Новости Сборная России разгромила команду Казахстана на старте чемпионата мира по хоккею с мячом Чемпионат мира по хоккею с мячом в группе A стартовал в шведском Сандвикене.



Сборная России в первом туре первой группы встречалась в понедельник с командой Казахстана. Два быстрых гола в ворота казахстанцев забил Артём Бондаренко. В последней трети первого тайма отличились Евгений Иванушкин, ещё раз Бондаренко и Алан Джусоев. После перерыва Иванушкин, Янис Бефус, Юрий Шардаков и оформивший покер Бондаренко довели разницу до девяти мячей. В концовке казахстанцы чуть сократили отставание благодаря точным ударам Артёма Вшивкова, завершившего розыгрыш углового, и Рауана Исалиева.



Победив со счётом 9:2, подопечные Сергея Мяуса возглавили турнирную таблицу. В матче открытия в воскресенье хозяева турнира - шведы не оставили шансов финским соседям - 8:2.



Во вторник сборная России сыграет с финнами, в среду - со шведами.



Во второй группе сборная США обыграла норвежцев - 9:4, а норвежцы разгромили сборную Белоруссии - 10:1.



После группового этапа в четверг пройдут четвертьфиналы, где команды сыграют с представителями другой группы: победители команд - с четвёртыми командами, вторые - с третьими. В субботу состоятся полуфиналы, в воскресенье - финальные матчи за бронзовые и золотые медали.



Группа 1.



Казахстан - Россия 2:9 (0:5)

0:1. Артём Бондаренко, 4

0:2. Артём Бондаренко, 5

0:3. Евгений Иванушкин (Максим Ишкельдин), 32

0:4. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 35

0:5. Алан Джусоев (Юрий Шардаков), 37

0:6. Евгений Иванушкин (Максим Ишкельдин), 47

0:7. Янис Бефус, 49

0:8. Юрий Шардаков (Янис Бефус), 58

0:9. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 73

1:9. Артём Вшивков (Рауан Исалиев), 80, угловой

2:9. Рауан Исалиев (Леонид Бедарев), 83.



Казахстан: Андрей Рейн, Ильяс Хайрекишев (вратари), Анатолий Голубков, Александр Насонов, Антон Храпенков, Василий Жаукенов, Евгений Леонов, Рауан Исалиев (капитан), Александр Антонов, Максим Рязанов, Иван Козлов, Роман Сухоруков, Сергей Почкунов, Леонид Бедарев, Артём Вшивков, Сергей Перминов, Олег Пивоваров.



Россия: Денис Рысев, Роман Черных (вратари), Артём Бондаренко, Максим Ишкельдин, Алмаз Миргазов, Алан Джусоев (капитан), Дмитрий Савельев, Сергей Шабуров, Янис Бефус, Юрий Шардаков, Алексей Чижов, Василий Грановский, Павел Булатов, Никита Иванов, Александр Антипов, Михаил Прокопьев, Евгений Иванушкин.



Швеция - Финляндия 8:2 (5:1).



Турнирное положение: Россия - 2 очка (1 игра), Швеция - 2(1), Казахстан - 0(1), Финляндия - 0(1).



Группа 2.



США - Германия 9:4 (5:3)

Белоруссия - Норвегия 1:10 (0:5).



Турнирное положение: Норвегия - 2(1), США - 2(1), Германия - 0(1), Белоруссия - 0(1).

Сандвикен Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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