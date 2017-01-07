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07.01.2017 21:31
"Сибиряк" и "Динамо" не выявили победителя в матче чемпионата России по мини-футболу
Стартовый матч двенадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги, в котором новосибирский "Сибиряк" принимал подмосковное "Динамо", состоялся в субботу в спортивном зале Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Гостям удалось выйти вперёд к исходу десяти минут игры - отличился Фернандиньо. За пять минут до перерыва Денис Бурков удвоил разницу, но до конца первого тайма сибиряки успели сократить разрыв - гол на счету Жоана. Вскоре после возобновления игры Руслан Кудзиев сравнял счёт, реализовав шестиметровый. В последней десятиминутке игры команды обменялись голами - Сими Сайотти впервые вывел хозяев вперёд, но через три минуты Нандо с десятиметрового восстановил равновесие - 3:3.

После этого ничейного результата "Сибиряк" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, по дополнительным показателям опередив "Газпром-Югру". "Динамо" по-прежнему идёт четвёртым.  

"Сибиряк" (Новосибирск) - "Динамо" (Московская область) 3:3 (1:2)
0:1. Фернандиньо, 9
0:2. Денис Бурков, 20
1:2. Жоан, 23
2:2. Руслан Кудзиев, 28, с 6-метрового
3:2. Сими Сайотти, 43
3:3. Нандо, 46, с 10-метрового.

"Сибиряк": Алексей Формин, Николай Балашов (вратари), Лео Сантана, Сергей Покотыло, Руслан Кудзиев, Сергей Иванов (капитан), Жоан, Юлиан Шамсутдинов, Роман Главатских, Ильдар Нугуманов, Николай Плахов, Максим Волынюк, Сергей Чухрий, Сими Сайотти.
"Динамо": Густаво (капитан, вратарь), Иван Поддубный (вратарь), Ари, Александр Фукин, Нандо, Робиньо, Денис Бурков, Николай Переверзев, Фернандиньо, Ренат Шакиров, Анатолий Бадретдинов.

Предупреждены: Бадретдинов (16), Шакиров (25), Густаво (28), Нандо (36), Формин (46).

Нереализованные 10-метровые: Жоан (42), Ари (44).

Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 38 очков (16 игр), "Сибиряк" (Новосибирск) - 33(17), "Газпром-Югра" (Югорск) - 33(17), "Динамо" (Московская область) - 32(18), "Синара" (Екатеринбург) - 28(16), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 21(17), "Прогресс" (Глазов) - 21(17), "КПРФ" (Москва) - 19(16), "Норильский никель" (Норильск) - 16(16), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(16), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(16).
Города:
Новосибирск, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/07/109898.html
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