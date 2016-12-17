17.12.2016 13:47
"СКА-Нефтяник", "Волга", "Водник" вновь победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом
Шесть матчей чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в пятницу.
Двенадцатую победу в двенадцати матчах одержал хабаровский "СКА-Нефтяник", повторно обыграв новосибирский "Сибсельмаш", на этот раз в упорной борьбе - 10:7. Хозяева уступали по ходу первого тайма - 0:1 и 1:3, но ушли на перерыв при равном счёте. Во второй половине новосибирцы ещё дважды выходили вперёд, но при счёте 4:5 дальневосточники переломили ход игры, забив четыре мяча подряд. Гостям удалось приблизиться на минимальное расстояние, но два гола хабаровчан в концовке сняли все вопросы. Три мяча забил Артём Бондаренко, по два - Кристофер Фагерстрём и Павел Рязанцев. У проигравших хет-трик на счету Алексея Доровских.
Иркутский клуб "Байкал-Энергия" также в непростом матче сломил сопротивление "Уральского трубника" из Первоуральска - 6:5. Дважды забив на старте, затем иркутяне оказались в роли догоняющих, но ещё четыре гола в ворота гостей стали решающими. Первоуральцы сократили разрыв до минимума, но спасти игру не смогли. Гостям не помог покер Андрея Герасимова. У хозяев дублями отметились Тимофей Безносов и Михаил Красиков.
Чемпион страны - красноярский "Енисей" после ничейного первого тайма сломил во второй половине сопротивление кемеровского "Кузбасса" - 4:1. Автором дубля стал Виктор Чернышёв. "Енисей" по-прежнему идёт в восточной группе вторым, опережая "Байкал-Энергию" по дополнительным показателям.
С тем же счётом 4:1 после безголевой первой половины ульяновская "Волга", лидирующая в западной группе, одолела дома кировскую "Родину". По два мяча забили Владислав Кузнецов и Максим Пахомов.
Результат 4:1 зафиксирован и в домашнем матче второго лидера "Запада" - архангельского "Водника" против московского "Динамо". В первом тайме команды за минуту обменялись голами, причём первыми отличились москвичи. Во второй половине архангелогородцы забили три безответных мяча. "Водник" уступает "Волге" одно очко.
Нижегородский "Старт" после ничьей в первой встрече на этот раз уступил дома казанским динамовцам - 1:3. Решающим стал дубль Геннадия Бочкарёва в первом тайме. "Динамо-Казань" поднялось на четвёртое место в группе, опередив "Родину". "Старт" закрепился на последнем месте.
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 10:7 (3:3)
0:1. Алексей Доровских, 3, свободный
1:1. Кристофер Фагерстрём (Максим Ишкельдин), 11
1:2. Сергей Ган (Алексей Доровских), 19
1:3. Алексей Доровских (Евгений Маврин), 21
2:3. Артём Бондаренко (Антон Шевцов), 31, угловой
3:3. Кристофер Фагерстрём (Александр Ким), 32
3:4. Евгений Леонов, 48
4:4. Александр Антипов, 50, с 12-метрового
4:5. Рауан Исалиев (Сергей Ган), 52
5:5. Максим Ишкельдин (Павел Рязанцев), 61
6:5. Артём Бондаренко (Александр Антипов), 62
7:5. Павел Рязанцев (Валерий Ивкин), 67, угловой
8:5. Артём Бондаренко (Антон Шевцов), 70
8:6. Никита Свиридов (Рауан Исалиев), 74, угловой
8:7. Алексей Доровских, 79, с 12-метрового
9:7. Павел Рязанцев (Кирилл Петровский), 87
10:7. Кирилл Петровский (Максим Ишкельдин), 89.
"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 6:5 (2:3)
1:0. Павел Дубовик (Тимофей Безносов), 6
2:0. Тимофей Безносов (Илья Грачёв), 12
2:1. Андрей Герасимов (Дмитрий Разуваев), 23
2:2. Андрей Герасимов (Николай Коньков), 26, угловой
2:3. Андрей Герасимов (Григорий Липин), 40
3:3. Александр Егорычев, 59, с 12-метрового
4:3. Михаил Красиков (Иван Нечаев), 62
5:3. Михаил Красиков (Александр Егорычев), 72
6:3. Тимофей Безносов (Евгений Шадрин), 80
6:4. Андрей Герасимов (Андрей Кислов), 82
6:5. Сергей Почкунов, 88.
"Енисей" (Красноярск) - "Кузбасс" (Кемерово) 4:1 (1:1)
1:0. Андрей Прокопьев (Вячеслав Вдовенко), 12
1:1. Денис Игошин, 40
2:1. Виктор Чернышёв, 55
3:1. Дмитрий Макаров (Олег Толстихин), 65
4:1. Виктор Чернышёв (Андрей Прокопьев), 70.
"Волга" (Ульяновск) - "Родина" (Киров) 4:1 (0:0)
1:0. Владислав Кузнецов (Никита Симиргин), 49
2:0. Максим Пахомов (Игорь Ларионов), 50
3:0. Владислав Кузнецов, 68
4:0. Максим Пахомов (Игорь Ларионов), 85
4:1. Сергей Катугин, 90.
"Старт" (Нижний Новгород) - "Динамо-Казань" (Казань) 1:3 (0:2)
0:1. Геннадий Бочкарёв (Алексей Веселов), 8, угловой
0:2. Геннадий Бочкарёв, 40, с 12-метрового
1:2. Алексей Ничков (Вадим Васильев), 47
1:3. Рамиль Ибрагимов (Денис Слаутин), 52.
"Водник" (Архангельск) - "Динамо" (Москва) 4:1 (1:1)
0:1. Александр Бескровный, 25, с 12-метрового
1:1. Янис Бефус, 26
2:1. Александр Антонов (Александр Тюкавин), 48
3:1. Евгений Дергаев (Данил Кузьмин), 53, угловой
4:1. Сергей Перминов (Евгений Дергаев), 87.
Турнирное положение.
Запад: "Волга" (Ульяновск) - 31 очко (12 игр), "Водник" (Архангельск) - 30(12), "Динамо" (Москва) - 15(12), "Динамо-Казань" (Казань) - 12(12), "Родина" (Киров) - 11(12), "Старт" (Нижний Новгород) - 5(12).
Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 36(12), "Енисей" (Красноярск) - 24(12), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 24(12), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 10(12), "Кузбасс" (Кемерово) - 7(12), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 6(12).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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