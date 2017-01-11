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11.01.2017 20:28
"Енисей" и "Водник" победили на финише первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом
Четыре заключительных матча первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в среду.

Московские динамовцы принимали ульяновскую "Волгу". Уступая после первого тайма - 2:4, динамовцы забили после перерыва три мяча подряд и дважды вели в счёте, но ульяновцы, в свою очередь, сумели в концовке отыграться, зафиксировав ничейный результат - 6:6. "Волга" заняла первое место в западной группе, "Динамо" - третье. Обе команды сыграют на втором этапе в первой группе, куда попали по четыре сильнейших клуба "Запада" и "Востока".

Архангельский "Водник" встречался на своём поле с нижегородским "Стартом". Нижегородцы дважды успешно отыгрывались после пропущенных мячей, но третий гол архангелогородцев стал в этой встречу победным - 3:2 в пользу хозяев. "Водник" финишировал в группе вторым и попал в перваую группу второго этапа, "Старт" занял на "Западе" пятое место и попал во вторую группу, где четыре команды поведут борьбу за два места в квалификации плей-офф.

Новосибирский "Сибсельмаш" принимал действующего чемпиона - красноярский "Енисей". Лишь первый гол соперника хозяева смогли отыграть. Выйдя вперёд за несколько минут до перерыва, красноярцы до конца встречи имели перевес от одного до трёх мячей, победив в итоге - 6:4. "Енисей" вышел в первую группу второго этапа, финишировав на "Востоке" вторым. "Сибсельмаш" замкнул таблицу и попал во вторую группу.

"Уральский трубник" из Первоуральска встречался на домашней арене с кемеровским "Кузбассом". На два гола хозяев гости ответили тремя, забитыми до и после перерыва. На последних минутах первоуральцы спасли очко - 3:3. "Уральский трубник", финишировав на "Востоке" четвёртым, сыграет на втором этапе в первой группе. "Кузбасс" занял пятое место и продолжит чемпионат во второй группе второго этапа.

Таким образом, по итогам первого этапа в первую группу от западной группы попали "Волга", "Водник" московские и казанские динамовцы, от восточной - "СКА-Нефтяник", "Енисей", "Байкал-Энергия" и "Уральский трубник". Во второй группе сыграют "Родина", "Старт", "Кузбасс" и "Сибсельмаш". В первой группе каждая команда проведёт по матчу дома и на выезде с четырьмя командами противоположной группы первого этапа ("Восток" - "Запад" и "Запад" - "Восток"). Четыре команды второй группы проведут двухкруговой турнир. Шесть команд первой группы получат прямые путёвки в четвертьфинал, а два оставшихся места в плей-офф разыграют в квалификации седьмая и восьмая команды первой группы со второй и первой командами второй группы.

Матчи второго этапа ройдут 15, 18 января, а затем после чемпионата мира - с 9 по 26 февраля.

"Динамо" (Москва) - "Волга" (Ульяновск) 6:6 (2:4)
0:1. Пётр Захаров, 8, с 12-метрового
1:1. Иван Щеглов (Сергей Шабуров), 11, угловой
1:2. Максим Пахомов (Денис Артюшин), 18
1:3. Игорь Ларионов (Дмитрий Иванов), 26, угловой
2:3. Александр Бескровный, с 12-метрового
2:4. Игорь Ларионов (Пётр Захаров), 38
3:4. Эмиль Бихузин (Максим Медведь), 55
4:4. Дмитрий Фетисов, 61
5:4. Александр Бескровный, 66, с 12-метрового
5:5. Максим Рязанов (Александр Слугин), 70, угловой
6:5. Эмиль Бихудин (Дмитрий Фетисов), 76
6:6. Владислав Кузнецов (Игорь Ларионов), 89.

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Енисей" (Красноярск) 4:6 (1:2)
0:1. Виктор Чернышёв (Андрей Прокопьев), 7
1:1. Артём Вшивков (Степан Васюкович), 16, угловой
1:2. Алмаз Миргазов (Юрий Викулин), 37, угловой
1:3. Юрий Викулин, 52, с 12-метрового
2:3. Алексей Доровских, 62
2:4. Алмаз Миргазов (Александр Насонов), 65
2:5. Вячеслав Вдовенко, 69
3:5. Сергей Ган (Алексей Доровских), 69
4:5. Евгений Маврин (Алексей Доровских), 84
4:6. Алмаз Миргазов (Вадим Чернов), 90.

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Кузбасс" (Кемерово) 3:3 (2:1)
1:0. Дмитрий Черных (Дмитрий Разуваев), 25
2:0. Сергей Почкунов (Андрей Кислов), 40
2:1. Вячеслав Швецов (Богдан Павенский), 43
2:2. Денис Борисенко (Вячеслав Швецов), 49
2:3. Денис Криушенков, 63
3:3. Сергей Почкунов (Дмитрий Сидоров), 88.

"Водник" (Архангельск) - "Старт" (Нижний Новгород) 3:2 (1:1)
1:0. Иван Козлов (Данил Кузьмин), 27, угловой
1:1. Алексей Ничков, 45, с 12-метрового
2:1. Александр Антонов (Иван Козлов), 52
2:2. Алексей Ничков (Владислав Тарасов), 71
3:2. Евгений Дергаев (Данил Кузьмин), 79, угловой.

Итоги первого этапа.

Запад: "Волга" (Ульяновск) - 48 очков (20 игр), "Водник" (Архангельск) - 47(20), "Динамо" (Москва) - 25(20), "Динамо-Казань" (Казань) - 23(20), "Родина" (Киров) - 16(20), "Старт" (Нижний Новгород) - 12(20).

Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 55(20), "Енисей" (Красноярск) - 39(20), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 31(20), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 23(20), "Кузбасс" (Кемерово) - 18(20), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 10(20).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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