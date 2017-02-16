Новости "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" продолжают побеждать в чемпионате России по хоккею с мячом Матчи пятого тура второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги в первой группе были сыграны в четверг.



Пятую победу на этой стадии турнира одержал хабаровский "СКА-Нефтяник", принимавший московское "Динамо". В первом тайме в ворота гостей влетели шесть безответных мячей. После перерыва характер игры не изменился. Москвичи размочили счёт лишь после одиннадцати пропущенных мячей, а итоговый результат - 13:1 в пользу дальневосточников. Четыре мяча забил Артём Бондаренко, три - Кирилл Петровский.



Без потерь на втором этапе идёт и "Байкал-Энергия" из Иркутска. Иркутяне играли на своём поле с казанскими динамовцами. В первом тайме хозяева отличились шесть раз, оставив свои ворота на замке. В последние двадцать минут игры казанцы дважды добились успеха, а перед финальным свистком гол хозяев с пенальти подвёл итог - 7:2 в пользу "Байкал-Энергии". Покер на счету Евгения Иванушкина. Казанцы, как и москвичи, очков на втором этапе не имеют.



Красноярский "Енисей" принимал архангельский "Водник". После быстрого гола гостей красноярцы отыгрались лишь перед перерывом. Во втором тайме хозяева поставили всё на свои места, забив четыре безответных мяча и победив в итоге - 5:1. Дубль в активе Алмаза Миргазова. "Енисей" занимает четвёртое место, "Водник" - шестое.



"Уральский трубник" встречался в Первоуральске с ульяновской "Волгой". В первом тайме комсанды по разу пробили оборону друг друга. Сразу после перерыва волжане вышли вперёд благодаря второму голу Максиму Пахомова. Вслед за этим хозяева восстановили равновесие, а затем слово взял Сергей Почкунов, который сначала вывел уральцев вперёд, а на последней минуте подвёл итог, реализовав пенальти - 4:2. "Уральский трубник" идёт в турнире третьим, "Волга" - пятой.



"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва) 13:1 (6:0)

1:0. Кирилл Петровский (Александр Антипов), 12

2:0. Юрий Шардаков (Александр Ким), 15

3:0. Кирилл Петровский (Антон Шевцов), 16

4:0. Артём Бондаренко (Эрик Сэфстрём), 20

5:0. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 22

6:0. Кирилл Петровский (Эрик Сэфстрём), 36, угловой

7:0. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 49

8:0. Александр Антипов (Павел Рязанцев), 51

9:0. Артём Бондаренко (Эрик Сэфстрём), 55, угловой

10:0. Павел Рязанцев (Александр Ким), 66

11:0. Эрик Сэфстрём (Николай Мельников), 71, угловой

11:1. Евгений Филиппов (Михаил Сергеев), 73

12:1. Денис Корев (Павел Рязанцев), 86

13:1. Павел Рязанцев (Антон Шевцов), 88.



"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Динамо-Казань" (Казань) 7:2 (6:0)

1:0. Александр Егорычев (Руслан Тремаскин), 4

2:0. Евгений Иванушкин, 9, с 12-метрового

3:0. Максим Ширяев (Евгений Иванушкин), 15

4:0. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 22

5:0. Руслан Тремаскин (Максим Ширяев), 34

6:0. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 37, угловой

6:1. Анатолий Голубков, 73, с 12-метрового

6:2. Рамиль Ибрагимов (Роман Козулин), 82, угловой

7:2. Евгений Иванушкин, 90, с 12-метрового.



"Енисей" (Красноярск) - "Водник" (Архангельск) 5:1 (1:1)

0:1. Александр Антонов (Евгений Дергаев), 2

1:1. Евгений Швецов, 43

2:1. Алмаз Миргазов (Вадим Чернов), 66

3:1. Алмаз Миргазов, 68

4:1. Андрей Прокопьев (Вячеслав Вдовенко), 72

5:1. Иван Шевцов (Михаил Прокопьев), 89.



"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Волга" (Ульяновск) 4:2 (1:1)

1:0. Андрей Герасимов, 15

1:1. Максим Пахомов (Денис Артюшин), 37

1:2. Максим Пахомов, 46

2:2. Вячеслав Маркин, 58

3:2. Сергей Почкунов, 71

4:2. Сергей Почкунов, 90, с 12-метрового.



Турнирное положение. Группа 1: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 15 очков (5 игр), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 15(5), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 12(5), "Енисей" (Красноярск) - 10(5), "Волга" (Ульяновск) - 4(5), "Водник" (Архангельск) - 3(5), "Динамо" (Москва) - 0(5), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(5).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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