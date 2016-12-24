24.12.2016 21:27
"Енисей" проиграл "СКА-Нефтянику", "Байкал-Энергия" - "Кузбассу" в чемпионате Росссии по хоккею с мячом
Четыре матча предварительного этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в субботу.
В центральном матче тура действующий чемпион страны - красноярский "Енисей" принимал лидера восточной группы и лучшую на данный момент команду всего турнира - хабаровский "СКА-Нефтяник". В первом тайме единственным стал гол Кирилла Петровского. После перерыва хозяева отыгрались благодаря точному удару Вячеслава Вдовенко после углового. Однако затем забивали только дальневосточники - Павел Рязанцев, Максим Ишкельдин, вновь Ряызанцев и Александр Антипов принесли хабаровчанам уверенную победу со счётом 5:1. "СКА-Нефтяник" лидирует со стопроцентным результатом - 15 побед из 15 возможных, "Енисей" пока идёт на "Востоке" третьим.
Иркутский клуб "Байкал-Энергия", идущий в группе вторым, неожиданно уступил на выезде кемеровскому "Кузбассу" - 2:5. По хоху первого тайма иркутяне вели - 2:1, но кемеровчане забили два мяча подряд перед перерывом, а во второй половине ещё двумя голами закрепили успех. Дубль в составе победителей сделал Денис Борисенко. "Байкал-Энергия" на четыре очка опережает "Енисей", сыграв на два матча больше. "Кузбасс" занимает пятое место, по потерянным очкам имея возможность обойти в борьбе за четвёртое место "Уральский трубник".
В матче между казанскими динамовцами и архангельским "Водником" обе команды попеременно лидировали, но никому не удавалось оторваться на два мяча, а после обмена голами в концовке была зафиксирована ничья - 5:5. Дубль в составе хозяев сделал Геннадий Бочкарёв. "Водник" остаётся вторым в западной группе, но его шансы в борьбе за лидерство с ульяновской "Волгой" после этой потери двух очков снизились. Казанцы закрепились на четвёртой позиции.
Кировская "Родина" на своём льду играла с московским "Динамо". В первом тайме гости добились преимущества в два мяча благодаря дублю Евгения Иванушкина. После перерыва ветеран кировчан Сергей Обухов сократил разрыв, но уйти от поражения хозяевам не удалось - 3:2 в пользу москвичей. "Динамо" остаётся в группе третьим, "Родина" - пятой.
В воскресенье во всех четырёх парах состоятся повторные матчи.
"Кузбасс" (Кемерово) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 5:2 (3:2)
1:0. Денис Борисенко (Климентий Тарасенко), 15, угловой
1:1. Михаил Красиков (Евгений Шадрин), 22, угловой
1:2. Максим Ширяев, 31, с 12-метрового
2:2. Василий Жаукенов, 42
3:2. Олег Земцов (Владимир Каланчин), 45
4:2. Владимир Каланчин (Олег Земцов), 51
5:2. Денис Борисенко (Климентий Тарасенко), 76, угловой.
"Динамо-Казань" (Казань) - "Водник" (Архангельск) 5:5 (1:2)
1:0. Максим Зубарев (Рамиль Ибрагимов), 10
1:1. Евгений Дергаев (Дмитрий Савельев), 12
1:2. Максим Чермных (Олег Пивоваров), 37
2:2. Рамиль Ибрагимов (Алексей Веселов), 55
3:2. Геннадий Бочкарёв (Роман Козулин), 65, угловой
3:3. Евгений Дергаев (Алексей Гладышев), 67
4:3. Геннадий Бочкарёв, 70, с 12-метрового
4:4. Юрий Погребной (Дмитрий Савельев), 73
4:5. Сергей Перминов, 88, с 12-метрового
5:5. Анатолий Голубков, 90, свободный.
"Родина" (Киров) - "Динамо" (Москва) 2:3 (1:3)
0:1. Евгений Иванушкин (Сергей Шабуров), 3
1:1. Евгений Леухин (Александр Ронжин), 21, угловой
1:2. Сергей Шабуров (Евгений Иванушкин), 32
1:3. Евгений Иванушкин, 36
2:3. Сергей Обухов (Александр Ронжин), 53, угловой.
"Енисей" (Красноярск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 1:5 (0:1)
0:1. Кирилл Петровский, 27
1:1. Вячеслав Вдовенко (Юрий Викулин), 55, угловой
1:2. Павел Рязанцев (Антон Шевцов), 65
1:3. Максим Ишкельдин (Артём Бондаренко), 70
1:4. Павел Рязанцев (Виктор Каменев), 81
1:5. Александр Антипов (Кирилл Петровский), 86.
Турнирное положение.
Запад: "Волга" (Ульяновск) - 35 очков (14 игр), "Водник" (Архангельск) - 31(13), "Динамо" (Москва) - 18(13), "Динамо-Казань" (Казань) - 14(15), "Родина" (Киров) - 12(15), "Старт" (Нижний Новгород) - 9(14).
Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 45(15), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 28(15), "Енисей" (Красноярск) - 24(13), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 10(14), "Кузбасс" (Кемерово) - 10(13), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7(14).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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