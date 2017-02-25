"Кайрат" победил "Сибиряк" в финале "Кубка Ерёменко" по мини-футболу

Четвёртый международный евразийский турнир по мини-футболу "Кубок Константина Ерёменко" состоялся 21-25 февраля в Троицке (Москва).





В турнире приняли участие шесть команд, разделённых на предварительном этапе на две группы. В группе A выступали "Дина" (Москва, Россия), "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан) и "Столица" (Минск, Белоруссия). Группу B составили "Сибиряк" (Новосибирск, Россия), "КПРФ" (Москва, Россия) и "Никарс" (Рига, Латвия).





В стартовом матче группы A "Кайрат" одержал победу над "Диной" со счётом 4:2 (2:1). Голы - 1:0 - Диваней (3), 1:1 - Заболонков (5), 2:1 - Диваней (15), 3:1 - Алешандре (28), 3:2 - Багиров (36), 4:2 - Алешандре (41).





Затем "Дина" взяла верх над "Столицей" - 5:4 (3:1). Голы - 1:0 - Эскердинья (8), 2:0 - Эскердинья (9), 2:1 - Фонсека (11), 3:1 - Понкратов (23), 3:2 - Лазюк (41), 3:3 - Лазюк (45), 4:3 - Эскердинья (47), 5:3 - Асадов (48), 5:4 - Королишин (49, с 6-метрового).





В последнем туре "Кайрат" разгромил "Столицу" - 4:0 (3:0). Казахстанский клуб вышел в полуфинал с первого места в группе, "Дина" - во второго, "Столица" замкнула таблицу.





Турнир группы B открылся матчем между "КПРФ" и "Сибиряком", в котором была зафиксирована ничья - 4:4 (2:0). Голы - 1:0 - Паулиньо (8), 2:0 - Паулиньо (9), 3:0 - Кручинин (26), 3:1 - Талес (28), 3:2 - Талес (33), 3:3 - Талес (43), 3:4 - Кейруш (49, в свои ворота), 4:4 - Лео Сантана (49, в свои ворота).





Во втором матче группы "Никарс" уступил "Сибиряку" - 6:8 (3:4). Голы - 0:1 - Лео Сантана (3), 0:2 - Сими Сайотти (8), 1:2 - Сень (8), 1:3 - Жоан (10), 2:3 - Матюшенко (19), 2:4 - Главатских (19), 3:4 - Архипов-Прокофьев (23), 3:5 - Сими Сайотти (26), 4:5 - Пастарс (32), 4:6 - Лео Сантана (44), 4:7 - Талес (46), 5:7 - Забаровский (49), 5:8 - Талес (49), 6:8 - Сень (50).





Завершился групповой турнир матчем, в котором "КПРФ" и "Никарс" сыграли вничью - 2:2 (1:0). Голы - 1:0 - Бикбулатов (8), 2:0 - Кручинин (45), 2:1 - Вилела (50), 2:2 - Аванесов (50). "Сибиряк" вышел в плей-офф с первого места, "КПРФ" - со второго, "Никарс" завершил борьбу.





В первом полуфинале "Сибиряк" одержал победу над "Диной" - 3:2 (3:1). Голы - 1:0 - Сими Сайотти (1), 1:1 - Асадов (5), 2:1 - Жоан (9), 3:1 - Волынюк (14), 3:2 - Ниязов (38, с 10-метрового).





Во втором полуфинале "КПРФ" потерпел поражение от ""Кайрата" - 1:3 (1:2). Голы - 0:1 - Игор (5), 1:1 - Гончаров (17), 1:2 - Дуглас Жуниор (25), 1:3 - Диваней (48).





В матче за пятое место "Столица" потерпела поражение в дополнительное время от "Никарса" - 4:5 ОТ (2:2, 2:2, 0:1). Голы - 0:1 - Матюшенко (6), 0:2 - Вилела (11), 1:2 - Крыкун (16), 2:2 - Крыкун (20), 3:2 - Крыкун (28), 3:3 - Ерофеев (32), 4:3 - Фероз (41), 4:4 - Вилела (47), 4:5 - Сень (4 ОТ).





В матче за третье место "Дина" крупно проиграла "КПРФ" - 3:9 (0:2). Голы - 0:1 - Савостьянов (6), 0:2 - Паулиньо (23), 1:2 - Крутый (27), 1:3 - Коробейников (28), 1:4 - Лин (31), 2:4 - Понкратов (38), 2:5 - Паулиньо (38), 3:5 - Багиров (44), 3:6 - Адри (47, с 10-метрового), 3:7 - Адри (48, с 10-метрового), 3:8 - Паулиньо (48), 3:9 - Денисов (49).





В финальном матче "Сибиряк" потерпел поражение от "Кайрата" - 3:4 (1:2). Голы - 0:1 - Дуглас (7), 0:2 - Дуглас Жуниор (8), 1:2 - Жоан (19), 2:2 - Сими Сайотти (27, с 6-метрового), 3:2 - Волынюк (39), 3:3 - Диваней (43), 3:4 - Першин (45, с 10-метрового).





Таким образом, "Кайрат" стал победителем турнира. "Сибиряк" занял второе место, "КПРФ" - третье, "Дина" - четвёртое, "Никарс" - пятое, "Столица" - шестое.



