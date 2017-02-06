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06.02.2017 19:33
фото с rusbandy.ru
Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею с мячом, россияне завоевали серебро
Чемпионат мира по хоккею с мячом завершился в воскресенье в шведском Сандвикене.

В финальном матче встретились шведские и российские хоккеисты. Счёт был открыт лишь к середине первого тайма - ворота шведов поразил Янис Бефус. Через три минуты Даниэль Моссберг восстановил равновесие. За несколько минут до перерыва россияне забили два мяча подряд - отличились Евгений Иванушкин и Алмаз Миргазов. Однако после перерыва игра в атаке у нашей команды перестала получаться. За полчаса до конца основного времени Кристоффер Эдлунд сократил разрыв. В последней десятиминутке игры Эрик Петтерссон сравнял счёт, а гол Адама Гильяма в концовке принёс хозяевам чемпионата волевую победу - 4:3.

Таким образом, сборная Швеции стала 12-кратным чемпионом мира. Российские хоккеисты завоевали серебряные медали. В матче за бронзовуые награды сборная Финляндии разгромила команду Норвегии - 11:1.

Напомним, пятое место заняла сборная Казахстана, шестое - США, седьмое - Германии, восьмое - Белоруссии. Белорусских хоккеистов в сильнейшей группе чемпионата мира заменит сборная Канады.

Чемпионат мира 2018 года состоится в Хабаровске.

Финал. Швеция - Россия 4:3 (1:3)
0:1. Янис Бефус, 20
1:1. Даниэль Моссберг (Кристоффер Эдлунд), 23
1:2. Евгений Иванушкин (Алан Джусоев), 40, свободный
1:3. Алмаз Миргазов (Сергей Шабуров), 41, угловой
2:3. Кристоффер Эдлунд (Даниэль Моссберг), 61
3:3. Эрик Петтерссон (Пер Хельмюрс), 83, угловой
4:3. Адам Гильям (Даниэль Моссберг), 88.

Швеция: Андреас Бергвалл (вратарь), Патрик Хедберг (запасной вратарь), Пер Хельмюрс, Андреас Вест (капитан), Даниэль Берлин, Юхан Лёфстедт, Эрик Сэфстрём, Кристоффер Эдлунд, Дэвид Пиццони-Эльфвинг, Мартин Юханссон, Йеспер Эрикссон, Эрик Петтерссон, Ханс Андерссон, Даниэль Моссберг, Патрик Нильссон, Адам Гильям, Даниэль Андерссон.
Россия: Роман Черных (вратарь), Денис Рысев (запасной вратарь), Павел Булатов, Алексей Чижов, Михаил Прокопьев, Дмитрий Савельев, Янис Бефус, Алан Джусоев (капитан), Сергей Шабуров, Юрий Шардаков, Максим Ишкельдин, Алмаз Миргазов, Артём Бондаренко, Василий Грановский, Никита Иванов, Александр Антипов, Евгений Иванушкин.

Матч за третье место. Финляндия - Норвегия 11:1 (4:1)
1:0. Юхо Лиукконен (Вилле Аалтонен), 3, свободный
1:1. Николай Йенсен (Магнус Хёгеволд), 8, угловой
2:1. Маркус Кумпуойя (Илари Мойсала), 11, угловой
3:1. Пекка Ринтала (Илари Мойсала), 26, угловой
4:1. Юхо Лиукконен (Теему Мяяття), 29
5:1. Юхо Лиукконен (Илари Мойсала), 46, угловой
6:1. Теему Мяяття, 53, угловой
7:1. Микко Рюткёнен, 62, с 12-метрового
8:1. Пекка Ринтала, 74
9:1. Самули Хелавуори (Вилле Аалтонен), 77
10:1. Туомас Мяяття, 85
11:1. Пекка Ринтала (Вилле Аалтонен), 88, свободный.
Города:
Сандвикен
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/06/110005.html
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