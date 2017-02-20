На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Фехтование
Гандбол
Мини-футбол
Хоккей с мячом (бенди)
Мотоциклетный спорт
Автомобильный спорт
Дзюдо
Регби
Хоккей на траве
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
20.02.2017 22:26
Вадим Анохин, фото с rusfencing.ru
Вадим Анохин - девятый, российская команда шпажистов - 13-я на этапе Кубка мира по фехтованию в Ванкувере
Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин состоялся в минувшие выходные в канадском Ванкувере.

Лишь два российских спортсмена смогли добраться до 1/8 финала и завершили выступления на этой стадии личного турнира. Вадим Анохин в 1/32 финала одержал победу над американцем Джонатаном Йерглером со счётом 15:12, в 1/16 финала был сильнее итальянца - Андреа Сантарелли, а в 1/8 финала потерпел поражение от будущего победителя турнира - швейцарца Макса Хайнцера - 9:15 и занял итоговое девятое место.
Антон Глебко в 1/32 финала одержал трудную победу над другим россиянином - Сергеем Ходосом - 8:7, в 1/16 финала взял верх над украинцем Богданом Никишиным - 7:3, но в 1/8 финала проиграл французу Даниэлю Жерену - 10:15 и завершил турнир на 11-й позиции.

Никита Глазков в 1/32 финала победил Лукаса Бельманна из Германии - 15:8, но в 1/16 финала потерпел поражение от китайца Лан Минхао - 9:15 и оказался в итоговом протоколе 24-м. Дмитрий Гусев после победы в 1/32 финала над американцем Джеймсом Коллем - 15:13 на следующем этапе уступил итальянцу Марко Фишере - 5:15 и финишировал 26-м. Ходос после поражения от Глебко был классифицирован 52-м. Павел Сухов, проиграв в 1/32 финала французу Яннику Борелю, занял 64-е место. Алексей Калинин - 82-й, Сергей Бида - 89-й, Алан Фардзинов - 105-й.

Победителем канадского этапа стал швейцарец Марк Хайнцер, который в финале был сильнее кубинца Юниора Рейтора - 14:13. Бронзу завоевали француз Янник Борель и финн Нико Вуоринен.

В командном турнире сборная России, за которую выступали Вадим Анохин, Сергей Бида, Никита Глазков и Алан Фардзинов, уверенно провела первую половину матча 1/8 финала с командой Израиля - 24:13, но затем соперники перехватили инициативу и вырвали победу - 39:37. Россияне отправились в утешительный турнир за девятое-шестнадцатое места, где уступили сборной Эстонии - 40:45, затем всё же победили венесуэльцев - 45:32 и одолели в заключительном для себя матче южнокорейцев - 33:32, заняв итоговое 13-е место.

Победителями командного турнира стали чешские шпажисты, взяв в финале верх над сборной Украины - 40:35. В матче за бронзовые награды итальянцы были сильнее французов - 45:38.  
Города:
Ванкувер
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/20/110061.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
20.02.2017 22:26
Вадим Анохин - девятый, российская команда шпажистов - 13-я на этапе Кубка мира по фехтованию в Ванкувере
20.02.2017 22:26
Российские саблистки выиграли этап Кубка мира по фехтованию в Афинах
14.02.2017 21:10
Российская команда шпажисток - шестая, Татьяна Логунова - девятая на этапе Кубка мира по фехтованию в Леньяно
14.02.2017 21:08
Тимур Сафин и российская команда рапиристов завоевали бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Бонне
07.02.2017 22:48
Российские саблисты - пятые в командном турнире, Камиль Ибрагимов - шестой на этапе Кубка мира по фехтованию в Падуе
07.02.2017 22:45
Светлана Трипапина выиграла этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Гданьске, российская команда - третья
31.01.2017 15:18
Российские шпажисты заняли девятое место на этапе Кубка мира по фехтованию в Германии
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат Европы по фехтованию. Франция - 2014
Чемпионат России по фехтованию - 2014
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 