагилов (Александр Егорычев), 66

7:0. Евгений Иванушкин (Евгений Шадрин), 79

7:1. Вячеслав Швецов (Егор Земцов), 80

7:2. Вячеслав Швецов (Алексей Башарымов), 85

8:2. Павел Дубовик (Тимофей Безносов), 88.

Счёт в серии - 1:0.





"Енисей" (Красноярск) - "Волга" (Ульяновск) 9:4 (6:1)

1:0. Вячеслав Вдовенко (Андрей Прокопьев), 6

2:0. Иван Шевцов (Юрий Викулин), 26, угловой

3:0. Юрий Викулин (Андрей Прокопьев), 28

4:0. Вячеслав Вдовенко (Иван Шевцов), 29

5:0. Иван Шевцов (Алмаз Миргазов), 32

5:1. Денис Цыцаров (Дмитрий Иванов), 44, угловой

6:1. Иван Шевцов (Артём Ахметзянов), 45

6:2. Игорь Ларионов (Илари Мойсала), 50, угловой

7:2. Артём Ахметзянов, 54, с 12-метрового

8:2. Александр Насонов (Роман Черных), 60

8:3. Игорь Ларионов (Пётр Захаров), 65

8:4. Максим Рязанов (Алексей Бушуев), 77, угловой

9:4. Андрей Прокопьев, 86.

Счёт в серии - 1:0.





"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Водник" (Архангельск) 3:2 (1:1)

0:1. Александр Антонов (Максим Чермных), 14

1:1. Евгений Игошин (Александр Воронковский), 42

2:1. Дмитрий Разуваев (Николай Коньков), 55, угловой

3:1. Григорий Липин (Дмитрий Разуваев), 57

3:2. Александр Антонов (Дмитрий Попутников), 72.