Новости "Енисей" обыграл "Байкал-Энергию", "Кузбасс" и "СКА-Нефтяник" сыграли вничью в чемпионате России по хоккею с мячом Шесть матчей первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в среду.



Во второй раз подряд потерял очки лидер восточной группы - хабаровский "СКА-Нефтяник", сыграв на выезде вничью с кемеровским "Кузбассом" - 5:5. Кемеровчане четырежды выходили вперёд, дальневосточники всякий раз отыгрывались, а в середине второго тайма впервые вышли вперёд. На этот раз уже хозяева сравняли счёт, и за оставшееся время ничейный результат не изменился. Дубль в составе хозяев сделал Вадим Стасенко. Эта ничья уже не сможнет повлиять на турнирное положение хабаровчан, кемеровчане же занимают пятое место.



В центральном матче на "Востоке" красноярский "Енисей" принимал "Байкал-Энергию" из Иркутска. Уже на десятой минуте хозяева вели - 3:0. До перерыва команды ещё обменялись голами. Во втором тайме иркутянам удалось сократить разрыв - 4:3 и 5:4, но красноярцы отличились ещё дважды и довели матч до победы - 7:4. По два мяча забили у победителей - Александр Насонов, Алмаз Миргазов и Вячеслав Вдовенко, у гостей - Максим Ширяев. "Енисей" сократил отставание от иркутян в борьбе за второе место в группе до одного очка, при этом имея два матча в запасе.



В Первоуральске встречались "Уральский трубник" и новосибирский "Сибсельмаш". В первом тайме хозяева забили три безответных мяча. Во второй половине новосибирцы сократили разрыв до минимума, но последнее слово осталось за первоуральцами - 4:2. "Уральский трубник" закрепился на четвёртом месте в группе, "Сибсельмаш" замыкает таблицу.



Ульяновская "Волга" упрочила лидерство в западной группе, уверенно обыграв в Нижнем Новгороде "Старт" - 7:3. Забив за половину первого тайма четыре безответных мяча, ульяновцы затем довели матч до победы. По два мяча забили Руслан Галяутдинов, Максим Пахомов и Игорь Ларионов. "Старт" по-прежнему замыкает таблицу.



Борющийся с "Волгой" за лидерство в группе архангельский "Водник" потерял два очка в Кирове, сыграв вничью с "Родиной" - 4:4. При этом кировчане вели после первого тайма - 3:1, а спасительный мяч архангелогородцы звбили с пенальти на предпоследней минуте матча. В составе хозяев дублями отметились Евгений Мастрюков и Евгений Леухин. Отставание "Водника" от "Волги" увеличилось до трёх очков.



Динамовские команды Казани и Москвы встречались в столице Татарстана. Забив два мяча в середине первого тайма, казанцы затем позволяли москвичам сократить разрыв, но сравнять счёт гости так и не смогли. 5:3 - хозяева взяли три очка. Москвичей не спас дубль Евгения Иванушкина. Столичные динамовцы остаются на третьем месте в группе. Казанцы вернулись в четвёрку, вновь опередив "Родину".



"Кузбасс" (Кемерово) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 5:5 (3:2)

1:0. Олег Земцов (Денис Борисенко), 4

1:1. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 5

2:1. Василий Жаукенов (Денис Борисенко), 13

2:2. Кирилл Петровский (Денис Потёмин), 40

3:2. Вадим Стасенко, 44, с 12-метрового

3:3. Кристофер Фагерстрём, 55, с 12-метрового

4:3. Вадим Стасенко (Денис Криушенков), 56

4:4. Максим Ишкельдин (Александр Антипов), 59

4:5. Павел Рязанцев (Кирилл Петровский), 64

5:5. Игорь Иванов, 68.



"Енисей" (Красноярск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 7:4 (4:1)

1:0. Александр Насонов (Вячеслав Вдовенко), 2

2:0. Александр Насонов (Дмитрий Логинов), 5, угловой

3:0. Алмаз Миргазов (Виктор Чернышёв), 10

3:1. Михаил Красиков (Илья Грачёв), 24

4:1. Евгений Швецов (Дмитрий Логинов), 27

4:2. Александр Егорычев (Илья Грачёв), 55

4:3. Максим Ширяев, 57, с 12-метрового

5:3. Вячеслав Вдовенко (Алмаз Миргазов), 64

5:4. Максим Ширяев (Павел Дубовик), 65

6:4. Алмаз Миргазов (Дмитрий Логинов), 69

7:4. Вячеслав Вдовенко (Алмаз Миргазов), 84.



"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 4:2 (3:0)

1:0. Андрей Орлов (Андрей Кислов), 24

2:0. Дмитрий Степченков (Андрей Кислов), 34

3:0. Сергей Почкунов, 44

3:1. Алексей Доровских, 60, с 12-метрового

3:2. Евгений Леонов (Денис Петров), 85

4:2. Дмитрий Сидоров, 90, с 12-метрового.



"Родина" (Киров) - "Водник" (Архангельск) 4:4 (3:1)

1:0. Евгений Мастрюков, 2

1:1. Олег Пивоваров, 10

2:1. Евгений Леухин (Михаил Жданов), 15

3:1. Евгений Леухин (Сергей Обухов), 27

3:2. Янис Бефус (Евгений Дергаев), 53

3:3. Максим Чермных (Алексей Гладышев), 75

4:3. Евгений Мастрюков, 77, с 12-метрового

4:4. Сергей Перминов, 89, с 12-метрового.



"Старт" (Нижний Новгород) - "Волга" (Ульяновск) 3:7 (3:5)

0:1. Руслан Галяутдинов, 5

0:2. Максим Пахомов, 9, с 12-метрового

0:3. Игорь Ларионов (Владислав Кузнецов), 12

0:4. Максим Пахомов (Игорь Ларионов), 23

1:4. Евгений Корев (Евгений Щеглов), 30

2:4. Денис Котков (Евгений Щеглов), 38

2:5. Игорь Ларионов (Владислав Кузнецов), 41

3:5. Алексей Ничков, 45, с 12-метрового

3:6. Руслан Галяутдинов (Алексей Бушуев), 56, угловой

3:7. Максим Немцев, 60, в свои ворота.



"Динамо-Казань" (Казань) - "Динамо" (Москва) 5:3 (3:1)

1:0. Евгений Волгужев, 20

2:0. Геннадий Бочкарёв (Алексей Веселов), 24, угловой

2:1. Евгений Иванушкин (Михаил Сергеев), 29, угловой

3:1. Роман Козулин (Денис Слаутин), 34

3:2. Евгений Филиппов (Сергей Шабуров), 54, свободный

4:2. Олег Рязанов (Николай Гаврилов), 75

4:3. Евгений Иванушкин (Евгений Филиппов), 76

5:3. Рамиль Ибрагимов (Роман Козулин), 88.



Турнирное положение.



Запад: "Волга" (Ульяновск) - 38 очков (15 игр), "Водник" (Архангельск) - 35(15), "Динамо" (Москва) - 18(15), "Динамо-Казань" (Казань) - 17(17), "Родина" (Киров) - 16(17), "Старт" (Нижний Новгород) - 9(15).



Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 46(17), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 31(17), "Енисей" (Красноярск) - 30(15), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 13(15), "Кузбасс" (Кемерово) - 11(15), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7(15).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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