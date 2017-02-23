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23.02.2017 23:31
"СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия", "Уральский трубник" и "Енисей" победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом
Матчи седьмого тура первой группы второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги были сыграны в четверг. 

Лидер турнира - хабаровский "СКА-Нефтяник" провёл трудный матч в Архангельске с "Водником". Пропустив первыми, архангелогородцы затем дважды выигрывали с перевесом в два мяча - 4:2 и 5:3. Четвёртый мяч хабаровчане забили быстро, а два решающих гола в ворота хозяев состоялись за несколько минут до конца встречи. 6:5 - победа "СКА-Нефтяника". Хет-трик в составе гостей сделал Артём Бондаренко. У хозяев два гола на счету Дмитрия Попутникова. 

Как и хабаровчане, без потерь на втором этапе идёт "Байкал-Энергия" из Иркутска. Иркутяне уверенно обыграли в Ульяновске "Волгу" - 9:4. В первом тайме гости забили четыре безответных мяча, а затем без проблем довели матч до победы. Хет-трик в составе пробедителей сделал Евгений Иванушкин, дубль - Руслан Тремаскин. У хозяев по два гола на счету Максима Пахомова и Игоря Ларионова. 

Очередные три очка взял занимающий третье место "Уральский трубник" из Первоуральска, переиграв на выезде "Динамо-Казань" - 5:3. В начале встречи команды обменялись голами, за 12 минут гости забили второй мяч, а после перерыва развили успех. 

Четвёрку сильнейших замыкает действующий чемпион - красноярский "Енисей", переигравший в гостях московское "Динамо" - 7:5. Первый гол красноярцев москвичи отыграли, но затем гости отличились трижды подряд, и в дальнейшем хозяевам удалось лишь сократить разрыв. У победителей дубль сделал Алмаз Миргазов, у проигравших - Эмиль Бихузин. 

"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) 5:7 (3:5)
0:1. Вячеслав Вдовенко (Андрей Прокопьев), 18
1:1. Эмиль Бихузин (Евгений Филиппов), 19
1:2. Андрей Прокопьев (Вячеслав Вдовенко), 21
1:3. Алмаз Миргазов (Вячеслав Вдовенко), 22
1:4. Алмаз Миргазов (Андрей Прокопьев), 37
2:4. Иван Щеглов (Сергей Шабуров), 41, угловой
3:4. Кирилл Попеляев (Сергей Шабуров), 44
3:5. Виктор Чернышёв (Дмитрий Макаров), 45
3:6. Иван Шевцов (Вадим Чернов), 59
4:6. Эмиль Бихузин (Михаил Сергеев), 76
5:6. Евгений Филиппов, 82, с 12-метрового
5:7. Вадим Чернов (Алмаз Миргазов), 90. 

"Волга" (Ульяновск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 4:9 (0:4)
0:1. Руслан Тремаскин (Александр Егорычев), 6
0:2. Руслан Тремаскин (Евгений Шадрин), 8
0:3. Евгений Иванушкин (Евгений Шадрин), 27
0:4. Тимофей Безносов (Максим Гавриленко), 32
1:4. Максим Пахомов, 54, с 12-метрового
1:5. Евгений Иванушкин (Андрей Ковалёв), 55, свободный
1:6. Станислав Исмагилов (Евгений Иванушкин), 64
1:7. Евгений Шадрин, 69
2:7. Игорь Ларионов (Алексей Бушуев), 71
2:8. Евгений Иванушкин (Александр Егорычев), 72
3:8. Максим Пахомов, 74
3:9. Евгений Иванушкин, 75
4:9. Игорь Ларионов (Максим Пахомов), 84. 

"Динамо-Казань" (Казань) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 3:5 (1:2)
0:1. Евгений Игошин (Андрей Орлов), 4, угловой
1:1. Денис Слаутин (Антон Нагуляк), 8
1:2. Дмитрий Степченков, 33
1:3. Григорий Липин, 60
1:4. Александр Усов (Александр Воронковский), 66
2:4. Евгений Волгужев (Денис Слаутин), 70
2:5. Андрей Герасимов (Дмитрий Разуваев), 76
3:5. Максим Зубарев (Роман Козулин), 86, угловой. 

"Водник" (Архангельск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 5:6 (4:3)
0:1. Артём Бондаренко (Александр Ким), 9
1:1. Дмитрий Попутников (Янис Бефус), 13
2:1. Янис Бефус (Евгений Дергаев), 17
2:2. Кирилл Петровский (Максим Ишкельдин), 18
3:2. Евгений Дергаев, 22
4:2. Дмитрий Попутников (Дмитрий Савельев), 29
4:3. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 45
5:3. Евгений Дергаев (Иван Козлов), 48, угловой
5:4. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 52
5:5. Юрий Шардаков (Артём Бондаренко), 81
5:6. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 86. 

Турнирное положение. Группа 1: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 21 очко (7 игр), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 21(7), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 18(7), "Енисей" (Красноярск) - 16(7), "Волга" (Ульяновск) - 4(7), "Водник" (Архангельск) - 3(7), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(7), "Динамо" (Москва) - 0(7). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/23/110076.html
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