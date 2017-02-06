Новости "Дина" и "Газпром-Югра" победили в матчах чемпионата России по мини-футболу Повторными матчами в Глазове, Ухте и Троицке в воскресенье завершился 14-й тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.



Глазовский "Прогресс" принимал "Газпром-Югру" из Югорска. Пропустив первыми, хозяева к концу первого тайма вышли вперёд, но три подряд гола югорчан в первой половине второго тайма стали решающими. Хозяева смогли лишь сократить разрыв - 3:4. "Газпром-Югра" занимает вторую строчку турнирной таблицы, "Прогресс" идёт восьмым.



МФК "Ухта" играл на своей площадке со столичным МФК "КПРФ". Перед самым перерывом гости открыли счёт, но за семь минут до конца второго тама хозяева сумели уйти от поражения - 1:1. "Коммунисты" занимают шестое место. Ухтинцы, замыкающие таблицу, набрали второе очко за весь чемпионат.



Московская "Дина" принимала "Норильский никель" из Норильска. Хозяева дважды пробили оборону соперника - в середине и конце первого тайма. Вскоре после возобновления игры норильчане сократили разрыв, но спасти игру не смогли - 2:1 в пользу столичного клуба. "Дина" упрочила лидерство, на пять очков опережая "Газпром-Югру" и имея матч в запасе. "Норильский никель" занимает девятую позицию.



Второй матч. "Прогресс" (Глазов) - "Газпром-Югра" (Югорск) 3:4 (2:1)

0:1. Марсенио, 18

1:1. Будин, 22

2:1. Качер, 24, с 10-метрового

2:2. Катата, 27

2:3. Чишкала, 33

2:4. Гуляйкин, 36, в свои ворота

3:4. Разуванов, 40.



"Прогресс": Костромин, Сергеев (вратари), Алханов, Разуванов, Зыков, Качер, Букин, Оппер, Будин (капитан), Фёдоров, Катанэ, Гуляйкин, Козлов, Пахомов.

"Газпром-Югра": Слемзин, Шевченко (вратари), Шаяхметов, Копейкин (капитан), Лысков, Эдер Лима, Афанасьев, Марсенио, Котляров, Чишкала, Пирогов, Катата, Давыдов, Сигнев.

Предупреждены: Разуванов, Будин, Катанэ - Давыдов.



Второй матч. МФК "Ухта" (Ухта) - МФК "КПРФ" (Москва) 1:1 (0:1)

0:1. Паулиньо, 25

1:1. Волков, 43.



"Ухта": Елфимов, Салахов (вратари), Иванов, Седов, Костюков, Волков, Пилипенко, Максимов (капитан), Зотов, Кузнецов, Богданов, Филимонов, Кузьминых.

"КПРФ": Бондарев, Беспалый (вратари), Бикбулатов, Адри, Паулиньо (капитан), Курбанов, Денисов, Шарипов, Кейруш, Кручинин, Муратов, Коробейников, Гончаров, Пула.

Предупреждены: Денисов, Шарипов, Пула ("КПРФ").



Второй матч. "Дина" (Москва) - "Норильский никель" (Норильск) 2:1 (2:0)

1:0. Эскердинья, 12

2:0. Кутузов, 25

2:1. Филиппов, 28.



"Дина": Иваняк, Цайдер (вратари), Разорёнов, Ниязов, Асадов, Абрамов, Эскердинья, Чистополов, Кутузов, Крутый, Понкратов, Заболонков, Хамадиев, Багиров.

"Норильский никель": Попов, Белов, Шамарин (вратари), Анисимов, Погорелов, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин, Сытин, Чащин, Синцов, Дунец, Филиппов.

Предупреждены: Эскердинья, Понкратов - Куманькин, Костыгин, Филиппов.



Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 48 очков (20 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 43(21), "Сибиряк" (Новосибирск) - 42(20), "Динамо" (Московская область) - 35(19), "Синара" (Екатеринбург) - 34(19), "КПРФ" (Москва) - 26(20), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 25(21), "Прогресс" (Глазов) - 22(20), "Норильский никель" (Норильск) - 16(19), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(19), МФК "Ухта" (Ухта) - 2(20).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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