Новости "Волга", "Водник", "Енисей" и "Кузбасс" победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом Четыре матча чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в понедельник.



Ульяновская "Волга", лидирующая в западной группе, играла на выезде с московским "Динамо". Забив два быстрых гола, волжане затем контролировали игру, ни разу не позволив сопернику сравнять счёт. К финальному свистку преимущество гостей достигло четырёх мячей - 9:5. Москвичей не спас хет-трик Эмиля Бихузина. За тур до финиша "Волга" остаётся первой, "Динамо" досрочно стало третьим.



Архангельский "Водник" принимал нижегородский "Старт". Пропустив два мяча в середине первого тайма, хозяева уже к перерыву вышли вперёд, а в начале второй половины закрепили успех, установив окончательный счёт - 4:2. "Водник" остаётся на втором месте в группе, "Старт" замкнул таблицу.



Действующий чемпион страны - красноярский "Енисей" встречался в Новосибирске с "Сибсельмашем". В первом тайме гости забили два безответных мяча. После перерыва хозяева сократили разрыв, но затем красноярцы отличились ещё трижды, одержав уверенную победу - 5:1. Дубль на счету Алмаза Миргазова. "Енисей" досрочно финишировал в восточной группе вторым, "Сибсельмаш" занял последнее, шестое место.



"Уральский трубник" принимал в Первоуральске кемеровский "Кузбасс". Хозяева отличились первыми, но к перерыву гости уже были на два мяча впереди. В начале второго тайма первоуральцам удалось восстановить равновесие, но ещё четыре взятия ворот хозяев решили судьбу встречи. 7:4 - кемеровчане взяли верх. Дубль у победителей сделал Владимир Каланчин, у проигравших - Вячеслав Маркин. "Уральский трубник" гарантировал себе четвёртое место в групе, "Кузбасс" - пятое.



Во вторник повторные встречи этих же команд завершат программу первого этапа чемпионата страны.



"Динамо" (Москва) - "Волга" (Ульяновск) 5:9 (2:5)

0:1. Пётр Цыганенко (Игорь Ларионов), 6

0:2. Денис Цыцаров (Руслан Галяутдинов), 9

1:2. Эмиль Бихузин, 16

1:3. Александр Степанов (Максим Пахомов), 27

1:4. Алексей Бушуев (Пётр Захаров), 31

2:4. Эмиль Бихузин (Артём Зимин), 32

2:5. Игорь Ларионов (Алексей Бушуев), 33

2:6. Александр Степанов (Денис Артюшин), 50

3:6. Евгений Филиппов (Сергей Шабуров), 51

4:6. Иван Щеглов (Сергей Шабуров), 57, угловой

4:7. Максим Пахомов, 62, с 12-метрового

5:7. Эмиль Бихузин (Сергей Шабуров), 76

5:8. Пётр Захаров (Алексей Бушуев), 86, угловой

5:9. Владислав Кузнецов, 89.



"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Енисей" (Красноярск) 1:5 (0:2)

0:1. Алмаз Миргазов (Вадим Чернов), 7

0:2. Олег Толстихин (Виктор Чернышёв), 22

1:2. Евгений Маврин (Степан Васюкович), 50, угловой

1:3. Юрий Викулин, 55, с 12-метрового

1:4. Александр Насонов (Виктор Чернышёв), 63

1:5. Алмаз Миргазов (Иван Шевцов), 67.



"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Кузбасс" (Кемерово) 4:7 (1:3)

1:0. Евгений Игошин (Григорий Липин), 18

1:1. Денис Игошин (Вячеслав Швецов), 25

1:2. Олег Земцов, 32

1:3. Денис Криушенков (Богдан Павенский), 37

2:3. Андрей Орлов (Александр Усов), 54, угловой

3:3. Вячеслав Маркин, 57

3:4. Владимир Каланчин (Денис Криушенков), 62

3:5. Владимир Каланчин (Павел Якушев), 63, угловой

3:6. Богдан Павенский, 78

3:7. Вячеслав Швецов (Вадим Стасенко), 84

4:7. Вячеслав Маркин (Александр Морковкин), 87.



"Водник" (Архангельск) - "Старт" (Нижний Новгород) 4:2 (3:2)

0:1. Алексей Ничков, 21, с 12-метрового

0:2. Евгений Щеглов, 28

1:2. Сергей Перминов (Евгений Дергаев), 32

2:2. Олег Пивоваров (Сергей Калинин), 36

3:2. Евгений Дергаев (Максим Анциферов), 38

4:2. Александр Антонов (Юрий Погребной), 47.



Турнирное положение.



Запад: "Волга" (Ульяновск) - 47 очков (19 игр), "Водник" (Архангельск) - 44(19), "Динамо" (Москва) - 24(19), "Динамо-Казань" (Казань) - 23(20), "Родина" (Киров) - 16(20), "Старт" (Нижний Новгород) - 12(19).



Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 55(20), "Енисей" (Красноярск) - 36(19), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 31(20), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 22(19), "Кузбасс" (Кемерово) - 17(19), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 10(19).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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