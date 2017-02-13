"Газпром-Югра" и "Синара" победили "Сибиряк" и "Тюмень" в чемпионате России по мини-футболу

Матчи пятнадцатого тура предварительного этапа чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в субботу и воскресенье.





Центральный матч тура проходил в Югорске, где встречались местный клуб "Газпром-Югра" и новосибирский "Сибиряк". За несколько минут до конца первого тайма новосибирцы открыли счёт. Во второй половине после двух голов подряд югорчане уже вели, а затем забили ещё два мяча, практически сняв вопрос о победителе. В концовке команды обменялись голами - 5:2 в пользу югорского клуба. Хет-трик в составе победителей сделал Иван Чишкала. "Газпром-Югра" занимает второе место, "Сибиряк" - третье, отставая на четыре очка при одном матче в запасе.





Разгромом закончился матч между сыктывкарской "Новой генерацией" и подмосковным "Динамо". В первом тайме гости забили два безответных мяса, а в последние десять минут встречи взятие ворот хозяев арбитр фиксировал шесть раз. В итоге - 8:0 в пользу бело-голубых. Три гола в активе Семёна Сучилина, дублями отметились АлександрФукин и Ари. "Динамо" занимает четвёртое место, "Новая генерация" - десятое.





В принципиальном противостоянии в Екатеринбурге сошлись "Синара" и МФК "Тюмень". В начале встречи мяч попал от Никиты Фахрутдинова в собственные ворота хозяев, но перед перерывом он же вывел свою команду вперёд, а во втором тайме в ворота тюменцев влетели четыре безответных мяча, причём Фахрутдинов и Андрей Бастриков стали авторами дублей. 6:1 - крупная победа "Синары", занимающей пятое место. Тюменцы идут седьмыми.





Столичный МФК "КПРФ" принимал глазовский "Прогресс". Все четыре мяча в этой встрече были забиты во втором тайме, причём последний - на исходе матча, когда "коммунистам" во второй раз удалось отыграться. Ничья - 2:2, после которой "КПРФ" располагается на шестой строчке турнирной таблицы, "Прогресс" - на восьмой.





МФК "Ухта" принимал "Норильский никель". После первого гола гостей команды до перерыва обменялись голами. Во второй 25-минутке ещё двумя взятиями ворот норильчане оформили итоговую победу - 4:1. Два гола на счету Николая Канивца. "Норильский никель" занимает девятое место, ухтинцы замыкают таблицу.





МФК "КПРФ" (Москва) - "Прогресс" (Глазов) 2:2 (0:0)

0:1. Оппер, 35

1:1. Адри, 44

1:2. Будин, 47

2:2. Паулиньо, 50.





"Синара" (Екатеринбург) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 6:1 (2:1)

0:1. Фахрутдинов, 3, в свои ворота

1:1. Герасимов, 12

2:1. Фахрутдинов, 25

3:1. Бастриков, 34

4:1. Шевчук, 38

5:1. Фахрутдинов, 47

6:1. Бастриков, 47.





"Новая генерация" (Сыктывкар) - "Динамо" (Московская область) 0:8 (0:2)

0:1. Сучилин, 3

0:2. Нандо, 12

0:3. Фукин, 41

0:4. Фукин, 42

0:5. Ари, 42

0:6. Сучилин, 44

0:7. Сучилин, 45

0:8. Ари, 48.





"Газпром-Югра" (Югорск) - "Сибиряк" (Новосибирск) 5:2 (0:1)

0:1. Нугуманов, 21

1:1. Копейкин, 31

2:1. Чишкала, 32

3:1. Чишкала, 39

4:1. Чишкала, 46

4:2. Волынюк, 49

5:2. Чишкала, 50.





МФК "Ухта" (Ухта) - "Норильский никель" (Норильск) 1:4 (1:2)

0:1. Канивец, 8

1:1. Кузьминых, 15

1:2. Куманькин, 16

1:3. Филиппов, 30

1:4. Канивец, 39.



