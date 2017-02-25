"Сибсельмаш" и "Старт" победили в последнем туре второй группы чемпионата России по хоккею с мячом

Матчи шестого, заключительного тура второй группы второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги были сыграны в пятницу в Новосибирске и Кирове.





В матче лидеров группы новосибирский "Сибсельмаш" принимал кемеровский "Кузбасс". Два быстрых гола новосибирцев кемеровчане отыграли за несколько минут, затем команды ещё раз обменялись точными ударами, но до перерыва в ворота гостей влетели ещё три мяча. В начале второго тайма хозяева довели преимущество до пяти мячей. За оставшееся время команды ещё по три раза пробили оборону друг друга. В итоге - убедительная победа "Сибсельмаша" со счётом 11:6. По три мяча в составе победителей забили Артём Вшивков и Рауан Исалиев, два - Евгений Леонов. У проигравших дублями отметились Денис Игошин, Олег Земцов и Вадим Стасенко.





В Кирове встретились неудачники чемпионата - "Родина" принимала нижегородский "Старт". В первой трети первого тайма команды забили по мячу, но на перерыв нижегородцы ушли с перевесом в два гола. Во второй половине второго тайма в ворота хозяев влетели четыре мяча за неполные десять минут. В концовке кировчане чуть сократили разрыв - 8:3 в пользу "Старта". Три мяча в ворота хозяев забил Владислав Тарасов, два - Владимир Иванов. У кировчан дубль в активе Дмитрия Барбакова.





Таким образом, первое место в группе занял "Сибсельмаш", второе - уступивший соседям по дополнительным показателям "Кузбасс". Эти два клуба сыграют квалификационные матчи за выход в четвертьфинал с командами, которые займут восьмое и седьмое места соответственно в первой группе. На этих позициях находятся за тур до финиша динамовские команды Москвы и Казани. "Старт" завершил чемпионат на одиннадцатом месте в общей таблице, "Родина" - на двенадцатом.





"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) 11:6 (6:3)

1:0. Артём Вшивков (Рауан Исалиев), 3, угловой

2:0. Артём Вшивков, 7, с 12-метрового

2:1. Денис Игошин, 13

2:2. Олег Земцов (Вячеслав Швецов), 14

3:2. Игорь Сычёв, 30

3:3. Денис Игошин (Денис Борисенко), 31

4:3. Рауан Исалиев (Павел Анисимов), 33

5:3. Евгений Леонов (Рауан Исалиев), 35, угловой

6:3. Евгений Леонов (Сергей Ган), 38

7:3. Артём Вшивков (Степан Васюкович), 48, угловой

8:3. Рауан Исалиев (Алексей Доровских), 55

8:4. Олег Земцов (Денис Борисенко), 67

9:4. Павел Анисимов (Артём Вшивков), 69

10:4. Сергей Ган (Артём Вшивков), 74

11:4. Рауан Исалиев, 81

11:5. Вадим Стасенко, 83

11:6. Вадим Стасенко (Денис Борисенко), 87.





"Родина" (Киров) - "Старт" (Нижний Новгород) 3:8 (1:3)

0:1. Дмитрий Стариков (Денис Котков), 5

1:1. Дмитрий Барбаков (Сергей Обухов), 15

1:2. Алексей Киселёв (Владислав Тарасов), 30

1:3. Владислав Тарасов (Евгений Щеглов), 43

1:4. Владислав Тарасов, 72

1:5. Владислав Тарасов (Михаил Тюко), 74

1:6. Михаил Тюко (Денис Котков), 78, угловой

1:7. Владимир Иванов (Денис Котков), 81

2:7. Евгений Перевощиков (Артём Самойлов), 82

2:8. Владимир Иванов (Алексей Ничков), 85

3:8. Дмитрий Барбаков, 90.



