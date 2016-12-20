Новости ДЮСШ "Рекорд" - обладатель Кубка России по хоккею с мячом среди женщин Розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом среди женских команд состоялся с 11 по 17 декабря на стадионе СК "Обухово" в одноимённом посёлке Ногинского района Московской области.



В турнире приняли участие четыре команды: ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск), "Ника" (Обухово), а также сборные Московской и Свердловской областей. Команды сыграли между собой в два круга.



Хоккеистки ДЮСШ "Рекорд" ожидаемо стали победительницами турнира, выиграв все шесть встреч: три - с резницей в четыре мяча, две - в восемь и одну - в тринадцать. Второе место заняла сборная Свердловской области, одержавшая три победы. Третье место заняла сборная Московской области, взявшая верх в двух матчах. Единственная победа и четвёртое место - у обуховской "Ники".



11 декабря. Сборная Московской области - сборная Свердловской области 2:3 (1:2)

11 декабря. "Ника" (Обухово) - ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) 1:14 (0:6)

12 декабря. ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) - сборная Московской области 4:0 (1:0)

12 декабря. Сборная Свердловской области - "Ника" (Обухово) 3:1 (0:1)

13 декабря. "Ника" (Обухово) - сборная Московской области 7:6 (3:3)

13 декабря. Сборная Свердловской области - ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) 1:5 (0:5)

15 декабря. ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) - "Ника" (Обухово) 9:1 (4:0)

15 декабря. Сборная Свердловской области - сборная Московской области 0:4 (0:4)

16 декабря. ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) - сборная Свердловской области 4:0 (3:0)

16 декабря. Сборная Московской области - "Ника" (Обухово) 3:2 (2:0)

17 декабря. "Ника" (Обухово) - сборная Свердловской области 4:5 (2:3)

17 декабря. Сборная Московской области - ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) 1:9 (1:4).



Итоговое турнирное положение: ДЮСШ "Рекорд" (Иркутск) - 18 очков (6 игр), сборная Свердловской области - 9(6), сборная Московской области - 6(6), "Ника" (Обухово) - 3(6).

Обухово Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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