06.01.2017 14:22
"Водник" победил "Волгу", казанские динамовцы вышли в сильнейшую группу второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом
Шесть матчей первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в четверг.
Хабаровский "СКА-Нефтяник" на домашней арене устроил разгром иркутской команде "Байкал-Энергия" - 14:5. За первую четверть часа хабаровчане забили четыре безответных мяча, к перерыву добились разницы "+5", а во втором тайме продолжили наращивать отрыв. Покер в составе победителей сделал Артём Бондаренко.
"Уральский трубник" из Первоуральска, уступая в первом тайме - 0:2, в итоге добился волевой победы над красноярским "Енисеем" - 4:3. "Енисей" занимает второе место в восточной группе вслед за досрочным победителем первого этапа - "СКА-Нефтяника", опережая "Байкал-Энергию" на два очка при двух матчах в запасе. "Уральский трубник" близок к официальному оформлению места в четвёрке и выходу в сильнейшую группу на втором этапе.
В матче аутсайдеров новосибирский "Сибсельмаш" дома одержал волевую победу над кемеровским "Кузбассом" - 7:5. Кемеровчане сохраняют лишь теоретические шансы на четвёртое место, опередив новосибирцев, замыкающих таблицу.
Матч лидеров западной группы - архангельского "Водника" и ульяновской "Волги" проходил в Архангельске в три тайма по 30 минут при температуре минус 37 градусов. Единственный мяч в этих экстремальных условиях забили хозяева после углового за три минуты до конца встречи. Команды сравнялись по количеству очков, но по дополнительным показателям лидерами перед повтороной встречей остаются волжане.
Московские динамовцы, занимающие третье место в группе, с трудом победили дома аутсайдера - нижегородский "Старт" - 3:2.
Казанские динамовцы гарантировали себе четвёртое место в группе по итогам первого этапа, крупно обыграв дома кировскую "Родину" - 6:1. Хет-триком у хозяев отметился Рамиль Ибрагимов. Кировчане остались в турнирной таблице "Запада" пятыми.
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 14:5 (7:2)
1:0. Максим Ишкельдин (Эрик Сэфстрём), 4
2:0. Кристофер Фагерстрём (Максим Ишкельдин), 7
3:0. Павел Рязанцев (Денис Потёмин), 12
4:0. Антон Шевцов (Максим Ишкельдин), 14
4:1. Тимофей Безносов (Михаил Красиков), 18
4:2. Тимофей Безносов (Евгений Шадрин), 21
5:2. Юрий Шардаков (Николай Мельников), 30, угловой
6:2. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 31
7:2. Антон Шевцов (Эрик Сэфстрём), 33
8:2. Кристофер Фагерстрём, 49, с 12-метрового
9:2. Павел Рязанцев (Антон Шевцов), 52
9:3. Руслан Тремаскин (Максим Ширяев), 56
10:3. Артём Бондаренко (Николай Мельников), 63, угловой
11:3. Артём Бондаренко (Денис Потёмин), 64
12:3. Артём Бондаренко (Кристофер Фагерстрём), 68
13:3. Павел Рязанцев (Кирилл Петровский), 74
13:4. Станислав Исмагилов (Евгений Шадрин), 75
13:5. Станислав Исмагилов (Илья Грачёв), 78
14:5. Александр Антипов (Денис Корев), 80, свободный.
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) 7:5 (3:2)
0:1. Вадим Стасенко (Олег Земцов), 10
1:1. Павел Анисимов (Рауан Исалиев), 11
2:1. Рауан Исалиев, 14
3:1. Павел Анисимов, 29
3:2. Денис Борисенко, 45
3:3. Денис Игошин (Василий Жаукенов), 50
3:4. Владимир Каланчин (Вячеслав Швецов), 52
4:4. Денис Петров, 70
5:4. Евгений Леонов (Степан Васюкович), 81, угловой
6:4. Артём Вшивков, 82
6:5. Владимир Каланчин, 85
7:5. Алексей Доровских, 89.
"Динамо" (Москва) - "Старт" (Нижний Новгород) 3:2 (2:1)
1:0. Эмиль Бихузин (Максим Медведь), 18
2:0. Александр Бескровный, 35, с 12-метрового
2:1. Алексей Ничков (Алексей Киселёв), 40
2:2. Владислав Тарасов, 50
3:2. Евгений Филиппов (Артём Фероян), 81.
"Динамо-Казань" (Казань) - "Родина" (Киров) 6:1 (3:0)
1:0. Рамиль Ибрагимов (Максим Зубарев), 7
2:0. Роман Козулин (Геннадий Бочкарёв), 15, угловой
3:0. Алексей Веселов (Рамиль Ибрагимов), 21
4:0. Рамиль Ибрагимов, 46
5:0. Роман Козулин (Максим Блем), 52
5:1. Юрий Радюшин, 61
6:1. Рамиль Ибрагимов (Роман Козулин), 85.
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Енисей" (Красноярск) 4:3 (2:2)
0:1. Вадим Чернов, 15
0:2. Иван Шевцов, 19
1:2. Дмитрий Сидоров, 36, с 12-метрового
2:2. Андрей Герасимов (Николай Коньков), 42, угловой
3:2. Дмитрий Разуваев, 71
3:3. Евгений Шевцов (Александр Насонов), 75
4:3. Антон Оппенлендер, 77.
"Водник" (Архангельск) - "Волга" (Ульяновск) 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1:0. Иван Козлов (Данил Кузьмин), 88, угловой.
Турнирное положение.
Запад: "Волга" (Ульяновск) - 41 очко (17 игр), "Водник" (Архангельск) - 41(17), "Динамо" (Москва) - 24(17), "Динамо-Казань" (Казань) - 20(19), "Родина" (Киров) - 16(19), "Старт" (Нижний Новгород) - 9(17).
Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 52(19), "Енисей" (Красноярск) - 33(17), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 31(19), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 19(17), "Кузбасс" (Кемерово) - 11(17), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 10(17).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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