Новости Дастин Джонсон, фото с gettyimages.com Дастин Джонсон выиграл турнир PGA-тура по гольфу WGC-Mexico Championship Турнир PGA-тура по гольфу World Golf Championships-Mexico Championship состоялся в столице Мексики Мехико.

Победителем турнира стал американец Дастин Джонсон, показав по сумме четырёх раундов результат 270 ударов (70+66+66+68), что на 14 меньше пара. Это вторая подряд победа Джонсона в туре, которая позволила ему упроочить недавно завоёванное лидерство в мировом рейтинге.

Вторым финишировал англичанин Томми Флитвуд - 271 (69+70+66+66), третьим - его соотечественник Росс Фишер - 272 (67+68+72+65).

Далее в турнирной таблице расположились испанец Джон Рам - 272 (67+70+67+68), бельгиец Томас Питерс - 273 (68+69+68+68), американцы Джастин Томас - 273 (69+66+66+72), Брандт Снедекер - 274 (75+68+66+65), Фил Микельсон - 274 (67+68+68+71) и североирландец Рори Макилрой - 274 (68+65+70+71). Мехико Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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