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21.02.2017 15:08
Дастин Джонсон, фото с gettyimages.com
Дастин Джонсон выиграл турнир PGA-тура по гольфу Genesis Open и возглавил мировой рейтинг
Турнир PGA-тура по гольфу Genesis Open завершилдся в воскресенье в клубе Riviera Country Club в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Безоговорочную победу одержал американец Дастин Джонсон, показав по итогам четырёх соревновательных дней результат 267 ударов (66+66+64+71), что на 17 меньше пара. Эта победа позволила 32-летнему американскому гольфисту возглавить мировой рейтинг, опередив австралийца Джейсона Дэя, который занимал первую строчку с мая 2016 года.

Второе место на турнире Genesis Open разделили бельгиец Томас Питерс - 272 (70+68+71+63) и американец Скотт Браун - 272 (68+68+69+67). На четвёртой-седьмой позициях англичанин Джастин Роуз - 273 (69+71+65+68) и три американца: Уэсли Брайан - 273 (69+69+63+72), Кевин На - 273 (67+69+67+70) и Чарли Хоффман - 273 (68+68+70+67). Десятку сильнейших в Лос-Анджелесе замкнули шотландец Мартин Лэрд - 274 (70+68+70+66), американцы Олли Шнейдердженс - 274 (68+69+69+68) и Кэмерон Трингэйл - 274 (69+64+71+70). 
Города:
Лос-Анджелес
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/21/110065.html
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