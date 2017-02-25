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25.02.2017 21:03
"Сибсельмаш" и "Старт" победили в последнем туре второй группы чемпионата России по хоккею с мячом
Матчи шестого, заключительного тура второй группы второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги были сыграны в пятницу в Новосибирске и Кирове. 

В матче лидеров группы новосибирский "Сибсельмаш" принимал кемеровский "Кузбасс". Два быстрых гола новосибирцев кемеровчане отыграли за несколько минут, затем команды ещё раз обменялись точными ударами, но до перерыва в ворота гостей влетели ещё три мяча. В начале второго тайма хозяева довели преимущество до пяти мячей. За оставшееся время команды ещё по три раза пробили оборону друг друга. В итоге - убедительная победа "Сибсельмаша" со счётом 11:6. По три мяча в составе победителей забили Артём Вшивков и Рауан Исалиев, два - Евгений Леонов. У проигравших дублями отметились Денис Игошин, Олег Земцов и Вадим Стасенко. 

В Кирове встретились неудачники чемпионата - "Родина" принимала нижегородский "Старт". В первой трети первого тайма команды забили по мячу, но на перерыв нижегородцы ушли с перевесом в два гола. Во второй половине второго тайма в ворота хозяев влетели четыре мяча за неполные десять минут. В концовке кировчане чуть сократили разрыв - 8:3 в пользу "Старта". Три мяча в ворота хозяев забил Владислав Тарасов, два - Владимир Иванов. У кировчан дубль в активе Дмитрия Барбакова. 

Таким образом, первое место в группе занял "Сибсельмаш", второе - уступивший соседям по дополнительным показателям "Кузбасс". Эти два клуба сыграют квалификационные матчи за выход в четвертьфинал с командами, которые займут восьмое и седьмое места соответственно в первой группе. На этих позициях находятся за тур до финиша динамовские команды Москвы и Казани. "Старт" завершил чемпионат на одиннадцатом месте в общей таблице, "Родина" - на двенадцатом.  

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) 11:6 (6:3)
1:0. Артём Вшивков (Рауан Исалиев), 3, угловой
2:0. Артём Вшивков, 7, с 12-метрового
2:1. Денис Игошин, 13
2:2. Олег Земцов (Вячеслав Швецов), 14
3:2. Игорь Сычёв, 30
3:3. Денис Игошин (Денис Борисенко), 31
4:3. Рауан Исалиев (Павел Анисимов), 33
5:3. Евгений Леонов (Рауан Исалиев), 35, угловой
6:3. Евгений Леонов (Сергей Ган), 38
7:3. Артём Вшивков (Степан Васюкович), 48, угловой
8:3. Рауан Исалиев (Алексей Доровских), 55
8:4. Олег Земцов (Денис Борисенко), 67
9:4. Павел Анисимов (Артём Вшивков), 69
10:4. Сергей Ган (Артём Вшивков), 74
11:4. Рауан Исалиев, 81
11:5. Вадим Стасенко, 83
11:6. Вадим Стасенко (Денис Борисенко), 87. 

"Родина" (Киров) - "Старт" (Нижний Новгород) 3:8 (1:3)
0:1. Дмитрий Стариков (Денис Котков), 5
1:1. Дмитрий Барбаков (Сергей Обухов), 15
1:2. Алексей Киселёв (Владислав Тарасов), 30
1:3. Владислав Тарасов (Евгений Щеглов), 43
1:4. Владислав Тарасов, 72
1:5. Владислав Тарасов (Михаил Тюко), 74
1:6. Михаил Тюко (Денис Котков), 78, угловой
1:7. Владимир Иванов (Денис Котков), 81
2:7. Евгений Перевощиков (Артём Самойлов), 82
2:8. Владимир Иванов (Алексей Ничков), 85
3:8. Дмитрий Барбаков, 90. 

Итоговое турнирное положение. Группа 2: "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 13 очков (6 игр), "Кузбасс" (Кемерово) - 13(6), "Старт" (Нижний Новгород) - 6(6), "Родина" (Киров) - 2(6). 
Города:
Новосибирск, городской округ, Киров, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/25/110081.html
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