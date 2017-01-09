09.01.2017 21:31
"Волга", "Водник", "Енисей" и "Кузбасс" победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом
Четыре матча чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в понедельник.
Ульяновская "Волга", лидирующая в западной группе, играла на выезде с московским "Динамо". Забив два быстрых гола, волжане затем контролировали игру, ни разу не позволив сопернику сравнять счёт. К финальному свистку преимущество гостей достигло четырёх мячей - 9:5. Москвичей не спас хет-трик Эмиля Бихузина. За тур до финиша "Волга" остаётся первой, "Динамо" досрочно стало третьим.
Архангельский "Водник" принимал нижегородский "Старт". Пропустив два мяча в середине первого тайма, хозяева уже к перерыву вышли вперёд, а в начале второй половины закрепили успех, установив окончательный счёт - 4:2. "Водник" остаётся на втором месте в группе, "Старт" замкнул таблицу.
Действующий чемпион страны - красноярский "Енисей" встречался в Новосибирске с "Сибсельмашем". В первом тайме гости забили два безответных мяча. После перерыва хозяева сократили разрыв, но затем красноярцы отличились ещё трижды, одержав уверенную победу - 5:1. Дубль на счету Алмаза Миргазова. "Енисей" досрочно финишировал в восточной группе вторым, "Сибсельмаш" занял последнее, шестое место.
"Уральский трубник" принимал в Первоуральске кемеровский "Кузбасс". Хозяева отличились первыми, но к перерыву гости уже были на два мяча впереди. В начале второго тайма первоуральцам удалось восстановить равновесие, но ещё четыре взятия ворот хозяев решили судьбу встречи. 7:4 - кемеровчане взяли верх. Дубль у победителей сделал Владимир Каланчин, у проигравших - Вячеслав Маркин. "Уральский трубник" гарантировал себе четвёртое место в групе, "Кузбасс" - пятое.
Во вторник повторные встречи этих же команд завершат программу первого этапа чемпионата страны.
"Динамо" (Москва) - "Волга" (Ульяновск) 5:9 (2:5)
0:1. Пётр Цыганенко (Игорь Ларионов), 6
0:2. Денис Цыцаров (Руслан Галяутдинов), 9
1:2. Эмиль Бихузин, 16
1:3. Александр Степанов (Максим Пахомов), 27
1:4. Алексей Бушуев (Пётр Захаров), 31
2:4. Эмиль Бихузин (Артём Зимин), 32
2:5. Игорь Ларионов (Алексей Бушуев), 33
2:6. Александр Степанов (Денис Артюшин), 50
3:6. Евгений Филиппов (Сергей Шабуров), 51
4:6. Иван Щеглов (Сергей Шабуров), 57, угловой
4:7. Максим Пахомов, 62, с 12-метрового
5:7. Эмиль Бихузин (Сергей Шабуров), 76
5:8. Пётр Захаров (Алексей Бушуев), 86, угловой
5:9. Владислав Кузнецов, 89.
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Енисей" (Красноярск) 1:5 (0:2)
0:1. Алмаз Миргазов (Вадим Чернов), 7
0:2. Олег Толстихин (Виктор Чернышёв), 22
1:2. Евгений Маврин (Степан Васюкович), 50, угловой
1:3. Юрий Викулин, 55, с 12-метрового
1:4. Александр Насонов (Виктор Чернышёв), 63
1:5. Алмаз Миргазов (Иван Шевцов), 67.
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Кузбасс" (Кемерово) 4:7 (1:3)
1:0. Евгений Игошин (Григорий Липин), 18
1:1. Денис Игошин (Вячеслав Швецов), 25
1:2. Олег Земцов, 32
1:3. Денис Криушенков (Богдан Павенский), 37
2:3. Андрей Орлов (Александр Усов), 54, угловой
3:3. Вячеслав Маркин, 57
3:4. Владимир Каланчин (Денис Криушенков), 62
3:5. Владимир Каланчин (Павел Якушев), 63, угловой
3:6. Богдан Павенский, 78
3:7. Вячеслав Швецов (Вадим Стасенко), 84
4:7. Вячеслав Маркин (Александр Морковкин), 87.
"Водник" (Архангельск) - "Старт" (Нижний Новгород) 4:2 (3:2)
0:1. Алексей Ничков, 21, с 12-метрового
0:2. Евгений Щеглов, 28
1:2. Сергей Перминов (Евгений Дергаев), 32
2:2. Олег Пивоваров (Сергей Калинин), 36
3:2. Евгений Дергаев (Максим Анциферов), 38
4:2. Александр Антонов (Юрий Погребной), 47.
Турнирное положение.
Запад: "Волга" (Ульяновск) - 47 очков (19 игр), "Водник" (Архангельск) - 44(19), "Динамо" (Москва) - 24(19), "Динамо-Казань" (Казань) - 23(20), "Родина" (Киров) - 16(20), "Старт" (Нижний Новгород) - 12(19).
Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 55(20), "Енисей" (Красноярск) - 36(19), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 31(20), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 22(19), "Кузбасс" (Кемерово) - 17(19), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 10(19).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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