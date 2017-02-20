Новости Вадим Анохин, фото с rusfencing.ru Вадим Анохин - девятый, российская команда шпажистов - 13-я на этапе Кубка мира по фехтованию в Ванкувере Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин состоялся в минувшие выходные в канадском Ванкувере.



Лишь два российских спортсмена смогли добраться до 1/8 финала и завершили выступления на этой стадии личного турнира. Вадим Анохин в 1/32 финала одержал победу над американцем Джонатаном Йерглером со счётом 15:12, в 1/16 финала был сильнее итальянца - Андреа Сантарелли, а в 1/8 финала потерпел поражение от будущего победителя турнира - швейцарца Макса Хайнцера - 9:15 и занял итоговое девятое место.

Антон Глебко в 1/32 финала одержал трудную победу над другим россиянином - Сергеем Ходосом - 8:7, в 1/16 финала взял верх над украинцем Богданом Никишиным - 7:3, но в 1/8 финала проиграл французу Даниэлю Жерену - 10:15 и завершил турнир на 11-й позиции.



Никита Глазков в 1/32 финала победил Лукаса Бельманна из Германии - 15:8, но в 1/16 финала потерпел поражение от китайца Лан Минхао - 9:15 и оказался в итоговом протоколе 24-м. Дмитрий Гусев после победы в 1/32 финала над американцем Джеймсом Коллем - 15:13 на следующем этапе уступил итальянцу Марко Фишере - 5:15 и финишировал 26-м. Ходос после поражения от Глебко был классифицирован 52-м. Павел Сухов, проиграв в 1/32 финала французу Яннику Борелю, занял 64-е место. Алексей Калинин - 82-й, Сергей Бида - 89-й, Алан Фардзинов - 105-й.



Победителем канадского этапа стал швейцарец Марк Хайнцер, который в финале был сильнее кубинца Юниора Рейтора - 14:13. Бронзу завоевали француз Янник Борель и финн Нико Вуоринен.



В командном турнире сборная России, за которую выступали Вадим Анохин, Сергей Бида, Никита Глазков и Алан Фардзинов, уверенно провела первую половину матча 1/8 финала с командой Израиля - 24:13, но затем соперники перехватили инициативу и вырвали победу - 39:37. Россияне отправились в утешительный турнир за девятое-шестнадцатое места, где уступили сборной Эстонии - 40:45, затем всё же победили венесуэльцев - 45:32 и одолели в заключительном для себя матче южнокорейцев - 33:32, заняв итоговое 13-е место.



Победителями командного турнира стали чешские шпажисты, взяв в финале верх над сборной Украины - 40:35. В матче за бронзовые награды итальянцы были сильнее французов - 45:38.

Ванкувер Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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