"Сибсельмаш" и "Кузбасс" выиграли стартовые матчи плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом

Первые квалификационные матчи за выход в четвертьфинал чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в среду в Кемерове и Новосибирске.





Кемеровский "Кузбасс" принимал "Динамо-Казань". В первом тайме Вадим Стасенко, Денис Игошин и Вячеслав Швецов поразили ворота гостей, на что казанцы ответили точным ударом Алексея Веселова. Во второй половине Стасенко забил четвёртый мяч, а в концовке свой дубль оформил Веселов, сократив разрыв - 4:2 в пользу кемеровчан.





"Сибсельмаш" и московское "Динамо" встречались в Новосибирске. В начале встречи на дубль Евгения Филиппова хозяева ответили голом Евгения Маврина, но перед перерывом Артём Зимиин восстановил разницу "+2" в пользу москвичей. Однако во втором тайме забивали только сибиряки: Никита Свиридов, Павел Анисимов, Рауан Исалиев, Сергей Ган с пенальти, Евгений Леонов, вновь Анисимов, Алексей Доровских и ещё раз Анисимов принесли "Сибсельмашу" крупную победу - 9:3.





Ответные матчи пройдут в субботу в Казани и Москве. Победители, которые определятся по сумме двух встреч, получат две последние путёвки в четвертьфинал. По итогам предварительного этапа места в восьмёрке сильнейших уже забронировали "СКА-Нефтяник" (Хабаровск), "Байкал-Энергия" (Иркутск), "Уральский трубник" (Первоуральск), "Енисей" (Красноярск), "Волга" (Ульяновск) и "Водник" (Архангельск).





Первый матч. "Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо-Казань" (Казань) 4:2 (3:1)

1:0. Вадим Стасенко (Владимир Каланчин), 6

2:0. Денис Игошин (Денис Борисенко), 27

3:0. Вячеслав Швецов (Денис Криушенков), 35

3:1. Алексей Веселов (Роман Козулин), 44

4:1. Вадим Стасенко, 53, с 12-метрового

4:2. Алексей Веселов (Антон Нагуляк), 85.





"Кузбасс": Сергей Морозов, Александр Дубровский (вратари), Даниил Яковлев, Павел Якушев, Артём Савельев, Василий Жаукенов, Денис Игошин, Вадим Стасенко, Олег Земцов, Денис Криушенков (капитан), Денис Борисенко, Владимир Каланчин, Климентий Тарасенко, Богдан Павенский, Алексей Торгонский, Андрей Опарин, Артём Азаров, Алексей Башарымов, Илья Ермолов, Вячеслав Швецов.

"Динамо-Казань": Александр Темников, Тимур Абдулин (вратари), Максим Зубарев, Максим Матвеев, Антон Нагуляк, Антон Орловский, Максим Блем (капитан), Артём Платонов, Николай Гаврилов, Роман Козулин, Алексей Веселов, Рамиль Ибрагимов, Иван Бойко, Геннадий Бочкарёв.





Первый матч. "Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Динамо" (Москва) 9:3 (1:3)

0:1. Евгений Филиппов, 4, с 12-метрового

0:2. Евгений Филиппов (Владислав Боровков), 11

1:2. Евгений Маврин (Рауан Исалиев), 12, угловой

1:3. Артём Зимин (Владислав Боровков), 38

2:3. Никита Свиридов (Андрей Маслов), 51

3:3. Павел Анисимов, 59

4:3. Рауан Исалиев (Алексей Доровских), 60

5:3. Сергей Ган, 62, с 12-метрового

6:3. Евгений Леонов, 71

7:3. Павел Анисимов (Алексей Доровских), 73

8:3. Алексей Доровских, 88

9:3. Павел Анисимов (Рауан Исалиев), 89.





"Сибсельмаш": Андрей Маслов, Игорь Долгополов (вратари), Андрей Могильников, Евгений Маврин, Юрий Михеев, Артём Вшивков, Никита Свиридов, Игорь Сычёв, Алексей Доровских (капитан), Евгений Леонов, Рауан Исалиев, Сергей Ган, Егор Дарковский, Никита Новецкий, Никита Шубин, Степан Васюкович, Николай Митусов, Павел Анисимов.

"Динамо": Артём Драничников, Алексей Барабанщиков (вратари), Ренат Зиганшин, Александр Легошин (капитан), Александр Бескровный, Максим Медведь, Даниил Тюкавин, Михаил Сергеев, Евгений Филиппов, Артём Зимин, Кирилл Попеляев, Эмиль Бихузин, Никита Вещагин, Дмитрий Фетисов, Артём Фероян, Владислав Боровков.





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