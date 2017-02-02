Новости Янис Бефус, фото с rusbandy.ru Сборная России уступила шведам и со второго места вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею с мячом Предварительный этап чемпионата мира по хоккею с мячом завершился в среду в шведском Сандвикене.



Сборная России в матче за первое место в сильнейшей группе встречалась с хозяевами турнира - шведскими хоккеистами. Первыми ворота соперников распечатали россияне - отличился Янис Бефус, но затем скандинавы четырежды поразили ворота Дениса Рысева - голы на счету Кристоффера Эдлунда, дважды - Эрика Петтерссона и Патрика Нильссона. Вслед за этим Бефус оформил дубль, но Даниэль Андерссон перед перерывом сделал счёт 5:2.



На гол Давида Пиццони-Эльфвинга в начале второго тайма ответил Евгений Иванушкин, а на точный удар Эрика Сэфстрёма - Алмаз Миргазов и вновь Иванушкин, сократив отставание до двух мячей. Однако Юхан Лёфстад, ещё раз Эдлунд и Пер Хельмюрс сняли вопрос об исходе борьбы. Гол Иванушкина с пенальти лишь чуть сократил разрыв - 10:6 в пользу хозяев турнира.



Таким образом, сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места, наша команда - со второго. Третьими в группе финишировали финны, победив сборную Казахстана - 5:3.



Во второй группе первенствовали норвежцы, разгромив сборную Германии. Второе место заняли американцы, не оставив шансов белорусам.



В четвертьфинале в четверг сборная России сыграет с командой Белоруссии. Другие пары 1/4 финала составили Швеция - Германия, Финляндия - США, Казахстан - Норвегия.



Группа 1.



Россия - Швеция 6:10 (2:5)

1:0, Янис Бефус, 11

1:1. Кристоффер Эдлунд (Даниэль Моссберг), 13

1:2. Эрик Петтерсон (Юхан Лёфстад), 15

1:3. Патрик Нильссон (Ханс Андерссон), 18

1:4. Эрик Петтерссон (Адам Гильям), 26

2:4. Янис Бефус (Алан Джусоев), 35

2:5. Даниэль Андерссон (Ханс Андерссон), 45

2:6. Давид Пиццони-Эльфвинг (Пер Хельмюрс), 49, угловой

3:6. Евгений Иванушкин (Алан Джусоев), 53

3:7. Эрик Сэфстрём (Даниэль Берлин), 57

4:7. Алмаз Миргазов (Максим Ишкельдин), 74

5:7. Евгений Иванушкин (Максим Ишкельдин), 77

5:8. Юхан Лёфстад (Эрик Сэфстрём), 79

5:9. Кристоффер Эдлунд (Эрик Сэфстрём), 88

5:10. Пер Хельмюрс (Йеспер Эрикссон), 90

6:10. Евгений Иванушкин, 90, с 12-метрового.



Состав сборной России: Денис Рысев (1 тайм), Роман Черных (2 тайм) - вратари, Артём Бондаренко, Максим Ишкельдин, Алмаз Миргазов, Алан Джусоев (капитан), Дмитрий Савельев, Сергей Шабуров, Янис Бефус, Алексей Чижов, Валерий Ивкин, Василий Грановский, Павел Булатов, Никита Иванов, Александр Антипов, Михаил Прокопьев, Евгений Иванушкин.



Казахстан - Финляндия 3:5 (2:1)



Итоговое турнирное положение: Швеция - 6 очков (3 игры), Россия - 4(3), Финляндия - 2(3), Казахстан - 0(3).



Группа 2.



Германия - Норвегия 3:17 (3:8)

Белоруссия - США 5:14 (3:7).



Итоговое турнирное положение: Норвегия - 6(3), США - 4(3), Белоруссия - 1(3), Германия - 1(3).

Сандвикен Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/02/109993.html