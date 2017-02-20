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20.02.2017 22:26
Яна Егорян, фото с rusfencing.ru
Российские саблистки выиграли этап Кубка мира по фехтованию в Афинах
Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин состоялся в минувшие выходные в столице Греции Афинах.

Сборная России, за которую выступали Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Яна Егорян и София Позднякова, в 1/8 финала командного турнира одержала уверенную победу над командой Азербайджана - 45:27. Трудным получился четвертьфинальный матч россиянок с командой Китая. На старте наша команда уступала - 2:5, затем ликвидировала отставание и лидировала - 35:29, но перед заключительным боем китаянки вновь повели - 40:38. Благодаря уверенной победе Егорян над Ян Хенъю россиянки завоевали место в полуфинале - 45:42.

В полуфинальном матче со сборной Италии также был трудный для россиянок момент, когда к середине дистанции соперницы повели - 20:18. Но нашей команде удалось быстро исправить ситуацию и довести полуфинал до победы - 45:34.

В финале сборная России встречалась с командой Южной Кореи. Егорян в этой встрече принесла команде 21 очко, в том числе вырвала победу в решающем бою с Ким Чжи Ён. В итоге - 45:44 в пользу сборной России, звоевавшей золото командного турнира. Бронза в активе сборной Италии, победившей в матче за третье место украинок - 45:33.

Яна Егорян стала лучшей в составе российской сборной и в личном турнире. В 1/32 финала двукратная олимпийская чемпионка победила Сибиллу Клемм из Германии - 15:7, в 1/16 финала была сильнее Анастасии Баженовой - 15:11, в 1/8 финала взяла верх над Юн Чжису - 15:9, но в четвертьфинале потерпела поражение от француженки Шарлотты Лембах - 13:15 и заняла итоговое пятое место.

Лембах и кореянка Ким Чжи Ён стали бронзовыми призёрами, а в финале венгерка Анна Мартон победила француженку Манон Брюне - 15:11.

Баженова, победив в 1/32 финала другую россиянку - Яну Обвинцеву со счётом 15:8, затем уступила Егорян и финишировала 28-й. Обвинцева - 40-я, а на три места выше оказалась Анна Башта, проигравшая в 1/32 финала итальянке Катерине Наварриа - 9:15. Виктория Ковалёва на этой же стадии уступила британке Алии Ицковиц - 13:15 и завершила турнир 41-й. София Позднякова, проиграв итальянке Фламинии Преаро - 12:15, заняла 47-е место. Большакова, проиграв китаянке Ян Хенъю - 14:15, стала 49-й. Мария Ридель - 82-я, Екатерина Воробьёва - 93-я.
Города:
Афины
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/20/110060.html
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