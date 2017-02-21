Новости "Кузбасс" и "Старт" победили в матчах второй группы чемпионата России по хоккею с мячом Матчи пятого тура второй группы второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в понедельник в Кемерове и Нижнем Новгороде.



Кемеровский "Кузбасс" принимал новосибирский "Сибсельмаш". Первый гол хозяев гостям удалось отыграть, но затем кемеровчане ушли в отрыв. Последний шанс новосибирцы получили в начале второго тайма, сократив разрыв до минимума, но тут же в их ворота влетелд четвёртый мяч, в середине тайма - пятый и шестой, а в концовке команды обменялись голами - 7:3 в пользу "Кузбасса". Хет-трик в составе победителей сделал Вадим Стасенко.



Нижегородский "Старт" на своём поле играл с кировской "Родиной". В первом тайме нижегородцы забили три сухих мяча - отличились Владислав Тарасов, Алексей Киселёв и Дмитрий Стариков. Вскоре после перерыва Дмитрий Барбаков размочил счёт, а за оставшееся время ни одной из команд так и не удалось поразить ворота. 3:1 - "Старт" одержал победу.



Две путёвки в квалификацию плей-офф досрочно завоевали "Кузбасс" и "Сибсельмаш". "Старт" вышел на третье место в группе. В заключительном туре второй группы в пятницу "Сибсельмаш" примет "Кузбасс", а "Родина" - "Старт".



"Кузбасс" (Кемерово) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 7:3 (3:1)

1:0. Вадим Стасенко (Павел Якушев), 28, угловой

1:1. Никита Свиридов (Рауан Исалиев), 30

2:1. Владимир Каланчин (Олег Земцов), 39

3:1. Вадим Стасенко (Артём Савельев), 41, угловой

3:2. Павел Анисимов (Евгений Леонов), 47

4:2. Вадим Стасенко, 48

5:2. Владимир Каланчин (Вячеслав Швецов), 64

6:2. Вячеслав Швецов (Павел Якушев), 70, угловой

6:3. Рауан Исалиев (Сергей Ган), 83

7:3. Павел Якушев (Олег Земцов), 88.



"Кузбасс": Сергей Морозов, Евгений Воронков (вратари), Даниил Яковлев, Павел Якушев, Артём Савельев, Василий Жаукенов, Денис Игошин, Вадим Стасенко, Олег Земцов, Денис Криушенков (капитан), Денис Борисенко, Владимир Каланчин, Игорь Иванов, Максим Семёнов, Климентий Тарасенко, Богдан Павенский, Алексей Башарымов, Илья Ермолов, Вячеслав Швецов.

"Сибсельмаш": Андрей Маслов, Игорь Долгополов (вратари), Андрей Могильников, Игорь Сычёв, Степан Васюкович, Артём Вшивков, Никита Свиридов, Евгений Леонов, Евгений Маврин, Рауан Исалиев, Алексей Доровских (капитан), Сергей Ган, Егор Дарковский, Никита Шубин, Юрий Михеев, Денис Петров, Павел Анисимов.



"Старт" (Нижний Новгород) - "Родина" (Киров) 3:1 (3:0)

1:0. Владислав Тарасов (Михаил Тюко), 12

2:0. Алексей Киселёв (Андрей Климкин), 26

3:0. Дмитрий Стариков, 36

3:1. Дмитрий Барбаков, 47.



"Старт": Александр Евтин, Максим Болотов (вратари), Денис Максименко (капитан), Максим Немцев, Вадим Васильев, Дмитрий Стариков, Михаил Тюко, Андрей Климкин, Владислав Тарасов, Алексей Киселёв, Евгений Корев, Владимир Иванов, Алексей Ничков, Максим Семёнов, Евгений Неронов, Евгений Щеглов.

"Родина": Максим Шакиров, Артём Катаев (вратари), Андрей Клабуков, Павел Чарушин, Павел Княжев, Сергей Катугин, Евгений Перевощиков, Константин Поскрёбышев, Евгений Леухин, Сергей Обухов (капитан), Александр Ронжин, Дмитрий Барбаков, Артём Самойлов, Алексей Ланских, Алексей Прокашев, Антон Тихвинский.



Турнирное положение. Группа 2: "Кузбасс" (Кемерово) - 13 очков (5 игр), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 10(5), "Старт" (Нижний Новгород) - 3(5), "Родина" (Киров) - 2(5).

Кемерово, городской округ, Нижний Новгород Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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