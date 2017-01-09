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09.01.2017 21:36
"Дина" и "Газпром-Югра" сыграли вничью, "Ухта" уступила "Тюмени" в чемпионате России по мини-футболу
Матчами в Троицке и Ухте продолжилась программа двенадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.

Московская "Дина" принимала югорский клуб "Газпром-Югра". Первый тайм завершился без забитых мячей. Во второй половине хозяева трижды выходили вперёд, а гости всякий раз успешно отыгрывались. В итоге ничья - 3:3. Москвичи по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, югорчане идут вторыми, отставая на пять очков и сыграв на матч больше.

МФК "Ухта" на своей площадке встречался с МФК "Тюмень". Забив уже на первой минуте, хозяева через десять минут оказалась в роли догоняющих, но до перерыва отличились ещё трижды, больше не пропустив. Однако во вторые 25 минут всё встало на свои места - тюменцы забили пять мячей подряд. Два последовавших затем гола ухтинцев возродили интригу, но спасти хозяев не смогли. Гости одержали трудную победу - 7:6. В составе победителей два мяча забил Младен Коцич, у проигравших дублями отметились Вадим Максимов и Никита Кузнецов. "Тюмень" занимает шестую строчку турнирной таблицы, "Ухта" с одним очком идёт последней, 11-й.

"Дина" (Москва) - "Газпром-Югра" (Югорск) 3:3 (0:0)
1:0. Эскердинья, 32
1:1. Кайо, 34
2:1. Артём Ниязов, 35
2:2. Данил Давыдов, 38
3:2. Дмитрий Прудников, 41
3:3. Дмитрий Лысков, 48.

"Дина": Евгений Иваняк, Сергей Зуев (вратари), Глеб Разорёнов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Сергей Абрамов, Эскердинья, Дмитрий Прудников (капитан), Данил Кутузов, Андрей Понкратов, Андрей Заболонков, Дамир Хамадиев, Арсер Багиров, Максим Мухутдинов.
"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе, Артём Шевченко (вратари), Владислав Шаяхметов, Александр Копейкин (капитан), Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев, Марсенио, Ришат Котляров, Кайо, Иван Чишкала, Александр Пирогов, Данил Давыдов, Иван Сигнев.  

Предупреждены: Эскердинья - Андрей Афанасьев, Марсенио, Данил Давыдов, Дмитрий Лысков.

МФК "Ухта" (Ухта) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 6:7 (4:2)
1:0. Дмитрий Волков, 1
1:1. Денис Неведров, 3
1:2. Андрей Батырев, 11, с 6-метрового
2:2. Вадим Максимов, 18
3:2. Никита Кузнецов, 22
4:2. Никита Кузнецов, 25
4:3. Сергей Логинов, 26
4:4. Иван Бахур, 28
4:5. Младен Коцич, 30
4:6. Андрей Соколов, 33
4:7. Младен Коцич, 38
5:7. Дмитрий Костюков, 42
6:7. Вадим Максимов, 43.

"Ухта": Александр Елфимов (вратарь), Алексей Иванов, Евгений Седов, Дмитрий Костюков, Дмитрий Волков, Ростислав Пилипенко, Вадим Максимов, Игорь Стаин, Алексей Зотов, Никита Кузнецов, Александр Богданов, Александр Филимонов, Александр Кузьминых (капитан).
"Тюмень": Сергей Логинов, Александр Александров (вратари), Егор Кузьмин, Иван Милованов (капитан), Младен Коцич, Андрей Батырев, Андрей Соколов, Ильнур Исламов, Давид Асланян, Джони Джгереная, Иван Бахур, Дмитрий Куликов, Денис Неведров.

Предупреждены: Алексей Зотов - Иван Милованов, Иван Бахур.

Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 39 очков (17 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 34(18), "Сибиряк" (Новосибирск) - 33(17), "Динамо" (Московская область) - 32(18), "Синара" (Екатеринбург) - 28(16), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 24(18), "Прогресс" (Глазов) - 21(17), "КПРФ" (Москва) - 19(16), "Норильский никель" (Норильск) - 16(16), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(17).
Города:
Ухта, Троицк, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/09/109902.html
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