17.12.2016 12:01
"Синара" дважды победила "Прогресс", "Динамо" разгромило "Ухту" в чемпионате России по мини-футболу
Три матча десятого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в четверг и пятницу.
Оба матча провели "Синара" из Екатеринбурга и "Прогресс" из Глазова. В первой встрече к перерыву команды забили по мячу, причём гости отыгрались на последней минуте. Сразу после возобновления игры в ворота уральцев влетел второй мяч. "Синаре" удалось отыграться и выйти вперёд, затем счёт вновь сравнялся, и всё же последнее слово осталось за футболистами из Екатеринбурга - Андрей Дёмин оформил свой дубль и принёс команде победу - 4:3.
На следующий день глазовчане первыми открыли счёт - отличился Александр Райхель. В конце первого тайма Максим Герасимов восстановил равновесие, а во втором тайме решающим вновь стал гол Дёмина. Волевая победа "Синары" - 2:1. После этих встреч екатеринбургский клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы, на очко отставая от "Сибиряка". "Прогресс" пока идёт шестым.
Первый матч между подмосковными динамовцами и МФК "Ухта" состоялся в пятницу в щёлковском УСК "Подмосковье". Хозяева уже в первом тайме практически решили судьбу матча, забив пять безответных мячей. После перерыва последовал шестой гол, а затем команды отличились ещё по два раза - 8:2 в пользу "Динамо". Хет-трик сделал Александр Фукин, дубль - Фернандиньо. "Динамо" занимает пятое место, "Ухта" - последнее, одиннадцатое.
Остальные матчи тура состоятся в субботу и воскресенье.
Первый матч. "Синара" (Екатеринбург) - "Прогресс" (Глазов) 4:3 (1:1)
1:0. Тимощенков, 7
1:1. Мелконян, 25
1:2. Будин, 26
2:2. Дёмин, 34
3:2. Чистополов, 41
3:3. Оппер, 45
4:3. Дёмин, 47.
"Синара": Путилов, Калмахелидзе (вратари), Аширов, Власов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов (капитан), Шистеров, Чистополов, Герасимов, Тимощенков, Агапов, Соколов, Иванов.
"Прогресс": Костромин, Цыба (вратари), Алханов, Разуванов, Райхель, Качер, Букин, Оппер, Мелконян, Будин (капитан), Гуляйкин, Козлов, Скрябин, Толстов.
Предупреждены: Аширов, Тимощенков, Агапов - Разуванов.
Второй матч. "Синара" (Екатеринбург) - "Прогресс" (Глазов) 2:1 (1:1)
0:1. Райхель, 11
1:1. Герасимов, 22
2:1. Дёмин, 33.
"Синара": Калмахелидзе, Путилов (вратари), Аширов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов (капитан), Шистеров, Чистополов, Герасимов, Тимощенков, Агапов, Соколов, Иванов, Сорокин.
"Прогресс": Костромин, Цыба (вратари), Алханов, Райхель, Качер, Букин, Оппер, Мелконян, Будин (капитан), Гуляйкин, Козлов, Скрябин, Толстов.
Первый матч. "Динамо" (Московская область) - МФК "Ухта" (Ухта) 8:2 (5:0)
1:0. Фукин, 15
2:0. Сергеев, 15
3:0. Робиньо, 21
4:0. Фернандиньо, 23
5:0. Бадретдинов, 24
6:0. Фукин, 29
6:1. Зотов, 33
7:1. Фукин, 39
8:1. Фернандиньо, 41
8:2. Кузнецов, 50.
"Динамо": Поддубный (вратарь), Густаво (капитан, вратарь), Фукин, Нандо, Сергеев, Робиньо, Бурков, Вилде, Переверзев, Фернандиньо, Шакиров, Орлов, Бадретдинов.
"Ухта": Елфимов, Салахов (вратари), Седов, Смирнов, Волков, Пилипенко, Стаин, Зотов, Кузнецов, Богданов, Кузьминых (капитан).
Турнирное положение: "Сибиряк" (Новосибирск) - 28 очков (14 игр), "Синара" (Екатеринбург) - 27(14), "Дина" (Москва) - 26(12), "Газпром-Югра" (Югорск) - 24(13), "Динамо" (Московская область) - 24(14), "Прогресс" (Глазов) - 20(15), "КПРФ" (Москва) - 19(14), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 15(13), "Норильский никель" (Норильск) - 13(12), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 6(12), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(13).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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