20.02.2017 11:16
"СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия", "Уральский трубник" и "Енисей" победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом
Матчи шестого тура первой группы второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги были сыграны в воскресенье.
Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал шестую победу в шести матчах второго этапа, на этот раз разгромив на своём поле казанское "Динамо" - 11:3. Казанцы первыми открыли счёт, но к середине первого тайма хабаровчане уже вели - 3:1, затем забили ещё три мяча подряд и в дальнейшем без проблем довели матч до уверенной победы. Четыре мяча забил Артём Бондаренко, два - Кристофер Фагерстрём.
Со стопроцентным результатом на втором этапе идёт и "Байкал-Энергия" из Иркутска. Иркутяне в домашнем матче уверенно переиграли московское "Динамо" - 9:4. Москвичи дважды были впереди - 1:0 и 2:1, затем счёт был равным - 3:3, но хозяева всё же ушли на перерыв при минимальном перевесе, а во втором тайме уже не оставили гостям никаких шансов. В составе победителей хет-трик сделал Евгений Иванушкин, дублями отметились Тимофей Безносов и Максим Гавриленко. У динамовцев дубль на счету Кирилла Попеляева. Казанские и московские динамовцы замыкают таблицу группы, не набрав ни одного очка.
Пятую победу одержал "Уральский трубник" из Первоуральска, переиграв дома архангельский "Водник" - 4:2. В первом тайме быстрый гол хозяев с углового остался единственным, а во вторые 45 минут первоуральцы развили успех. "Водник" занимает шестое место.
Четвёрку сильнейших по-прежнему замыкает красноярский "Енисей", обыгравший в домашнем матче ульяновскую "Волгу" - 5:1. В первом тайме хозяева забили два безответных мяча. В начале второй половины на два гола красноярцев ульяновцы ответили одним, а в концовке хозяева поставили победную точку - 5:1. "Волга" осталась на шестой позиции.
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Динамо-Казань" (Казань) 11:3 (7:3)
0:1. Рамиль Ибрагимов (Роман Козулин), 6
1:1. Кристофер Фагерстрём, 11, с 12-метрового
2:1. Кристофер Фагерстрём, 13, с 12-метрового
3:1. Павел Рязанцев (Артём Бондаренко), 19
4:1. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 25
5:1. Александр Антипов (Павел Рязанцев), 31
6:1. Антон Шевцов (Александр Антипов), 34
7:1. Артём Бондаренко (Кристофер Фагерстрём), 38
7:2. Иван Бойко (Антон Нагуляк), 43
7:3. Алексей Веселов (Александр Темников), 44
8:3. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 51
9:3. Артём Бондаренко (Александр Антипов), 56
10:3. Антон Шевцов (Кристофер Фагерстрём), 66
11:3. Кирилл Петровский, 89.
"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Динамо" (Москва) 9:4 (4:3)
0:1. Кирилл Попеляев (Эмиль Бихузин), 1
1:1. Тимофей Безносов (Максим Гавриленко), 2, угловой
1:2. Евгений Филиппов, 9, с 12-метрового
2:2. Евгений Иванушкин (Евгений Шадрин), 14, угловой
3:2. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 23, угловой
3:3. Кирилл Попеляев (Эмиль Бихузин), 31
4:3. Максим Гавриленко, 36
5:3. Максим Гавриленко (Евгений Иванушкин), 47
6:3. Тимофей Безносов (Руслан Тремаскин), 61
6:4. Дмитрий Фетисов (Михаил Сергеев), 69
7:4. Максим Ширяев, 72, с 12-метрового
8:4. Павел Дубовик (Евгений Шадрин), 82, угловой
9:4. Евгений Иванушкин (Максим Ширяев), 84, угловой.
"Енисей" (Красноярск) - "Волга" (Ульяновск) 5:1 (2:0)
1:0. Дмитрий Логинов, 13
2:0. Алмаз Миргазов (Иван Шевцов), 34
3:0. Иван Шевцов (Алмаз Миргазов), 51
4:0. Вячеслав Вдовенко (Алмаз Миргазов), 54
4:1. Максим Пахомов (Алексей Бушуев), 57
5:1. Артём Ахметзянов (Андрей Прокопьев), 90, свободный
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Водник" (Архангельск) 4:2 (1:0)
1:0. Вячеслав Маркин (Андрей Орлов), 7, угловой
2:0. Дмитрий Разуваев, 50
2:1. Евгений Дергаев (Данил Кузьмин), 56, угловой
3:1. Дмитрий Сидоров, 61, с 12-метрового
4:1. Сергей Почкунов, 75
4:2. Юрий Погребной (Дмитрий Савельев), 83.
Турнирное положение. Группа 1: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 18 очков (6 игр), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 18(6), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 15(6), "Енисей" (Красноярск) - 13(6), "Волга" (Ульяновск) - 4(6), "Водник" (Архангельск) - 3(6), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(6), "Динамо" (Москва) - 0(6).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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