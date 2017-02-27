Камиль Ибрагимов, фото с rusfencing.ru

Камиль Ибрагимов и российская команда саблистов - седьмые на этапе Кубка мира по фехтованию в Варшаве

Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин - Sabre de Wolodyjowski состоялся в минувший уик-энд в столице Польши Варшаве.





Единственным из российских саблистов, добравшимся до четьвертьфинала личного турнира, стал Камиль Ибрагимов. В 1/32 финала он одержал безоговорочную победу над Георги Георгиевым из Болгарии со счётом 15:2, в 1/16 финала встретился с товарищем по российской команде - Ильёй Моториным и был сильнее - 15:6, в 1/8 финала уверенно победил француза Шарля Колло - 15:8, но в четвертьфинале потерпел поражение от Ким Чжун Хвана из Южной Кореи со счётом 12:15 и занял итоговое седьмое место.





Илья Моторин в 1/32 финала одержал победу над итальянцем Лоренцо Романо со счётом 15:12, но после поражения в 1/16 финала от Ибрагимова был классифицирован на тридцатой позиции.





Алексей Дадаев в 1/32 финала потерпел поражение от венгра Тамаша Дечи со счётом 8:15 и расположился в итоговом протоколе на 43-м месте. Вениамин Решетников проиграл на этой же стадии американцу Илаю Дершвитцу - 13:15 и завершил турнир 57-м.





Ещё восемь российских саблистов завершили борьбу после предварительного этапа: Вячеслав Искандаров - 65-й, Ростислав Красильников - 67-й, Дмитрий Даниленко - 68-й, Владислав Поздняков - 69-й, Илья Сёмин - 74-й, Андрей Коршунов - 75-й, Анатолий Костенко - 79-й, Артём Бучковский - 106-й.





Обидчик Ибрагимова - южнокореец Ким Чжун Хван стал победителем турнира, взяв в финальном поединке верх над венгром Ароном Силади - 15:11. Бронзовые награды завоевали ещё один венгерский саблист - Чанад Гемеши и южнокореец Ку Бонкил.





Сборная России, за которую выступали Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин и Вениамин Решетников, в 1/8 финала одержала трудную победу над сборной Украины с минимальным перевесом - 45:44. В четвертьфинале российские саблисты уступили сборной Румынии - 40:45. В утешительном полуфинале за пятое-восьмое места наша команда потерпела поражение от сборной США - 40:45. В матче за седьмое место российские фехтовальщики с трудом одолели иранских саблистов - 45:44.





Победу в командном турнире одержали обидчики россиян - румынские саблисты, взявшие в финальном матче верх над сборной Италии - 45:44. В матче за бронзовые награды сборная Южной Кореи сломила сопротивление команды Венгрии - 45:43.





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