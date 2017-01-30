30.01.2017 22:48
Юниорская сборная России по хоккею с мячом завоевала золото чемпионата мира
Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров (игроков до 19 лет) состоялся 27-29 января в Сыктывкаре.
В турнире приняли участие пять команд: сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана.
В круговом турнире сборная России начала выступления с победы над командой Норвегии - 4:0 (2:0). Голы сборной России: 1:0 - Алексей Торгонский (Илья Лопатин), 7; 2:0 - Артём Гареев (Алексей Торгонский), 28; 3:0 - Алексей Торгонский, 42; 4:0 - Никита Агафонов (Олег Тарнаруцкий), 56.
Затем наши хоккеисты переиграли главных соперников - шведов со счётом 6:3 (3:3). Голы сборной России: 1:2 - Илья Лопатин (Данил Яковлев), 14, угловой; 2:3 - Павел Даданов (Олег Тарнаруцкий), 22; 3:3 - Олег Тарнаруцкий, 25; 4:3 - Алексей Торгонский, 34; 5:3 - Кирилл Бармин (Илья Лопатин), 49; 6:3 - Олег Тарнаруцкий, 57.
В третьем туре наши хоккеисты разгромили сборную Казахстана - 11:0 (7:0). Голы сборной России: 1:0 - Артём Самойлов (Олег Тарнаруцкий), 10; 2:0 - Алексей Торгонский, 12; 3:0 - Артём Гареев (Андрей Опарин), 14, угловой; 4:0 - Артём Гареев (Андрей Опарин), 17, угловой; 5:0 - Евгений Неронов (Даниил Яковлев), 18; 6:0 - Артём Гареев (Олег Тарнаруцкий), 20; 7:0 - Александр Степанов, 26, с 12-метрового; 8:0 - Андрей Опарин (Александр Степанов), 32; 9:0 - Павел Даданов (Артём Гареев), 38; 10:0 - Никита Агафонов (Артём Самойлов), 46; 11:0 - Никита Агафонов (Андрей Опарин), 57.
На финише предварительного этапа россияне нанесли крупное поражение сборной Финляндии - 6:0 (5:0). Голы сборной России: 1:0 - Олег Тарнаруцкий (Артём Гареев), 7; 2:0 - Артём Самойлов, 8; 3:0 - Александр Степанов (Артём Гареев), 10; 4:0 - Алексей Торгонский (Андрей Опарин), 13, угловой; 5:0 - Илья Лопатин, 16; 6:0 - Артём Самойлов, 38, с 12-метрового.
Круговой турнир сборная России закончила на первом месте со стопроцентным результатом - восемь очков из восьми. Пять очков набрали финны, с таким же результатом третьими стали шведы, два очка и четвёртая позиция у норвежцев, и за бортом полуфинала осталась сборная Казахстана, не набравшая ни одного очка.
В полуфинале российская команда не оставила никаких шансов норвежцам - 10:0 (7:0). Голы сборной России: 1:0 - Алексей Торгонский (Олег Тарнаруцкий), 1; 2:0 - Алексей Торгонский, 3; 3:0 - Алексей Торгонский, 7; 4:0 - Артём Самойлов, 13; 5:0 - Олег Тарнаруцкий (Александр Степанов), 23; 6:0 - Евгений Неронов (Андрей Опарин), 26, угловой; 7:0 - Олег Тарнаруцкий, 27; 8:0 - Александр Степанов, 36, с 12-метрового; 9:0 - Алексей Торгонский (Данил Яковлев), 45, угловой; 10:0 - Илья Лопатин, 60, с 12-метрового.
В другом полуфинале сборная Швеции, уступая после первых тридцати минут игры (именно столько по регламенту длился тайм), после перерыва не оставила шансов финским соседям - 6:1 (0:1).
Сборная Финляндии стала бронзовым призёром чемпионата, взяв верх в матче за третье место над норвежцами - 3:0 (2:0).
В финальном матче встретились сборные России и Швеции. Встреча оказалась для нашей команды самой сложной на турнире. Тиея преимущество во всех компонентах, заставляя соперников нарушать правила и длительное время играя в большинстве, россияне никак не могли реализовать перевес. Основные 60 минут закончились со счётом 0:0. Было назначено дополнительное время, и на 66-й минуте игры наши хоккеисты всё же забили победный мяч - отличился Артём Гареев.
Победив со счётом 1:0, российские юниоры завоевали звание чемпионов мира.
Состав сборной России.
Вратари: Артём Катаев ("Родина", Киров), Яков Гах ("Кузбасс", Кемерово).
Защитники: Иван Фомкин ("Енисей", Красноярск), Вячеслав Дегтярёв ("Енисей", Красноярск), Данил Яковлев ("Кузбасс", Кемерово).
Полузащитники: Евгений Неронов ("Старт", Нижний Новгород), Андрей Опарин ("Кузбасс", Кемерово), Олег Тарнаруцкий ("Енисей", Красноярск), Кирилл Бармин ("Родина", Киров), Кристиан Маряшин.
Нападающие: Никита Агафонов ("Строитель", Сыктывкар), Александр Степанов ("Волга", Ульяновск), Алексей Торгонский ("Кузбасс", Кемерово), Павел Даданов ("Старт", Нижний Новгород), Артём Гареев ("Волга", Ульяновск), Илья Лопатин ("Енисей", Красноярск), Артём Самойлов ("Родина", Киров).
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Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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