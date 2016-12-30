30.12.2016 16:34
"Енисей" обошёл "Байкал-Энергию", "СКА-Нефтяник", "Волга", Водник" победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом
Шесть матчей первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в четверг.
Досрочный победитель восточной группы - хабаровский "СКА-Нефтяник" после ничьей в первой встрече с кемеровским "Кузбассом" на этот раз переиграл кемеровчан на их поле - 7:5. Уйдя в отрыв в середине первого тайма, гости упустили преимущество в середине второго, но двумя голами в последние десять минут дожали соперника. Хет-трик в составе победителей сделал Кристофер Фагерстрём. "Кузбасс" занимает пятое место.
Красноярский "Енисей" вышел на второе место в группе при двух матчах в запасе, победив прямого конкурента - "Байкал-Энергию" из Иркутска со счётом 3:0, установленным ещё до перерыва.
"Уральский трубник" из Первоуральска закрепился в четвёрке "Востока", разгромив дома аутсайдера - новосибирский "Сибсельмаш", пропустив при этом единственный мяч лишь после 11 забитых. Хет-трик на счету Андрея Герасимова.
Ульяновская "Волга", лидирующая в западной группе, одержала победу в Нижнем Новгороде над "Стартом", уступая по ходу второго тайма - 2:4 и забив пять мячей подряд. Хет-трик сделал Игорь Ларионов.
По-прежнему на три очка отстаёт от "Волги" архангельский "Водник", одержавший в Кирове волевую победу над "Родиной" - 4:2. Во втором тайме архангелогородцы забили три безответных мяча. Автором дубля стал Евгений Дергаев.
Во встрече между казанскими и московскими динамовцами гости, пропустив первыми, в итоге добились победы - 4:2. Москвичи уверенно занимают третье место, казанцы имеют минимальный перевес над "Родиной" перед двумя очными домашними матчами, которые решат судьбу четвёртого места.
"Кузбасс" (Кемерово) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 5:7 (3:4)
0:1. Кирилл Петровский (Эрик Сэфстрём), 7, угловой
1:1. Денис Игошин (Вадим Стасенко), 18
1:2. Кристофер Фагерстрём, 20, с 12-метрового
1:3. Кристофер Фагерстрём, 23, с 12-метрового
1:4. Артём Бондаренко, 34
2:4. Вадим Стасенко (Денис Криушенков), 36
3:4. Владимир Каланчин, 38
3:5. Кирилл Петровский (Павел Рязанцев), 51
4:5. Олег Земцов (Владимир Каланчин), 65
5:5. Богдан Павенский (Денис Игошин), 69
5:6. Антон Шевцов (Максим Ишкельдин), 81
5:7. Кристофер Фагерстрём (Александр Ким), 89.
"Енисей" (Красноярск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 3:0 (3:0)
1:0. Вадим Чернов, 14
2:0. Иван Шевцов (Вячеслав Вдовенко), 15
3:0. Юрий Викулин, 40, с 12-метрового.
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 11:1 (4:0)
1:0. Андрей Герасимов (Евгений Игошин), 4
2:0. Дмитрий Степченков, 12, свободный
3:0. Евгений Игошин (Григорий Липин), 32
4:0. Григорий Липин (Евгений Игошин), 41
5:0. Дмитрий Разуваев (Антон Оппенлендер), 47
6:0. Андрей Герасимов (Евгений Игошин), 53
7:0. Вячеслав Маркин (Дмитрий Разуваев), 55
8:0. Дмитрий Разуваев (Александр Усов), 59, угловой
9:0. Евгений Игошин (Дмитрий Сидоров), 63
10:0. Андрей Герасимов, 66, с 12-метрового
11:0. Сергей Почкунов (Александр Воронковский), 73
11:1. Павел Анисимов (Степан Васюкович), 77, угловой.
"Родина" (Киров) - "Водник" (Архангельск) 2:4 (2:1)
1:0. Сергей Обухов (Константин Поскрёбышев), 33
1:1. Евгений Дергаев (Янис Бефус), 39
2:1. Антон Тихвинский (Сергей Обухов), 44
2:2. Сергей Перминов, 62, с 12-метрового
2:3. Евгений Дергаев (Иван Козлов), 66, угловой
2:4. Янис Бефус (Евгений Дергаев), 83.
"Старт" (Нижний Новгород) - "Волга" (Ульяновск) 5:7 (2:1)
0:1. Максим Пахомов (Руслан Галяутдинов), 7, свободный
1:1. Максим Семёнов (Денис Котков), 9, угловой
2:1. Алексей Ничков, 30, с 12-метрового
3:1. Владимир Иванов (Михаил Тюко), 49
4:1. Владимир Иванов (Евгений Корев), 50
4:2. Игорь Ларионов (Алексей Бушуев), 55
4:3. Александр Слугин (Алексей Бушуев), 57
4:4. Игорь Ларионов (Дмитрий Иванов), 61, угловой
4:5. Владислав Кузнецов (Руслан Галяутдинов), 68
4:6. Максим Пахомов (Алексей Бушуев), 78
4:7. Игорь Ларионов (Александр Слугин), 82
5:7. Алексей Ничков, 85, с 12-метрового.
"Динамо-Казань" (Казань) - "Динамо" (Москва) 2:4 (1:2)
1:0. Евгений Волгужев, 8
1:1. Евгений Иванушкин (Никита Вещагин), 9
1:2. Евгений Филиппов (Даниил Тюкавин), 24
2:2. Рамиль Ибрагимов (Максим Зубарев), 49
2:3. Дмитрий Фетисов (Евгений Филиппов), 58
2:4. Сергей Шабуров, 90.
Турнирное положение.
Запад: "Волга" (Ульяновск) - 41 очко (16 игр), "Водник" (Архангельск) - 38(16), "Динамо" (Москва) - 21(16), "Динамо-Казань" (Казань) - 17(18), "Родина" (Киров) - 16(18), "Старт" (Нижний Новгород) - 9(16).
Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 49(18), "Енисей" (Красноярск) - 33(16), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 31(18), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 16(16), "Кузбасс" (Кемерово) - 11(16), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7(16).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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