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28.02.2017 22:09
"Дина" и "Динамо" сыграют в финале Кубка России по мини-футболу
Ответные полуфинальные матчи Кубка России по мини-футболу состоялись во вторник в Новосибирске и Щёлкове. 

Новосибирский "Сибиряк" принимал московскую "Димну". После крупного поражения в первой встрече в Троицке новосибирцам и дома не удалось уйти от разгрома. После двух быстрых голов гостей до конца первого тайма москвичи сохраняли небольшое преимущество, возросшее перед самым перерывом - 5:2. Во вторые 25 минут гости довели счёт до крупного, а затем и до двузначного - 11:4. Общий счёт оказался и вовсе катастрофическим для "Сибиряка" - 18:5 в пользу столичного клуба. 

Подмосковные динамовцы встречались в Щёлкове с МФК "Тюмень". Первая встреча в Тюмени закончилась вничью, поэтому победитель щёлковского матча становился и финалистом Кубка. В первом тайме Вилде и Александр Фукин по разу пробили оборону гостей. Во второй половине бело-голубые контролировали игру, ни разу не позволив гостям сравнять счёт. Динамовцы одержали победу - 5:3 и стали вторыми финалистами Кубка страны. Вилде и Фукин забили в этой встрече по два мяча. 

Таким образом, в финале Кубка России сыграют "Дина" и "Динамо". Первый финальный матч состоится 23 марта в Троицке, ответный - 26 марта в Щёлкове. 

Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Дина" (Москва) 4:11 (2:5)
0:1. Понкратов, 5
0:2. Эскердинья, 8
1:2. Жоан, 10
1:3. Ниязов, 15
2:3. Иванов, 20
2:4. Ниязов, 21
2:5. Эскердинья, 25
2:6. Иваняк, 31
2:7. Понкратов, 32
2:8. Хамадиев, 38
3:8. Волынюк, 41
3:9. Понкратов, 41
4:9. Плахов, 47
4:10. Асадов, 48
4:11. Крутый, 50. 

"Сибиряк": Муштаков, Формин (вратари), Покотыло, Кудзиев, Иванов (капитан), Жоан, Шамсутдинов, Главатских, Нугуманов, Талес, Плахов, Волынюк, Чухрий. 
"Дина": Иваняк, Зуев (вратари), Разорёнов, Ниязов, Асадов, Эскердинья (капитан), Крутый, Понкратов, Заболонков, Хамадиев, Багиров. 

Предупреждены Жоан - Крутый. 

Первый матч - 1:7. 

Второй матч. "Динамо" (Московская область) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 5:3 (2:0)
1:0. Вилде, 10
2:0. Фукин, 21
2:1. Неведров, 34
3:1. Вилде, 37
4:1. Фукин, 39
4:2. Абрамович, 40
5:2. Бурков, 47
5:3. Милованов, 49. 

"Динамо": Поддубный, Туринцев (вратари), Фукин, Нандо, Сергеев, Робиньо, Сирило (капитан), Бурков, Сучилин, Вилде, Переверзев, Ари, Шакиров, Орлов. 
"Тюмень": Аксентиевич, Логинов (вратари), Милованов, Упалев, Коцич, Батырев, Абрамович, Антошкин (капитан), Соколов, Исламов, Асланян, Бахур, Курбатов, Неведров. 

Предупреждены: Вилде - Аксентиевич, Милованов, Упалев, Антошкин. 

Первый матч - 4:4. 
Города:
Щёлковский муниципальный район, Новосибирск, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/28/110091.html
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