Новости Артём Бондаренко, фото с hc-enisey.ru Сборные России и Швеции встретятся в финале чемпионата мира по хоккею с мячом Четвертьфинальные и полуфинальные матчи состоялись на чемпионате мира по хоккею с мячом, продолжающемся в шведском Сандвикене.



В четвертьфинале сборная России встречалась с командой Белоруссии. Российские хоккеисты, как и ожидалось, не испытали проблем на пути в четвёрку сильнейших. В первом тайме ворота соперника поразили Артём Бондаренко, дважды - Евгений Иванушкин, также дважды - Алмаз Миргазов и Янис Бефус. После перерыва счёт стал расти ещё быстрее. До шести голов свой личный счёт в этой встрече довёл Иванушкин, до четырёх - Миргазов, до двух - Бефус, дублями отметились Александр Антипов и Никита Иванов. В итоге - безоговорочная победа российских хоккеистов со счётом 17:0.



Сенсацией четвертьфинальной стадии стала победа сборной Норвегии над командой Казахстана. Уступая после первого тайма - 0:4, скандинавы смогли в основное время уйти от поражения, а в овертайме забили решающий мяч - 5:4.



Рекордным стал результат матча между сборными Швеции и Германии. Шведские хоккеисты разгромили соперников со счётом 34:6 (17:2).



Ещё один четвертьфинал завершился крупной победой финских хоккеистов над сборной США - 15:1 (8:1).



В полуфинале соперником сборной России стала команда Финляндии. Счёт был открыт лишь в середине первого тайма - ворота финнов распечатал Алан Джусоев. Вскоре Янис Бефус реализовал угловой, но тут же Микко Луккарила сократил разрыв. За десять минут до перерыва Джусоев отличился ещё раз. В начале второго тайма на гол Алмаза Миргазова ответил Пекка Ринтала. Бурные события развернулись в последние десять минут игры. После углового Артём Бондаренко в пятый раз пробил оборону финнов, но за следующие две минуты разрыв сократился до минимума - отличились Микко Рюткёнен и Туомас Лиукконен. И всё же россияне не дали соперникам шансов перевести игру в овертайм - итог подвёл гол Юрия Шардакова. 6:4 - непростая победа подопечных Сергея Мяуса.



В другом полуфинале сборная Швеции без проблем разобралась с командой Норвегии - 17:2 (8:0). Таким образом, чемпион мира определится в воскресенье в классическом российско-шведском противостоянии. В этот же день бронзовые медали разыграют команды Финляндии и Норвегии.



В матче за пятое место сборная Казахстана обыграла команду США - 10:4 (4:2). Во встрече за седьмое место сборная Германии оказалась сильнее команды Белоруссии - 12:7 (4:3). Таким образом, белорусские хоккеисты покидают группу A чемпионата мира. Вместо них в сильнейшей группе чемпионата мира - 2018 в Хабаровске сыграет сборная Канады, одержавшая победу в недавнем турнире группы B.



Четвертьфинал. Россия - Белоруссия 17:0 (6:0)

1:0. Артём Бондаренко (Никита Иванов), 8

2:0. Евгений Иванушкин (Михаил Прокопьев), 18, угловой

3:0. Евгений Иванушкин (Никита Иванов), 19

4:0. Алмаз Миргазов (Артём Бондаренко), 30

5:0. Алмаз Миргазов (Павел Булатов), 38, угловой

6:0. Янис Бефус (Алмаз Миргазов), 40

7:0. Александр Антипов (Алмаз Миргазов), 47

8:0. Янис Бефус (Евгений Иванушкин), 54

9:0. Евгений Иванушкин (Михаил Прокопьев), 57, угловой

10:0. Евгений Иванушкин (Александр Антипов), 58

11:0. Александр Антипов (Михаил Прокопьев), 60, угловой

12:0. Алмаз Миргазов (Никита Иванов), 62

13:0. Никита Иванов, 66

14:0. Евгений Иванушкин (Алмаз Миргазов), 71

15:0. Евгений Иванушкин (Артём Бондаренко), 74

16:0. Никита Иванов (Александр Антипов), 75

17:0. Алмаз Миргазов, 79.



Россия: Роман Черных (первый тайм), Денис Рысев (второй тайм) - вратари, Валерий Ивкин, Павел Булатов, Василий Грановский, Дмитрий Савельев (капитан), Янис Бефус, Михаил Прокопьев, Александр Антипов, Никита Иванов, Алмаз Миргазов, Артём Бондаренко, Евгений Иванушкин.

Белоруссия: Андрей Маслов (1-65 мин.), Артём Стародид (66-90 мин.) - вратари, Евгений Свиридов, Михаил Тарасенко, Константин Савченко (капитан), Михаил Пашнев, Сергей Юсупов, Александр Козлов, Дмитрий Артёменко, Георгий Кудрин, Виталий Исаченко, Матвей Азаренко, Вячеслав Братченко, Юрий Зеньков.



Полуфинал. Финляндия - Россия 4:6 (1:3)

0:1. Алан Джусоев, 24

0:2. Янис Бефус, 27, угловой

1:2. Микко Луккарила (Вилле Аалтонен), 29

1:3. Алан Джусоев, 35

1:4. Алмаз Миргазов, 51, угловой

2:4. Пекка Ринтала (Джими Хейнонен), 53

2:5. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 81, угловой

3:5. Микко Рюткёнен (Туомас Мяяття), 81

4:5. Туомас Лиукконен (Теему Мяяття), 83

4:6. Юрий Шардаков (Максим Ишкельдин), 85.



Финляндия: Пертти Виртанен (вратарь), Киммо Кюллёнен (запасной вратарь), Джими Хейнонен, Теему Мяяття, Микко Рюткёнен, Маркус Кумпуойя, Самули Хелавуори, Юхо Лиукконен, Туомас Лиукконен, Вилле Аалтонен (капитан), Илари Мойсала, Рольф Ларссон, Ээту Пеухкури, Пекка Ринтала, Микко Луккарила, Янне Ринтала, Туомас Мяяття.

Россия: Роман Черных (вратарь), Денис Рысев (запасной вратарь), Павел Булатов, Михаил Прокопьев, Александр Антипов, Дмитрий Савельев, Янис Бефус, Юрий Шардаков, Сергей Шабуров, Максим Ишкельдин, Артём Бондаренко, Евгений Иванушкин, Алмаз Миргазов, Алан Джусоев (капитан), Алексей Чижов, Василий Грановский, Никита Иванов.

Сандвикен Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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