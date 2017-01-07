07.01.2017 21:28
"СКА-Нефтяник", "Уральский трубник" и "Динамо-Казань" вновь победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом
Шесть матчей первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в пятницу.
Досрочный победитель восточной группы - хабаровский "СКА-Нефтяник" повторно обыграл на своём льду "Байкал-Энергию" из Иркутска, на этот раз с ещё более крупным счётом - 13:0. Четыре мяча забил Павел Рязанцев, три - Артём Бондаренко, по два - Кирилл Петровский и Максим Ишкельдин.
"Уральский трубник" из Первоуральска вновь взял верх над красноярским "Енисеем" - 8:4, уступая в начале встречи - 0:2 и забив четыре безответных мяча за последние полчаса игры. Несмотря на это поражение, "Енисей" гарантировал себе второе место на "Востоке", "Байкал-Энергия" на третьей позиции, "Уральский трубник" - на четвёртой.
В матче аутсайдеров "Востока" и географических соседей новосибирский "Сибсельмаш" проиграл дома кемеровскому "Кузбассу" - 3:6. Пропустив один мяч в начале встречи и ещё два - вскоре после перерыва, хозяева так и не смогли изменить ход игры. "Кузбасс" идёт в группе пятым, опережая "Сибсельмаш" перед последним туром на четыре очка.
В повторном матче между лидерами западной группы - архангельским "Водником" и ульяновской "Волгой", который вновь игрался в три тайма по 30 минут из-за сорокаградусного мороза, хозяева после минимальной победы накануне на этот раз уступили один мяч - 3:4, не сумев отыграть дефицит в три мяча, возникший к середине игры. Дубль в составе победителей сделал Максим Пахомов. "Волга" стала единоличным лидером группы, за тур до финиша опережая "Водник" на три очка.
Московские динамовцы на этот раз уступили дома нижегородскому "Старту" - 1:4, пропустив три мяча подряд в первом тайме. Москвичи досрочно заняли третье место в группе, нижегородцы пока замыкают таблицу, сохраняя теоретические шансы на пятое место.
Казанские динамовцы ещё раз уверенно переиграли на своём льду кировскую "Родину" - 6:2. Дублем у хозяев отметился Рамиль Ибрагимов. Казанцы заняли четвёртое место в группе, кировчане пока идут пятыми.
Заключительные матчи первого этапа состоятся 9 и 10 января.
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 13:0 (7:0)
1:0. Кирилл Петровский (Максим Ишкельдин), 5
2:0. Максим Ишкельдин (Артём Бондаренко), 27
3:0. Кристофер Фагерстрём (Максим Ишкельдин), 31
4:0. Артём Бондаренко (Павел Рязанцев), 35
5:0. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 40
6:0. Павел Рязанцев (Кирилл Петровский), 43
7:0. Павел Рязанцев, 45+1, свободный
8:0. Денис Потёмин (Максим Ишкельдин), 46
9:0. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 59
10:0. Кирилл Петровский (Эрик Сэфстрём), 63, угловой
11:0. Павел Рязанцев (Юрий Шардаков), 72
12:0. Павел Рязанцев (Валерий Ивкин), 84, угловой
13:0. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 86.
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) 3:6 (0:1)
0:1. Вадим Стасенко (Олег Земцов), 11
0:2. Владимир Каланчин (Вячеслав Швецов), 46
0:3. Денис Криушенков, 50, с 12-метрового
1:3. Артём Вшивков (Степан Васюкович), 52, угловой
1:4. Денис Игошин, 53
1:5. Владимир Каланчин (Павел Якушев), 65
2:5. Павел Анисимов (Сергей Ган), 69
3:5. Рауан Исалиев, 75
3:6. Денис Криушенков (Вадим Стасенко), 90, свободный.
"Динамо" (Москва) - "Старт" (Нижний Новгород) 1:4 (1:3)
0:1. Алексей Ничков, 20, с 12-метрового
0:2. Владислав Тарасов (Евгений Корев), 31
0:3. Михаил Тюко (Алексей Ничков), 33
1:3. Эмиль Бихузин (Максим Медведь), 45
1:4. Дмитрий Стариков (Евгений Корев), 83.
"Динамо-Казань" (Казань) - "Родина" (Киров) 6:2 (1:1)
1:0. Рамиль Ибрагимов, 10
1:1. Сергей Обухов (Михаил Жданов), 22, угловой
2:1. Геннадий Бочкарёв, 53, с 12-метрового
3:1. Иван Бойко (Роман Козулин), 77
4:1. Роман Фролов (Антон Нагуляк), 78
4:2. Евгений Мастрюков, 84, с 12-метрового
5:2. Роман Козулин (Максим Матвеев), 86
6:2. Рамиль Ибрагимов, 87.
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Енисей" (Красноярск) 8:4 (2:2)
0:1. Дмитрий Логинов, 4
0:2. Артём Ахметзянов, 10, с 12-метрового
1:2. Александр Усов (Дмитрий Разуваев), 18
2:2. Андрей Герасимов (Евгений Игошин), 38
3:2. Андрей Герасимов (Григорий Липин), 47
3:3. Алмаз Миргазов (Андрей Прокопьев), 49
4:3. Григорий Липин (Дмитрий Сидоров), 50
4:4. Виктор Чернышёв (Андрей Прокопьев), 57
5:4. Дмитрий Сидоров (Николай Коньков), 60, угловой
6:4. Андрей Орлов (Александр Усов), 62, угловой
7:4. Сергей Почкунов (Николай Коньков), 68, угловой
8:4. Дмитрий Разуваев (Николай Коньков), 89, угловой.
"Водник" (Архангельск) - "Волга" (Ульяновск) 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
0:1. Александр Степанов (Владислав Кузнецов), 9
1:1. Алексей Гладышев (Дмитрий Савельев), 13
1:2. Максим Пахомов (Владислав Кузнецов), 16
1:3. Максим Пахомов, 32
1:4. Владислав Кузнецов (Игорь Ларионов), 35
2:4. Александр Тюкавин (Данил Кузьмин), 49, угловой
3:4. Евгений Дергаев (Иван Козлов), 89, угловой.
Турнирное положение.
Запад: "Волга" (Ульяновск) - 44 очка (18 игр), "Водник" (Архангельск) - 41(18), "Динамо" (Москва) - 24(18), "Динамо-Казань" (Казань) - 23(20), "Родина" (Киров) - 16(20), "Старт" (Нижний Новгород) - 12(18).
Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 55(20), "Енисей" (Красноярск) - 33(18), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 31(20), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 22(18), "Кузбасс" (Кемерово) - 14(18), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 10(18).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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