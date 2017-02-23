"СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия", "Уральский трубник" и "Енисей" победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом

Матчи седьмого тура первой группы второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги были сыграны в четверг.





Лидер турнира - хабаровский "СКА-Нефтяник" провёл трудный матч в Архангельске с "Водником". Пропустив первыми, архангелогородцы затем дважды выигрывали с перевесом в два мяча - 4:2 и 5:3. Четвёртый мяч хабаровчане забили быстро, а два решающих гола в ворота хозяев состоялись за несколько минут до конца встречи. 6:5 - победа "СКА-Нефтяника". Хет-трик в составе гостей сделал Артём Бондаренко. У хозяев два гола на счету Дмитрия Попутникова.





Как и хабаровчане, без потерь на втором этапе идёт "Байкал-Энергия" из Иркутска. Иркутяне уверенно обыграли в Ульяновске "Волгу" - 9:4. В первом тайме го сти забили четыре безответных мяча, а затем без проблем довели матч до победы. Хет-трик в составе пробедителей сделал Евгений Иванушкин, дубль - Руслан Тремаскин. У хозяев по два гола на счету Максима Пахомова и Игоря Ларионова.





Очередные три очка взял занимающий третье место "Уральский трубник" из Первоуральска, переиграв на выезде "Динамо-Казань" - 5:3. В начале встречи команды обменялись голами, за 12 минут гости забили второй мяч, а после перерыва развили успех.





Четвёрку сильнейших замыкает действующий чемпион - красноярский "Енисей", переигравший в гостях московское "Динамо" - 7:5. Первый гол красноярцев москвичи отыграли, но затем гости отличились трижды подряд, и в дальнейшем хозяевам удалось лишь сократить разрыв. У победителей дубль сделал Алмаз Миргазов, у проигравших - Эмиль Бихузин.





"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) 5:7 (3:5)

0:1. Вячеслав Вдовенко (Андрей Прокопьев), 18

1:1. Эмиль Бихузин (Евгений Филиппов), 19

1:2. Андрей Прокопьев (Вячеслав Вдовенко), 21

1:3. Алмаз Миргазов (Вячеслав Вдовенко), 22

1:4. Алмаз Миргазов (Андрей Прокопьев), 37

2:4. Иван Щеглов (Сергей Шабуров), 41, угловой

3:4. Кирилл Попеляев (Сергей Шабуров), 44

3:5. Виктор Чернышёв (Дмитрий Макаров), 45

3:6. Иван Шевцов (Вадим Чернов), 59

4:6. Эмиль Бихузин (Михаил Сергеев), 76

5:6. Евгений Филиппов, 82, с 12-метрового

5:7. Вадим Чернов (Алмаз Миргазов), 90.





"Волга" (Ульяновск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 4:9 (0:4)

0:1. Руслан Тремаскин (Александр Егорычев), 6

0:2. Руслан Тремаскин (Евгений Шадрин), 8

0:3. Евгений Иванушкин (Евгений Шадрин), 27

0:4. Тимофей Безносов (Максим Гавриленко), 32

1:4. Максим Пахомов, 54, с 12-метрового

1:5. Евгений Иванушкин (Андрей Ковалёв), 55, свободный

1:6. Станислав Исмагилов (Евгений Иванушкин), 64

1:7. Евгений Шадрин, 69

2:7. Игорь Ларионов (Алексей Бушуев), 71

2:8. Евгений Иванушкин (Александр Егорычев), 72

3:8. Максим Пахомов, 74

3:9. Евгений Иванушкин, 75

4:9. Игорь Ларионов (Максим Пахомов), 84.





"Динамо-Казань" (Казань) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 3:5 (1:2)

0:1. Евгений Игошин (Андрей Орлов), 4, угловой

1:1. Денис Слаутин (Антон Нагуляк), 8

1:2. Дмитрий Степченков, 33

1:3. Григорий Липин, 60

1:4. Александр Усов (Александр Воронковский), 66

2:4. Евгений Волгужев (Денис Слаутин), 70

2:5. Андрей Герасимов (Дмитрий Разуваев), 76

3:5. Максим Зубарев (Роман Козулин), 86, угловой.





"Водник" (Архангельск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 5:6 (4:3)

0:1. Артём Бондаренко (Александр Ким), 9

1:1. Дмитрий Попутников (Янис Бефус), 13

2:1. Янис Бефус (Евгений Дергаев), 17

2:2. Кирилл Петровский (Максим Ишкельдин), 18

3:2. Евгений Дергаев, 22

4:2. Дмитрий Попутников (Дмитрий Савельев), 29

4:3. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 45

5:3. Евгений Дергаев (Иван Козлов), 48, угловой

5:4. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 52

5:5. Юрий Шардаков (Артём Бондаренко), 81

5:6. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 86.



