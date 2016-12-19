Новости Яна Егорян, фото с rusfencing.ru Яна Егорян выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Мексике, Илья Моторин завоевал бронзу Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин состоялся в минувший уик-энд в мексиканском Канкуне.



Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян стала победительницей женского турнира. Сильнейшая российская саблистка в 1/32 финала победила американку Гален Кэдли - 15:7, в 1/16 финала всухую разгромила мексиканку Хулиету Толедо - 15:0, в 1/8 финала одолела Малгожату Козачук из Польши - 15:13, в четвертьфинале была сильнее итальянки Ирены Векки - 15:12, в полуфинале не оставила шансов француженке Сесилии Бердер - 15:8, а в финальном поединке была сильнее венгерки Анны Мартон - 15:11. Бронзовые награды завоевали Бердер и представительница Южной Кореи Ким Чжи Ён.



София Позднякова в 1/32 финала победила венгерку Луку Ласло - 15:11, но в 1/16 финала не справилась с итальянкой Росселлой Грегорио - 11:15 и заняла 18-е место.



Валерия Большакова после победы в 1/32 финала над Патрисией Пальчинской из Польши - 15:5 затем уступила Векки - 9:15 и была классифицирована 19-й.



Виктория Ковалёва проиграла в 1/32 финала француженке Марго Жималак - 13:15 и завкршила этап 38-й. Евгения Карболина после поражения от японки Чики Аоки - 10:15 была классифицирована 46-й. Анастасия Баженова - 67-я, Яна Обвинцева - 75-я.



Илья Моторин стартовал в основной сетке мужского турнира трудной победой над Бьёрном Хюбнером из Германии - 15:14. В 1/16 финала Моторин был сильнее итальянца Диего Оккьюцци - 15:11, в 1/8 финала одолел итальянца Альдо Монтано - 15:13, в четвертьфинале уверенно разобрался с немцем Домеником Кохом - 15:8, и лишь в полуфинале уступил Ли Чжон Хьюну из Южной Кореи - 10:15, став бронзовым призёром турнира. В финале корейский саблист проиграл итальянцу Луиджи Самеле - 11:15. Вторая бронза - у венгра Чанада Гемеши.



Камиль Ибрагимов в 1/32 финала победил соотечественника - Дмитрия Даниленко со счётом 15:10, в 1/16 финала одолел француза Тома Зейтца - 15:13, но в 1/8 финала проиграл Самеле - 10:15 и завершил турнир на десятом месте.



Вениамин Решетников в 1/32 финала был сильнее румына Алина Бади - 15:10, в 1/16 финала сломил сопротивление грузина Сандро Базадзе - 15:13, но в 1/8 финала уступил Гемеши - 10:15 и финишировал 15-м.



Дмитрий Даниленко - 58-й, Анатолий Костенко - 66-й, Ростислав Красильников - 75-й, Владислав Поздняков - 77-й, Алексей Дадаев - 78-й.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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