МФК "Газпром-Югра" уступил "Динамо", "Дина" обыграла "Прогресс" в чемпионате России по мини-футболу

Матчи семнадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу в Троицке, Югорске, Тюмени и Москве.





Московская "Дина" принимала глазовский "Прогресс". В первом тайме команды дважды обменялись голами.Во второй половине второго тайма хозяева всё же склонили чашу весов на свою сторону, причём победную точку Артём Ниязов поставил на последней минуте, оформив дубль и установив окончательный счёт - 4:2 в пользу москвичей. "Дина" упрочила лидерство в турнире, "Прогресс" занимает восьмое место.





В центральном матче тура в Югорске встречались "Газпром-Югра" и подмосковное "Динамо". В первом тайме Сергей Сергеев вывел динамовцев вперёд, а за несколько минут до конца встречи Ренат Шакиров подвёл итог - 2:0 в пользу бело-голубых. "Газпром-Югра" остаётся на втором месте, отставая от "Дины" уже на семь очков и сыграв на два матча больше. Бело-голубые поднялись на третью позицию и имеют возможность обойти югорчан, имея перевес по потерянным очкам.





МФК "Тюмень" принимал сыктывкарскую "Новую генерацию". В первом тайме хозяева добились преимущества в два мяча, а после перерыва развили успех и уверенно победили - 7:3. Пять мячей в ворота гостей забил Андрей Батырев. "Тюмень" идёт на седьмом месте, "Новая генерация" - на десятом.





Столичный МФК "КПРФ" играл на домашней арене с "Синарой" из Екатеринбурга. Хозяева уступали по ходу матча - 0:2 и 2:3, затем вышли вперёд, но ещё раз оказались в роли догоняющих - 4:5. Однако двумя голами подряд "коммунисты" вернули себе перевес, а затем закрепили победу - 7:5. Хет-трик в составе хозяев на счету Пулы. Уральцы остались на пятом месте, "коммунисты" идут шестыми.





"Дина" (Москва) - "Прогресс" (Глазов) 4:2 (2:2)

1:0. Ниязов, 17

1:1. Козлов, 22

2:1. Эскердинья, 24

2:2. Мелконян, 24

3:2. Заболонков, 40

4:2. Ниязов, 50, с 10-метрового.





"Газпром-Югра" (Югорск) - "Динамо" (Московская область) 0:2 (0:1)

0:1. Сергеев, 8

0:2. Шакиров, 46.





МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 7:3 (3:1)

1:0. Батырев, 3

2:0. Батырев, 4

2:1. Сосковец, 6

3:1. Батырев, 22, с 10-метрового

4:1. Исламов, 28

5:1. Батырев, 35

6:1. Исламов, 36

6:2. Сосковец, 47

7:2. Батырев, 49, с 6-метрового

7:3. Соколов, 50.





МФК "КПРФ" (Москва) - "Синара" (Екатеринбург) 7:5 (2:2)

0:1. Фахрутдинов, 8

0:2. Фахрутдинов, 17

1:2. Пула, 18

2:2. Пула, 23

2:3. Герасимов, 26

3:3. Лин, 29

4:3. Иванов, 30, в свои ворота

4:4. Дёмин, 32

4:5. Агапов, 33

5:5. Пула, 35

6:5. Адри, 35, с 10-метрового

7:5. Паулиньо, 44.



