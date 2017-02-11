11.02.2017 22:18
Иркутский клуб ДЮСШ "Рекорд" вновь победил в женском чемпионате России по хоккею с мячом
Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд состоялся с 3 по 9 февраля в посёлке Обухово (Московская область).
В турнире приняли участие четыре клуба: ДЮСШ "Рекорд" из Иркутска, сборные Московской и Свердловской областей, а также подмосковный ФХК "Балашиха" из одноимённого города.
Команды провели двухкруговой турнир. Чемпионками страны, выиграв все шесть встреч, вновь стали хоккеистки ДЮСШ "Рекорд". По три победы и поражения у сборных Свердловской и Московской областей. Серебряные награды завоевали уральские хоккеистки, забившие на один мяч больше по сумме двух очных встреч. У подмосковной сборной - бронза. Четвёртое место, уступив во всех матчах, занял ФХК "Балашиха".
3 февраля. ФХК "Балашиха" (Балашиха) - сборная Свердловской области 0:4 (0:1). Голы: Фокина, Густомесова, В.Жирякова, Татьяна С. Кузнецова.
3 февраля. Сборная Московской области - ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) 2:6 (1:1). Голы: Р.Прокофьева (с 12-метрового), Лучинина - Игонина, Г.Михайлова (2), А.Кедрова, Маслёнкина, Щапова.
4 февраля. ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) - ФХК "Балашиха" (Балашиха) 10:0 (5:0). Голы: Г.Михайлова (4), Денисова, Игонина, Кухтина, Гомзякова, Е.Кедрова (с 12-метрового), Проньшина.
4 февраля. Сборная Свердловской области - сборная Московской области 3:4 (1:1). Голы: Фокина, В.Жирякова, Густомесова - К.Прокофьева (2, с 12-метрового и углового), Жандарова (с углового), Р.Прокофьева (с 12-метрового).
5 февраля. Сборная Московской области - ФХК "Балашиха" (Балашиха) 4:2 (3:0). Голы: Д.Липанова, Сычёва, К.Прокофьева (с углового), Р.Прокофьева - Н.Журавлева (2, в т.ч. с 12-метрового).
5 февраля. ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) - сборная Свердловской области 10:0 (8:0). Голы: Швецова, Щапова (2), Игонина (2, в т.ч. с углового), Е.Кедрова (с 12-метрового), Проньшина (2, в т.ч. с углового), А.Кедрова (2).
7 февраля. ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) - сборная Московской области 6:0 (1:0). Голы: Денисова (2), А.Кедрова, Швецова, Г.Михайлова, Игонина.
7 февраля. Сборная Свердловской области - ФХК "Балашиха" (Балашиха) 6:2 (3:0). Голы: Татьяна С.Кузнецова (3), В.Жирякова (2), Фокина - Е.Николаева, Н.Журавлёва.
8 февраля. Сборная Свердловской области - ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) 0:6 (0:4). Голы: Игонина, Г.Михайлова, Проньшина, А.Кедрова, Е.Кедрова (с углового), Гомзякова.
8 февраля. ФХК "Балашиха" (Балашиха) - сборная Московской области 3:8 (2:3). Голы: Н.Журавлёва (2), Е.Фёдорова - Р.Проковьева (4, в т.ч. с 12-метрового), Жандарова, Морохотова, Перескокова, Лучинина.
9 февраля. ФХК "Балашиха" (Балашиха) - ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) 1:13 (0:7). Голы: Борисова - Щапова (2), А.Кедрова (2), Проньшина (2), Г.Михайлова (2), Е.Кедрова (2), Гомзякова, Кухтина, Тхир.
9 февраля. Сборная Московской области - сборная Свердловской области 0:2 (0:0). Голы: Корзухина, Фокина.
Итоговое турнирное положение: ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) - 18 очков (6 игр), сборная Свердловской области - 9(6), сборная Московской области - 9(6), ФХК "Балашиха" (Балашиха) - 0(6).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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