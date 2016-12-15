15.12.2016 22:17
"СКА-Нефтяник" забил 17 мячей "Сибсельмашу" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Шестью матчами в четверг после длительного перерыва, вызванного участием сборной России в "Турнире четырёх наций" в Швеции, в четверг возобновился чемпионат страны по хоккею с мячом среди команд суперлиги.
Без потерь в восточной группе по-прежнему идёт хабаровский "СКА-Нефтяник". Дальневосточники на своём люду устроили оглушительный разгром новосибирскому "Сибсельмашу" - 17:3, несмотря на то, что новосибирцы первыми распечатали ворота соперника. В середине первого тайма хабаровчане уже вели - 4:1, к перерыву - 9:1, а во втором тайме продолжили в том же духе. По четыре мяча забили Артём Бондаренко и Кирилл Петровский.
Действующий чемпион страны - красноярский "Енисей" не испытал проблем в домашнем матче с кемеровским "Кузбассом" - 8:2, забив уже к перерыву шесть мячей. Дублями отметились Артём Ахметзянов и Юрий Викулин.
Иркутский клуб "Байкал-Энергия" взял три очка в домашнем матче с "Уральским трубником" из Первоуральска - 5:3, забив в первом тайме три безответных мяча, затем сделав счёт 5:1 и лишь в концовке позволив гостям сократить разрыв. У победителей дублем отметился Михаил Красиков, у проигравших - Дмитрий Сидоров. "Байкал-Энергия" лишь по дополнительным показателям уступает "Енисею", занимающему второе место в группе.
Ульяновская "Волга", лидирующая в западной группе, с трудом переиграла на своём льду кировскую "Родину" - 5:3, уступая после пераой половины - 2:3. Хет-трик в составе победителей сделал Максим Пахомов.
Архангельский "Водник" разгромил в домашнем матче московское "Динамо" - 7:0, забив шесть мячей во второй половине. По два гола на счету Алексея Гладышева и Яниса Бефуса. "Водник" по-прежнему уступает "Волге" одно очко.
Единственная ничья в туре - 2:2 зафиксирована в матче аутсайдеров - нижегородского "Старта" и казанских динамовцев. Хозяевам дважды удалось отыграться после пропущенных мячей.
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 17:3 (9:1)
0:1. Егор Дарковский, 11
1:1. Артём Бондаренко, 14
2:1. Антон Шевцов (Александр Антипов), 16
3:1. Александр Антипов (Павел Рязанцев), 18
4:1. Кристофер Фагерстрём (Антон Шевцов), 25
5:1. Артём Бондаренко (Николай Мельников), 31, угловой
6:1. Алексей Чижов, 33
7:1. Кирилл Петровский (Кристофер Фагерстрём), 42
8:1. Кирилл Петровский (Максим Ишкельдин), 43
9:1. Александр Ким, 45
10:1. Павел Рязанцев (Максим Ишкельдин), 47
11:1. Павел Рязанцев (Максим Ишкельдин), 52
12:1. Артём Бондаренко (Антон Шевцов), 54, угловой
13:1. Павел Рязанцев (Денис Корев), 59
13:2. Евгений Маврин (Рауан Исалиев), 61, угловой
14:2. Кирилл Петровский, 64
15:2. Кристофер Фагерстрём (Максим Ишкельдин), 67
16:2. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 68
16:3. Павел Анисимов (Артём Вшивков), 72
17:3. Кирилл Петровский, 82.
"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 5:3 (3:0)
1:0. Михаил Красиков (Павел Дубовик), 3
2:0. Михаил Красиков (Павел Дубовик), 16
3:0. Максим Ширяев (Андрей Ковалёв), 45+1, угловой
3:1. Дмитрий Черных (Александр Усов), 66, угловой
4:1. Егор Егорычев (Тимур Кутупов), 71, угловой
5:1. Игорь Вассерман (Максим Ширяев), 75, свободный
5:2. Дмитрий Сидоров (Александр Воронковский), 83, угловой
5:3. Дмитрий Сидоров, 90+1, с 12-метрового.
"Енисей" (Красноярск) - "Кузбасс" (Кемерово) 8:2 (6:1)
1:0. Дмитрий Макаров, 2
1:1. Денис Борисенко (Артём Савельев), 10, угловой
2:1. Рустам Тургунов (Иван Шевцов), 13
3:1. Артём Ахметзянов, 16
4:1. Вячеслав Вдовенко (Виктор Чернышёв), 21
5:1. Артём Ахметзянов (Юрий Викулин), 25, угловой
6:1. Андрей Прокопьев (Дмитрий Макаров), 31
7:1. Юрий Викулин, 51, с 12-метрового
8:1. Юрий Викулин, 71, с 12-метрового
8:2. Максим Семёнов, 76, с 12-метрового.
"Волга" (Ульяновск) - "Родина" (Киров) 5:3 (2:3)
1:0. Максим Пахомов, 11, с 12-метрового
1:1. Сергей Обухов, 15
1:2. Сергей Катугин, 26
2:2. Максим Пахомов, 35
2:3. Дмитрий Борбаков (Игорь Леденцов), 43
3:3. Максим Пахомов, 67, с 12-метрового
4:3. Игорь Ларионов (Владислав Кузнецов), 70
5:3. Владислав Кузнецов (Алексей Бушуев), 72.
"Водник" (Архангельск) - "Динамо" (Москва) 7:0 (1:0)
1:0. Павел Пожилов (Данил Кузьмин), 26, угловой
2:0. Алексей Гладышев, 54
3:0. Максим Анциферов, 70
4:0. Янис Бефус (Александр Тюкавин), 73
5:0. Сергей Перминов (Данил Кузьмин), 81, угловой
6:0. Алексей Гладышев (Дмитрий Савельев), 86
7:0. Янис Бефус (Алексей Гладышев), 88, угловой.
"Старт" (Нижний Новгород) - "Динамо-Казань" (Казань) 2:2 (0:1)
0:1. Евгений Волгужев (Роман Козулин), 17
1:1. Денис Котков (Евгений Корев), 46
1:2. Евгений Волгужев (Денис Слаутин), 53
2:2. Михаил Тюко (Руслан Тремаскин), 76.
Турнирное положение.
Запад: "Волга" (Ульяновск) - 28 очков (11 игр), "Водник" (Архангельск) - 27(11), "Динамо" (Москва) - 15(11), "Родина" (Киров) - 11(11), "Динамо-Казань" (Казань) - 9(11), "Старт" (Нижний Новгород) - 5(11).
Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 33(11), "Енисей" (Красноярск) - 21(11), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 21(11), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 10(11), "Кузбасс" (Кемерово) - 7(11), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 6(11).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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