Новости "СКА-Нефтяник" и "Волга" победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом Повторные матчи очередного тура чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в Хабаровске, Иркутске, Ульяновске и Нижнем Новгороде.



Безоговорочный лидер восточной группы - хабаровский "СКА-Нефтяник" принимал "Уральский трубник" из Первоуральска. Забив три мяча в начале встречи, три - в середине второго тайма и ещё три - после перерыва, хозяева позволили единственный раз отличиться сопернику, а затем сделали счёт двузначным - 10:1. Хет-трик сделал Артём Бондаренко, по дублю - Максим Ишкельдин и Павел Рязанцев. Хабаровчане близки к досрочной победе в группе, опережая ближайших конкурентов на 14 очков, первоуральцы остаются четвёртыми.



В Иркутске встречались "Байкал-Энергия" и новосибирский "Сибсельмаш". В середине первого тайма счёт стал 3:1 в пользу гостей, и он сохранялся до последней десятиминутки игры, когда иркутяне всё же ушли от поражения - 3:3. "Байкал-Энергия" занимает вторую позицию в группе, "Сибсельмаш" идёт пятым.



Ульяновская "Волга", лидирующая в западной группе, принимала казанских динамовцев. Пропустив первыми, ульяновцы забили затем шесть мячей подряд. В концовке казанцы отличились трижды, уйдя от разгрома - 6:4 в пользу хозяев. "Волга" на пять очков оторвалась от архангельского "Водника", имеющего два матча в запасе. Казанцы сохраняют четвёртое место в группе.



Нижегородский "Старт" играл на своём льду с кировской "Родиной". Первыми распечатали ворота соперника кировчане, затем вперёд вышли нижегородцы, а к концу получаса игры установился окончательный счёт матча - 2:2. "Родина" по-прежнему идёт в группе пятой, "Старт" замыкает таблицу.



"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 10:1 (6:0)

1:0. Максим Ишкельдин (Валерий Ивкин), 3

2:0. Кристофер Фагерстрём (Юрий Шардаков), 5

3:0. Павел Рязанцев (Максим Ишкельдин), 14

4:0. Максим Ишкельдин (Эрик Сэфстрём), 24

5:0. Павел Рязанцев (Артём Бондаренко), 26

6:0. Александр Антипов (Кирилл Петровский), 29

7:0. Юрий Шардаков, 51

8:0. Артём Бондаренко (Павел Рязанцев), 63

9:0. Артём Бондаренко (Эрик Сэфстрём), 66

9:1. Дмитрий Фефелов (Дмитрий Сидоров), 67

10:1. Артём Бондаренко (Кристофер Фагерстрём), 77.



"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 3:3 (1:3)

0:1. Рауан Исалиев (Артём Вшивков), 8

0:2. Сергей Ган (Алексей Доровских), 11

1:2. Максим Ширяев, 21, с 12-метрового

1:3. Артём Вшивков (Денис Педров), 24, угловой

2:3. Тимофей Безносов (Максим Гавриленко), 82

3:3. Михаил Красиков (Александр Егорычев), 89.



"Волга" (Ульяновск) - "Динамо-Казань" (Казань) 6:4 (2:1)

0:1. Евгений Волгужев (Роман Козулин), 6

1:1. Денис Артюшин (Владислав Кузнецов), 38

2:1. Игорь Ларионов (Алексей Бушуев), 43

3:1. Максим Пахомов (Игорь Ларионов), 52, свободный

4:1. Пётр Цыганенко (Руслан Галяутдинов), 58

5:1. Пётр Захаров, 70, с 12-метрового

6:1. Александр Степанов (Игорь Ларионов), 72

6:2. Рамиль Ибрагимов (Роман Козулин), 79, угловой

6:3. Роман Козулин (Рамиль Ибрагимов), 81

6:4. Геннадий Бочкарёв (Олег Рязанов), 88.



"Старт" (Нижний Новгород) - "Родина" (Киров) 2:2 (2:2)

0:1. Сергей Обухов, 8

1:1. Максим Немцев (Евгений Щеглов), 11, угловой

2:1. Алексей Ничков (Евгений Щеглов), 22, угловой

2:2. Евгений Мастрюков (Михаил Жданов), 27.



Турнирное положение.



Запад: "Волга" (Ульяновск) - 35 очков (14 игр), "Водник" (Архангельск) - 30(12), "Динамо" (Москва) - 15(12), "Динамо-Казань" (Казань) - 13(14), "Родина" (Киров) - 12(14), "Старт" (Нижний Новгород) - 9(14).



Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 42(14), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 28(14), "Енисей" (Красноярск) - 24(12), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 10(14), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7(14), "Кузбасс" (Кемерово) - 7(12). Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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