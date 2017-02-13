"Газпром-Югра" и "Синара" победили "Сибиряк" и "Тюмень" в чемпионате России по мини-футболу
Матчи пятнадцатого тура предварительного этапа чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в субботу и воскресенье.
Центральный матч тура проходил в Югорске, где встречались местный клуб "Газпром-Югра" и новосибирский "Сибиряк". За несколько минут до конца первого тайма новосибирцы открыли счёт. Во второй половине после двух голов подряд югорчане уже вели, а затем забили ещё два мяча, практически сняв вопрос о победителе. В концовке команды обменялись голами - 5:2 в пользу югорского клуба. Хет-трик в составе победителей сделал Иван Чишкала. "Газпром-Югра" занимает второе место, "Сибиряк" - третье, отставая на четыре очка при одном матче в запасе.
Разгромом закончился матч между сыктывкарской "Новой генерацией" и подмосковным "Динамо". В первом тайме гости забили два безответных мяса, а в последние десять минут встречи взятие ворот хозяев арбитр фиксировал шесть раз. В итоге - 8:0 в пользу бело-голубых. Три гола в активе Семёна Сучилина, дублями отметились АлександрФукин и Ари. "Динамо" занимает четвёртое место, "Новая генерация" - десятое.
В принципиальном противостоянии в Екатеринбурге сошлись "Синара" и МФК "Тюмень". В начале встречи мяч попал от Никиты Фахрутдинова в собственные ворота хозяев, но перед перерывом он же вывел свою команду вперёд, а во втором тайме в ворота тюменцев влетели четыре безответных мяча, причём Фахрутдинов и Андрей Бастриков стали авторами дублей. 6:1 - крупная победа "Синары", занимающей пятое место. Тюменцы идут седьмыми.
Столичный МФК "КПРФ" принимал глазовский "Прогресс". Все четыре мяча в этой встрече были забиты во втором тайме, причём последний - на исходе матча, когда "коммунистам" во второй раз удалось отыграться. Ничья - 2:2, после которой "КПРФ" располагается на шестой строчке турнирной таблицы, "Прогресс" - на восьмой.
МФК "Ухта" принимал "Норильский никель". После первого гола гостей команды до перерыва обменялись голами. Во второй 25-минутке ещё двумя взятиями ворот норильчане оформили итоговую победу - 4:1. Два гола на счету Николая Канивца. "Норильский никель" занимает девятое место, ухтинцы замыкают таблицу.
МФК "КПРФ" (Москва) - "Прогресс" (Глазов) 2:2 (0:0)
0:1. Оппер, 35
1:1. Адри, 44
1:2. Будин, 47
2:2. Паулиньо, 50.
"Синара" (Екатеринбург) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 6:1 (2:1)
0:1. Фахрутдинов, 3, в свои ворота
1:1. Герасимов, 12
2:1. Фахрутдинов, 25
3:1. Бастриков, 34
4:1. Шевчук, 38
5:1. Фахрутдинов, 47
6:1. Бастриков, 47.
"Новая генерация" (Сыктывкар) - "Динамо" (Московская область) 0:8 (0:2)
0:1. Сучилин, 3
0:2. Нандо, 12
0:3. Фукин, 41
0:4. Фукин, 42
0:5. Ари, 42
0:6. Сучилин, 44
0:7. Сучилин, 45
0:8. Ари, 48.
"Газпром-Югра" (Югорск) - "Сибиряк" (Новосибирск) 5:2 (0:1)
0:1. Нугуманов, 21
1:1. Копейкин, 31
2:1. Чишкала, 32
3:1. Чишкала, 39
4:1. Чишкала, 46
4:2. Волынюк, 49
5:2. Чишкала, 50.
МФК "Ухта" (Ухта) - "Норильский никель" (Норильск) 1:4 (1:2)
0:1. Канивец, 8
1:1. Кузьминых, 15
1:2. Куманькин, 16
1:3. Филиппов, 30
1:4. Канивец, 39.
Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 48 очков (20 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 46(22), "Сибиряк" (Новосибирск) - 42(21), "Динамо" (Московская область) - 38(20), "Синара" (Екатеринбург) - 37(20), "КПРФ" (Москва) - 27(21), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 25(22), "Прогресс" (Глазов) - 23(21), "Норильский никель" (Норильск) - 19(20), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(20), МФК "Ухта" (Ухта) - 2(21).