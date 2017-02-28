"Дина" и "Динамо" сыграют в финале Кубка России по мини-футболу

Ответные полуфинальные матчи Кубка России по мини-футболу состоялись во вторник в Новосибирске и Щёлкове.





Новосибирский "Сибиряк" принимал московскую "Димну". После крупного поражения в первой встрече в Троицке новосибирцам и дома не удалось уйти от разгрома. После двух быстрых голов гостей до конца первого тайма москвичи сохраняли небольшое преимущество, возросшее перед самым перерывом - 5:2. Во вторые 25 минут гости довели счёт до крупного, а затем и до двузначного - 11:4. Общий счёт оказался и вовсе катастрофическим для "Сибиряка" - 18:5 в пользу столичного клуба.





Подмосковные динамовцы встречались в Щёлкове с МФК "Тюмень". Первая встреча в Тюмени закончилась вничью, поэтому победитель щёлковского матча становился и финалистом Кубка. В первом тайме Вилде и Александр Фукин по разу пробили оборону гостей. Во второй половине бело-голубые контролировали игру, ни разу не позволив гостям сравнять счёт. Динамовцы одержали победу - 5:3 и стали вторыми финалистами Кубка страны. Вилде и Фукин забили в этой встрече по два мяча.





Таким образом, в финале Кубка России сыграют "Дина" и "Динамо". Первый финальный матч состоится 23 марта в Троицке, ответный - 26 марта в Щёлкове.





Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Дина" (Москва) 4:11 (2:5)

0:1. Понкратов, 5

0:2. Эскердинья, 8

1:2. Жоан, 10

1:3. Ниязов, 15

2:3. Иванов, 20

2:4. Ниязов, 21

2:5. Эскердинья, 25

2:6. Иваняк, 31

2:7. Понкратов, 32

2:8. Хамадиев, 38

3:8. Волынюк, 41

3:9. Понкратов, 41

4:9. Плахов, 47

4:10. Асадов, 48

4:11. Крутый, 50.





"Сибиряк": Муштаков, Формин (вратари), Покотыло, Кудзиев, Иванов (капитан), Жоан, Шамсутдинов, Главатских, Нугуманов, Талес, Плахов, Волынюк, Чухрий.

"Дина": Иваняк, Зуев (вратари), Разорёнов, Ниязов, Асадов, Эскердинья (капитан), Крутый, Понкратов, Заболонков, Хамадиев, Багиров.





Предупреждены Жоан - Крутый.





Первый матч - 1:7.





Второй матч. "Динамо" (Московская область) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 5:3 (2:0)

1:0. Вилде, 10

2:0. Фукин, 21

2:1. Неведров, 34

3:1. Вилде, 37

4:1. Фукин, 39

4:2. Абрамович, 40

5:2. Бурков, 47

5:3. Милованов, 49.





"Динамо": Поддубный, Туринцев (вратари), Фукин, Нандо, Сергеев, Робиньо, Сирило (капитан), Бурков, Сучилин, Вилде, Переверзев, Ари, Шакиров, Орлов.

"Тюмень": Аксентиевич, Логинов (вратари), Милованов, Упалев, Коцич, Батырев, Абрамович, Антошкин (капитан), Соколов, Исламов, Асланян, Бахур, Курбатов, Неведров.





Предупреждены: Вилде - Аксентиевич, Милованов, Упалев, Антошкин.



