27.01.2017 15:19
Александр Михайлов
Александр Михайлов единогласно переизбран на пост президента ФФР
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов был единогласно переизбран на новый олимпийский цикл на отчетно-выборной конференции в Москве.
Михайлов возглавляет федерацию с 2009 года. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские фехтовальщики принесли стране семь медалей, в том числе - четыре золотые. На отчетно-выборной конференции ФФР Михайлов являлся единственным кандидатом на пост президента организации.
Источник Р-Спорт.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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