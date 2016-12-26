26.12.2016 22:07
"Норильский никель" взял реванш в Югорске, "Дина" упрочила лидерство в чемпионате России по мини-футболу
Одиннадцатый тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги завершился в минувшие выходные.
Московская "Дина" провела второй матч в Троицке против МФК "Тюмень". В первом тайме хозяева дважды отыгрывались и ушли на перерыв при равном счёте. Вторая половина прошла с перевесом москвичей и принесла лидеру победу - 6:4. У победителей дубль сделал Эскердинья, у проигравших - Артём Антошкин. "Дина" упрочила лидерство, тюменцы занимают второе место.
"Синара" из Екатеринбурга дважды уступала на своей площадке новосибирскому "Сибиряку", но на последней минуте сумела уйти от поражения - 2:2. Новосибирцы занимают третье место, шесть очков уступая "Дине". Уральцы располагаются на пятой позиции.
Югорский клуб "Газпром-Югра" вновь принимал "Норильский никель". Первыми вышли вперёд гости, затем лидировали хозяева, но за четыре минуты до конца при равном счёте ничто не предвещало бурного финала. Однако в концовке норильчане забили три мяча подряд и добились неожиданной победы - 5:2. По два гола на счету Алексея Филиппова и Яна Кузенка. "Газпром-Югра" занимает второе место вслед за "Диной", уступая москвичам пять очков и сыграв на матч больше. По потерянным очкам возможность обойти югорчан имеет и "Сибиряк". "Норильский никель" занимает девятое место.
В субботу и воскресенье встречались глазовский "Прогресс" и подмосковное "Динамо". В первой встрече хозяева дважды отыграли пропущенные мячи и добились ничьей - 2:2. У удмуртского клуба дубль на счету Владимира Разуванова, у бело-голубых дважды отличился Анатолий Бадретдинов. Во втором матче хозяева сравнивали счёт, уступая - 0:2, 2:3 и 3:4, но на пятый гол ответить не смогли - 5:4 в пользу подмосковного клуба. Ещё один дубль у хозяев сделал Разуванов, у гостей два мяча в активе Сергея Сергеева. "Динамо" занимает четвёртое место, "Прогресс" - седьмое.
В очном противостоянии сошлись два представителя Республики Коми - МФК "Ухта" и сыктывкарская "Новая генерация". В первом матче ухтинцы сумели отыграть первый пропущенный гол, но в концовке сыктывкарцы пробили оборону хозяев ещё дважды и взяли верх - 3:1. На следующий день хозяева трижды были впереди, гости всякий раз восстанавливали равновесие, а на последней минуте вырвали победу - 4:3. "Новая генерация" занимает десятое место, "Ухта" - последнее, одиннадцатое, по-прежнему имея лишь одно очко.
Второй матч. "Синара" (Екатеринбург) - "Сибиряк" (Новосибирск) 2:2 (0:1)
0:1. Лео Сантана, 21
1:1. Антон Соколов, 38
1:2. Роман Главатских, 39
2:2. Никита Фахрутдинов, 50.
Второй матч. "Дина" (Москва) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 6:4 (2:2)
0:1. Денис Неведров, 8
1:1. Дмитрий Прудников, 17
1:2. Артём Антошкин, 18
2:2. Эскердинья, 22
3:2. Эскердинья, 27, с 6-метрового
4:2. Янар Асадов, 28
4:3. Артём Антошкин, 38
5:3. Сергей Абрамов, 39
6:3. Анндей Понкратов, 44
6:4. Младен Коцич, 50.
Второй матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - "Норильский никель" (Норильск) 2:5 (1:1)
0:1. Константин Чащин, 23
1:1. Данил Давыдов, 25
2:1. Эдер Лима, 30
2:2. Алексей Филиппов, 34
2:3. Ян Кузенок, 47
2:4. Ян Кузенок, 48
2:5. Алексей Филиппов, 48.
Первый матч. "Прогресс" (Глазов) - "Динамо" (Московская область) 2:2 (0:1)
0:1. Анатолий Бадретдинов, 14
1:1. Владимир Разуванов, 27
1:2. Анатолий Бадретдинов, 28
2:2. Владимир Разуванов, 40.
Второй матч. "Прогресс" (Глазов) - "Динамо" (Московская область) 4:5 (2:2)
0:1. Александр Фукин, 5
0:2. Вилде, 9
1:2. Анатолий Бадретдинов, 24, в свои ворота
2:2. Владимир Разуванов, 25
2:3. Сергей Сергеев, 35
3:3. Артём Качер, 35
3:4. Анатолий Бадретдинов, 40
4:4. Александр Райхель, 46
4:5. Сергей Сергеев, 49.
Первый матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 1:3 (0:1)
0:1. Александр Коданев, 15
1:1. Александр Филимонов, 29
1:2. Антон Рудых, 45
1:3. Павел Соколов, 49.
Второй матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 3:4 (2:2)
1:0. Александр Кузьминых, 15
1:1. Иван Суворов, 18
2:1. Дмитрий Волков, 20
2:2. Исмаил Гибадуллин, 23
3:2. Вадим Максимов, 42
3:3. Павел Соколов, 48
3:4. Владислав Барсков, 50.
Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 38 очков (16 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 33(17), "Сибиряк" (Новосибирск) - 32(16), "Динамо" (Московская область) - 31(17), "Синара" (Екатеринбург) - 28(16), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 21(17), "Прогресс" (Глазов) - 21(17), "КПРФ" (Москва) - 19(16), "Норильский никель" (Норильск) - 16(16), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(16), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(16).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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