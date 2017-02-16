Новости "Дина" разгромила "Сибиряк" в первом полуфинальном матче Кубка России по мини-футболу Первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка России по мини-футболу, в котором московская "Дина" принимала новосибирский "Сибиряк", состоялся в среду, 15 февраля в Троицке.



Счёт был открыт в середине первого тайма - ворота гостей распечатал Артём Ниязов. За пять минут до перерыва Эскердинья удвоил преимущество москвичей. Вскоре после возобновления игры Сергей Абрамов забил третий мяч, а затем голы Андрея Понкратова и Эскердиньи довели счёт до разгромного, а автогол Юлиана Шамсутдинова ещё усугубил положение гостей. Лишь после этого новосибирцы размочили счёт - отличился Лео Сантана. На последних минутах разницу в шесть голов восстановал Янар Асадов. "Дина" одержала крупную победу - 7:1.



Ответный матч состоится 28 февраля в Новосибирске. Вторую полуфинальную пару составили МФК "Тюмень" и подмосковное "Динамо". Матчи между ними пройдут 22 февраля в Тюмени и 28 февраля в Щёлкове.



"Дина" (Москва) - "Сибиряк" (Новосибирск) 7:1 (2:0)

1:0. Артём Ниязов, 13

2:0. Эскердинья, 20

3:0. Сергей Абрамов, 27

4:0. Андрей Понкратов, 33

5:0. Эскердинья, 34

6:0. Юлиан Шамсутдинов, 37, в свои ворота

6:1. Лео Сантана, 39

7:1. Янар Асадов, 46.



"Дина" (Москва): Евгений Иваняк, Сергей Зуев (вратари), Глеб Разорёнов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Сергей Абрамов, Эскердинья (капитан), Павел Чистополов, Данил Кутузов, Александр Крутый, Андрей Понкратов, Андрей Заболонков, Дамир Хамадиев, Александр Ситников.

"Сибиряк" (Новосибирск): Алексей Формин, Николай Балашов (вратари), Лео Сантана, Сергей Покотыло, Руслан Кудзиев, Сергей Иванов (капитан), Жоан, Юлиан Шамсутдинов, Роман Главатских, Ильдар Нугуманов, Николай Плахов, Максим Волынюк, Сергей Чухрий, Сими Сайотти.



Предупреждён Глеб Разорёнов ("Дина", 42 мин.)

Удалены Сими Сайотти ("Сибиряк", 27 мин.), Лео Сантана ("Сибиряк", 44 мин.).

Троицк, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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