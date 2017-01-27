Новости Александр Михайлов Александр Михайлов единогласно переизбран на пост президента ФФР Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов был единогласно переизбран на новый олимпийский цикл на отчетно-выборной конференции в Москве.

Михайлов возглавляет федерацию с 2009 года. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские фехтовальщики принесли стране семь медалей, в том числе - четыре золотые. На отчетно-выборной конференции ФФР Михайлов являлся единственным кандидатом на пост президента организации.

Источник Р-Спорт. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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