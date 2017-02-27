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27.02.2017 21:12
Результат матча чемпионата России по хоккею с мячом "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
Грандиозным скандалом закончился матч заключительного тура первой группы второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги, в котором архангельский "Водник" принимал в воскресенье "Байкал-Энергию" из Иркутска. 

Обе команды уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. Иркутяне не могли подняться выше второй строчки турнирной таблицы. Что касается "Водника", то для архангелогородцев победа означала выход на пятую позицию и встречу в четвертьфинальной серии с действующим чемпионом страны - красноярским "Енисеем", который, несмотря на четвёртое место на групповом этапе, остаётся грозной силой, и встречи с ним на старте плей-офф конкуренты пытаются избежать. После поражения же "Водник" выходил на "Уральский трубник" из Первоуральска, шансы которого, несмотря на третье место в текущей таблице, оцениваются скромнее. 

Первый тайм прошёл в пассивной игре и завершился с редким для хоккея с мячом счётом 0:0. Основные события развернулись, начиная с середины второго тайма. Первый мяч забил в собственные ворота нападающий хозяев Олег Пивоваров. Вскоре он же стал автором второго автогола, а затем - и третьего. Иркутяне при счёте 3:0 в свою пользу взяли тайм-аут, после чего последовали примеру соперников, поражая собственные ворота и доведя счёт до 9:3 в пользу "Водника". 

Однако в концовке вновь "инициативу" во взятии своих ворот захватили архангелогородцы. До конца встречи состоялись ещё восемь автоголов все - в ворота хозяев, и все мячи забил тот же Олег Пивоваров. Всего он поразил свои ворота 11 раз, а окончательный счёт матча - 11:9 в пользу гостей. Отметим, что автоголы гостей имели разных авторов. 

Официальная реакция Федерации хоккея с мячом России на столь странный матч последовала в понедельник. Контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР принял решение аннулировать результат матча и назначить на 3 марта переигровку, которая пройдёт на нейтральном поле в подмосковном  посёлке Обухово. 

На вторник, 28 февраля назначено расширенное заседание КДК ФХМР, на которое приглашены со стороны "Водника" начальник команды Дмитрий Минин, главный тренер Игорь Гапанович, тренер Николай Ярович и хоккеист Олег Пивоваров, со стороны "Байкал-Энергии" - директор клуба Василий Донских и главный тренер Евгений Ерахтин, - сообщает сайт федерации. 

Что касается остальных матчей тура, то ульяновская "Волга" уступила хабаровскому "СКА-Нефтянику" - 6:11 (4:2), московские динамовцы проиграли "Уральскому трубнику" - 2:4 (1:0), а "Динамо-Казань" потерпело поражение от "Енисея" - 1:7 (0:4). 

Первое место на втором этапе занял "СКА-Нефтяник", далее идут "Байкал-Энергия", "Уральский трубник" и "Енисей". "Водник" в переигровке заочно разыграет пятое место с "Волгой". Шесть первых команд получают прямые путёвки в четвертьфинал, а седьмая и восьмая команды проведут квалификационные матчи за два оставшихся места в плей-офф дома и в гостях соответственно со второй и первой командами второй группы. По результатам второго этапа в квалификации сыграют "Динамо-Казань" - "Кузбасс" (Кемерово) и "Динамо" (Москва) - "Сибсельмаш" (Новосибирск).  

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Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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