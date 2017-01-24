Новости фото с rusfencing.ru Российские шпажистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Барселоне Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин состоялся в минувший уик-энд в испанской Барселоне.



Женская сборная России, за которую выступали Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова и Виолетта Храпина, стала бронзовым призёром командного турнира. В 1/8 финала российские шпажистки одержали победу над сборной Германии со счётом 34:23. В четвертьфинале россиянки взяли верх над командой Польши - 45:32. В полуфинале наши девушки уступили один укол эстонским шпажисткам - 31:32, но сумели завоевать бронзовые награды, победив в матче за третье место сборную Франции - 45:38. Победительницами командных соревнований стали китайские шпажистки, одолев в финале эстонскую команду - 22:21.



Победительницей личного турнира стала Сунь Ивэнь из Китая, победив в финале Ирину Эмбрих из Эстонии - 15:11. Бронзовые награды завоевали венгерка Эмеше Сас и француженка Мелисса Горам.



В личном турнире лучшей из российских шпажисток стала Дарья Мартынюк. В 1/32 финала она одержала победу над венгеркой Анной Кун - 15:12, в 1/16 финала с минимальным перевесом одолела Паулину Бруннер из Швейцарии - 15:14, в 1/8 финала была сильнее украинки Елены Кривицкой - 15:11, но в четвертьфинале уступила Сас - 6:15 и заняла итоговое пятое место.



Татьяна Гудкова в 1/32 финала не оставила шансов Ульяне Балаганской из Казахстана - 15:7, в 1/16 финала одержала победу над француженкой Лоренс Эпи - 15:12, но в 1/8 финала потерпела поражение от Эмбрих - 8:15 и была классифицирована 13-й.



Виолетта Колобова в 1/32 финала одержала победу над Ассель Алибековой из Казахстана - 15:8, но в 1/16 финала потерпела поражение от Кривицкой - 12:15 и завершила турнир на 18-й позиции.



Татьяна Логунова проиграла в 1/32 финала итальянке Луизе Тессерин - 12:15 и заняла 33-е место. Юлия Личагина на этой же стадии уступила Кривицкой - 11:15 и была классифицирована 44-й. Алёна Комарова потерпела поражение от Кан Юн Ми из Южной Кореи - 10:15 и финишировала 54-й. Виолетта Храпина со счётом 5:6 уступила другой кореянке - Шин А Лам и завершила турнир 60-й.



Татьяна Андрюшина - 65-я, Ирина Охотникова - 69-я, Виктория Кузьменкова - 78-я, Яна Зверева - 80-я, Даниэла Храпина - 111-я.

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