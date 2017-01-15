Новости "Динамо" разгромило "Синару" в матче чемпионата России по мини-футболу Матчами в Тюмени, Ухте и Щёлкове в воскресенье завершился тринадцатый тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.



МФК "Тюмень" принимал глазовский "Прогресс". Первый тайм завершился без забитых мячей. За десять минут до конца встречи были зафиксированы три взятия ворот в течение минуты, при этом два мяча влетели в ворота гостей. Однако через пять минут глазовчане восстановили равновесие, и результат 2:2 стал в матче окончательным. "Тюмень" занимает шестую строчку турнирной таблицы, "Прогресс" - седьмую.



МФК "Ухта" играл на своей площадке с югорским клубом "Газпром-Югра". В конце первого тайма команды обменялись голами, а в середине второй 25-минутки точный удар Владислава Шаяхметова принёс югорчанам трудную победу - 2:1. "Газпром-Югра" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, ухтинцы по-прежнему идут последними, имея лишь одно очко.



Разгромом завершился центральный матч тура, в котором подмосковные динамовцы принимали "Синару" из Екатеринбурга. В первом тайме хозяева забили четыре безответных мяча. После перерыва гостям удалось распечатать ворота соперника лишь после шестого пропущенного мяча. Концовка прошла в том же духе и принесла двузначный результат - 10:2 в пользу бело-голубых. Хет-трик в составе победителей сделал Фернандиньо, дублями отметились Ренат Шакиров и Вилде. "Динамо" занимает четвёртое место, "Синара" - пятое.



МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Прогресс" (Глазов) 2:2 (0:0)

1:0. Батырев, 40

1:1. Козлов, 40

2:1. Бахур, 40

2:2. Будин, 45.



МФК "Ухта" (Ухта) - "Газпром-Югра" (Югорск) 1:2 (1:1)

0:1. Афанасьев, 23

1:1. Кузнецов, 23

1:2. Шаяхметов, 37.



"Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) 10:2 (4:0)

1:0. Робиньо, 9

2:0. Сергеев, 12

3:0. Вилде, 16

4:0. Фернандиньо, 18

5:0. Шакиров, 27

6:0. Бурков, 32

6:1. Герасимов, 34

7:1. Фернандиньо, 36

8:1. Фернандиньо, 43

8:2. Дёмин, 46

9:2. Вилде, 47

10:2. Шакиров, 50.



Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 42 очка (18 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 37(19), "Сибиряк" (Новосибирск) - 36(18), "Динамо" (Московская область) - 35(19), "Синара" (Екатеринбург) - 28(17), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 25(19), "Прогресс" (Глазов) - 22(18), "КПРФ" (Москва) - 19(17), "Норильский никель" (Норильск) - 16(16), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(17), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(18).

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