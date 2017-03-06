Новости "Строитель" стал победителем финального турнира высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом Финальный турнир высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом состоялся с 1 по 5 марта в столице Республики Коми Сыктывкаре.

Борьбу за выход в суперлигу вели шесть команд: "Строитель" (Сыктывкар), "Мурман" (Мурманск), "Саяны" (Абакан), "Маяк" (Краснотурьинск), "Акжайык" (Уральск, Казахстан) и "Знамя-Удмуртия" (Воткинск).

Сыгранные матчи принесли следующие результаты:

"Маяк" (Краснотурьинск) - "Акжайык" (Уральск) 5:3 (3:2) "Знамя-Удмуртия" (Воткинск) - "Мурман" (Мурманск) 3:3 (2:2) "Строитель" (Сыктывкар) - "Саяны" (Абакан) 5:4 (3:0) "Акжайык" (Уральск) - "Мурман" (Мурманск) 0:7 (0:4) "Саяны" (Абакан) - "Знамя-Удмуртия" (Воткинск) 7:4 (4:1) "Строитель" (Сыктывкар) - "Маяк" (Краснотурьинск) 5:2 (4:1) "Маяк" (Краснотурьинск) - "Знамя-Удмуртия" (Воткинск) 3:8 (2:4) "Мурман" (Мурманск) - "Саяны" (Абакан) 4:0 (2:0) "Акжайык" (Уральск) - "Строитель" (Сыктывкар) 3:7 (0:4) "Саяны" (Абакан) - "Акжайык" (Уральск) 7:3 (4:2) "Мурман" (Мурманск) - "Маяк" (Краснотурьинск) 8:2 (3:1) "Знамя-Удмуртия" (Воткинск) - "Строитель" (Сыктывкар) 4:5 (1:2) "Маяк" (Краснотурьинск) - "Саяны" (Абакан) 2:8 (1:5) "Знамя-Удмуртия" (Воткинск) - "Акжайык" (Уральск) 7:5 (3:2) "Строитель" (Сыктывкар) - "Мурман" (Мурманск) 3:0 (1:0).

Итоговое турнирное положение: "Строитель" (Сыктывкар) - 15 очков (5 игр), "Мурман" (Мурманск) - 10(5), "Саяны" (Абакан) - 9(5), "Знамя-Удмуртия" (Воткинск) - 7(5), "Маяк" (Краснотурьинск) - 3(5), "Акжайык" (Уральск) - 0(5).

Таким образом, победителями турнира стали хозяева - хоккеисты сыктывкарского "Строителя", которые завоевали право принять участие в чемпионате России среди команд суперлиги в сезоне 2017/2018 годов и готовятся к выступлению в элите российского хоккея с мячом. Вторую путёвку в суперлигу завоевал мурманский "Мурман". Сыктывкар Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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