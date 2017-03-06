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06.03.2017 21:59
"Строитель" стал победителем финального турнира высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом
Финальный турнир высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом состоялся с 1 по 5 марта в столице Республики Коми Сыктывкаре. 

Борьбу за выход в суперлигу вели шесть команд: "Строитель" (Сыктывкар), "Мурман" (Мурманск), "Саяны" (Абакан), "Маяк" (Краснотурьинск), "Акжайык" (Уральск, Казахстан) и "Знамя-Удмуртия" (Воткинск). 

Сыгранные матчи принесли следующие результаты:

"Маяк" (Краснотурьинск) - "Акжайык" (Уральск) 5:3 (3:2)
"Знамя-Удмуртия" (Воткинск) - "Мурман" (Мурманск) 3:3 (2:2)
"Строитель" (Сыктывкар) - "Саяны" (Абакан) 5:4 (3:0)
"Акжайык" (Уральск) - "Мурман" (Мурманск) 0:7 (0:4)
"Саяны" (Абакан) - "Знамя-Удмуртия" (Воткинск) 7:4 (4:1)
"Строитель" (Сыктывкар) - "Маяк" (Краснотурьинск) 5:2 (4:1)
"Маяк" (Краснотурьинск) - "Знамя-Удмуртия" (Воткинск) 3:8 (2:4)
"Мурман" (Мурманск) - "Саяны" (Абакан) 4:0 (2:0)
"Акжайык" (Уральск) - "Строитель" (Сыктывкар) 3:7 (0:4)
"Саяны" (Абакан) - "Акжайык" (Уральск) 7:3 (4:2)
"Мурман" (Мурманск) - "Маяк" (Краснотурьинск) 8:2 (3:1)
"Знамя-Удмуртия" (Воткинск) - "Строитель" (Сыктывкар) 4:5 (1:2)
"Маяк" (Краснотурьинск) - "Саяны" (Абакан) 2:8 (1:5)
"Знамя-Удмуртия" (Воткинск) - "Акжайык" (Уральск) 7:5 (3:2)
"Строитель" (Сыктывкар) - "Мурман" (Мурманск) 3:0 (1:0).

Итоговое турнирное положение: "Строитель" (Сыктывкар) - 15 очков (5 игр), "Мурман" (Мурманск) - 10(5), "Саяны" (Абакан) - 9(5), "Знамя-Удмуртия" (Воткинск) - 7(5), "Маяк" (Краснотурьинск) - 3(5), "Акжайык" (Уральск) - 0(5).

Таким образом, победителями турнира стали хозяева - хоккеисты сыктывкарского "Строителя", которые завоевали право принять участие в чемпионате России среди команд суперлиги в сезоне 2017/2018 годов и готовятся к выступлению в элите российского хоккея с мячом. Вторую путёвку в суперлигу завоевал мурманский "Мурман". 
Города:
Сыктывкар
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/06/110116.html
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