На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Шахматы
Автомобильный спорт
Фехтование
Хоккей с мячом (бенди)
Современное пятиборье
Американский футбол
Регби
Парусный спорт
Гольф
Экстремальный спорт
Мини-футбол
Го
Мотоциклетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
24.01.2017 23:06
фото с rusfencing.ru
Российские шпажистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Барселоне
Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин состоялся в минувший уик-энд в испанской Барселоне.

Женская сборная России, за которую выступали Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова и Виолетта Храпина, стала бронзовым призёром командного турнира. В 1/8 финала российские шпажистки одержали победу над сборной Германии со счётом 34:23. В четвертьфинале россиянки взяли верх над командой Польши - 45:32. В полуфинале наши девушки уступили один укол эстонским шпажисткам - 31:32, но сумели завоевать бронзовые награды, победив в матче за третье место сборную Франции - 45:38. Победительницами командных соревнований стали китайские шпажистки, одолев в финале эстонскую команду - 22:21.

Победительницей личного турнира стала Сунь Ивэнь из Китая, победив в финале Ирину Эмбрих из Эстонии - 15:11. Бронзовые награды завоевали венгерка Эмеше Сас и француженка Мелисса Горам.

В личном турнире лучшей из российских шпажисток стала Дарья Мартынюк. В 1/32 финала она одержала победу над венгеркой Анной Кун - 15:12, в 1/16 финала с минимальным перевесом одолела Паулину Бруннер из Швейцарии - 15:14, в 1/8 финала была сильнее украинки Елены Кривицкой - 15:11, но в четвертьфинале уступила Сас - 6:15 и заняла итоговое пятое место.

Татьяна Гудкова в 1/32 финала не оставила шансов Ульяне Балаганской из Казахстана - 15:7, в 1/16 финала одержала победу над француженкой Лоренс Эпи - 15:12, но в 1/8 финала потерпела поражение от Эмбрих - 8:15 и была классифицирована 13-й.

Виолетта Колобова в 1/32 финала одержала победу над Ассель Алибековой из Казахстана - 15:8, но в 1/16 финала потерпела поражение от Кривицкой - 12:15 и завершила турнир на 18-й позиции.

Татьяна Логунова проиграла в 1/32 финала итальянке Луизе Тессерин - 12:15 и заняла 33-е место. Юлия Личагина на этой же стадии уступила Кривицкой - 11:15 и была классифицирована 44-й. Алёна Комарова потерпела поражение от Кан Юн Ми из Южной Кореи - 10:15 и финишировала 54-й. Виолетта Храпина со счётом 5:6 уступила другой кореянке - Шин А Лам и завершила турнир 60-й.

Татьяна Андрюшина - 65-я, Ирина Охотникова - 69-я, Виктория Кузьменкова - 78-я, Яна Зверева - 80-я, Даниэла Храпина - 111-я.

Какой фильм посмотреть в кругу друзей? Какой сервис подобрать для поиска? Смотреть кино фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве можно на сайте https://www.kino-az.biz. Приятного времяпровождения. 
Города:
Барселона
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/24/109959.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
24.01.2017 23:06
Российские шпажистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Барселоне
24.01.2017 22:57
Тимур Сафин стал серебряным призёром этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в Париже
19.12.2016 21:48
Яна Егорян выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Мексике, Илья Моторин завоевал бронзу
12.12.2016 21:56
Виолетта Колобова завоевала серебро на этапе Гран-при по фехтованию на шпагах в Дохе
06.12.2016 20:07
Тимур Сафин - пятый, Аделина Загидуллина - десятая на турнире Гран-при по фехтованию на рапирах в Италии
05.12.2016 20:59
Российские саблисты - третьи в командном турнире, Камиль Ибрагимов - шестой на этапе Кубка мира по фехтованию в Венгрии
29.11.2016 21:46
Татьяна Логунова, Алексей Якименко, Инна Дериглазова, Тимур Сафин стали обладателями Кубка России по фехтованию
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат Европы по фехтованию. Франция - 2014
Чемпионат России по фехтованию - 2014
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 