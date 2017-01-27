На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Гандбол
Фехтование
Автомобильный спорт
Настольный хоккей
Триатлон
Американский футбол
Регби
Гольф
Индорхоккей
Хоккей с мячом (бенди)
Водное поло
Мини-футбол
Го
Мотоциклетный спорт
Сумо
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
27.01.2017 15:19
Александр Михайлов
Александр Михайлов единогласно переизбран на пост президента ФФР
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов был единогласно переизбран на новый олимпийский цикл на отчетно-выборной конференции в Москве.

Михайлов возглавляет федерацию с 2009 года. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские фехтовальщики принесли стране семь медалей, в том числе - четыре золотые. На отчетно-выборной конференции ФФР Михайлов являлся единственным кандидатом на пост президента организации.

Источник Р-Спорт.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/27/109972.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
27.01.2017 15:19
Александр Михайлов единогласно переизбран на пост президента ФФР
24.01.2017 23:06
Российские шпажистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Барселоне
24.01.2017 22:57
Тимур Сафин стал серебряным призёром этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в Париже
19.12.2016 21:48
Яна Егорян выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Мексике, Илья Моторин завоевал бронзу
12.12.2016 21:56
Виолетта Колобова завоевала серебро на этапе Гран-при по фехтованию на шпагах в Дохе
06.12.2016 20:07
Тимур Сафин - пятый, Аделина Загидуллина - десятая на турнире Гран-при по фехтованию на рапирах в Италии
05.12.2016 20:59
Российские саблисты - третьи в командном турнире, Камиль Ибрагимов - шестой на этапе Кубка мира по фехтованию в Венгрии
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат Европы по фехтованию. Франция - 2014
Чемпионат России по фехтованию - 2014
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 