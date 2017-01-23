23.01.2017 16:15
"СКА-Нефтяник" завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом, одержав победу над "Енисеем"
Пятый розыгрыш Суперкубка России по хоккею с мячом состоялся в воскресенье на стадионе "СШОР-1" в Сыктывкаре. За почётный приз боролись чемпион России - красноярский "Енисей" и обладатель Кубка страны - хабаровский "СКА-Нефтяник".
В начале встречи перевес был на стороне красноярцев. Алмаз Миргазов открыл счёт, вскоре Иван Шевцов забил второй мяч. В середине первого тайма хабаровчане отыгрались - голы на счету Артёма Бондаренко и Александра Кима. Затем команды обменялись голами - на точный удар Вячеслава Вдовенко дальневосточники ответили реализованным угловым в исполнении Юрия Шардакова. Через несколько минут Бондаренко после углового оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Во втором тайме был забит лишь один мяч - после углового ворота красноярцев поразил Павел Рязанцев.
Победив со счётом 5:3, "СКА-Нефтяник" стал обладателем Суперкубка России. Хабаровчане завоевали этот трофей во второй раз - два года назад они также обыграли в аналогичном матче "Енисей" со счётом 4:3.
"Енисей" (Красноярск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 3:5 (3:4)
1:0. Алмаз Миргазов (Олег Толстихин), 10
2:0. Иван Шевцов (Дмитрий Макаров), 14
2:1. Артём Бондаренко (Александр Ким), 21
2:2. Александр Ким, 29
3:2. Вячеслав Вдовенко (Олег Толстихин), 31
3:3. Юрий Шардаков (Эрик Сэфстрём), 32, угловой
3:4. Артём Бондаренко (Антон Шевцов), 37, угловой
3:5. Павел Рязанцев (Антон Шевцов), 73, угловой.
"Енисей": Роман Черных, Вячеслав Лисак (вратари), Юрий Викулин (капитан), Михаил Прокопьев, Артём Ахметзянов, Вадим Чернов, Олег Толстихин, Андрей Прокопьев, Вячеслав Вдовенко, Дмитрий Логинов, Александр Насонов, Алмаз Миргазов, Иван Шевцов, Виктор Чернышёв, Евгений Швецов, Денис Лапшин, Артём Варламов, Дмитрий Макаров.
"СКА-Нефтяник": Виктор Каменев, Виктор Яшин (вратари), Алексей Чижов (капитан), Николай Мельников, Василий Грановский, Александр Ким, Эрик Сэфстрём, Юрий Шардаков, Денис Потёмин, Кристофер Фагерстрём, Максим Ишкельдин, Артём Бондаренко, Денис Корев, Павел Рязанцев, Кирилл Петровский, Александр Антипов, Валерий Ивкин, Антон Шевцов.
Удаления: Прокопьев (10 мин., подножка) - Ивкин (10 мин., толчок соперника), Чижов (10 мин., подножка).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/23/109955.html
|
Главные темы
Материалов пока не добавлено
23.01.2017 16:15
18.01.2017 22:31
15.01.2017 19:52
11.01.2017 20:28
09.01.2017 21:31
07.01.2017 21:28
06.01.2017 14:22
Материалов пока не добавлено
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено