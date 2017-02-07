Новости Камиль Ибрагимов, фото с rusfencing.ru Российские саблисты - пятые в командном турнире, Камиль Ибрагимов - шестой на этапе Кубка мира по фехтованию в Падуе Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин состоялся в минувшие выходные в итальянской Падуе.



Лучшим в составе российской команды стал Камиль Ибрагимов. В 1/32 финала он одержал убедительную победу над другим российским спортсменом - Ильёй Сёминым - 15:4. В 1/16 финала Ибрагимов крупно обыграл итальянца Леонардо Дреосси - 15:5. В 1/8 финала Камиль был сильнее Макса Хартунга из Германии - 15:11. Однако в четвертьфинале Ибрагимов потерпел поражение от Ким Чжун Хвана из Южной Кореи - 15:9 и был классифицирован в итоговом протоколе на шестом месте.



Илья Моторин в 1/32 финала одержал победу над Хосе Кинтеро из Венесуэлы со счётом 15:12, но в 1/16 финала не смог справиться с итальянцем Лукой Куратоли - 13:15 и занял итоговое двадцатое место.



Дмитрий Даниленко выиграл в 1/32 финала у американца Бенджамина Натанзона - 15:9, но в 1/16 финала потерпел поражение от итальянца Альдо Монтано - 11:15 и был классифицирован 21-м.



Владислав Поздняков проиграл в 1/32 финала итальянцу Луиджи Миракко - 10:15 и завершил турнир 37-м. Илья Сёмин завершил соревнования 58-м, Анатолий Костенко - 94-м, Ростислав Красильников - 105-м, Алексей Дадаев - 128-м, Андрей Коршунов - 135-м, Вениамин Решетников - 183-м.



Победителем этапа стал венгр Андраш Сатмари, взяв в финале верх над иранцем Моджтабой Абедини - 15:12. Бронзу завоевали южнокорейцы Ким Чжун Хван и О Сан Гук.



В командных соревнованиях сборная России в составе Дмитрия Даниленко, Камиля Ибрагимова, Ильи Моторина и Владислава Позднякова в 1/8 финала одержала победу над командой Украины - 45:35. В четвертьфинале наша команда с минимальной разницей уступила сборной Ирана - 44:45. В турнире за пятое-восьмое места россияне сначала разгромили американцев - 45:26, а затем были сильнее сборной Франции - 45:37 и заняли пятую строчку турнирной таблицы.



Победу в командных соревнованиях одержала сборная Южной Кореи, с минимальным перевесом одолев в финале итальянцев - 45:44. В борьбе за бронзу венгры уверенно победили иранцев - 45:32.

Падуя Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/07/110013.html