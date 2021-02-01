В Татарстане состоялись первые в 2021 году Всероссийские соревнования по боулингу
С 18 по 24 января в г. Елабуга (р-ка Татарстан) прошли Всероссийские соревнования по боулингу (дисциплины: личные соревнования, парные соревнования, парные соревнования – смешанные).
Победители и призеры в личных соревнованиях:
Мужчины
1 место – мсмк Паршуков Алексей (Ставропольский край)
2 место – мс Окороков Максим (Республика Татарстан)
3 место – кмс Еременко Максим (Ставропольский край)
Женщины
1 место – мс Кошель Мария (Москва)
2 место – кмс Рудакова Василиса (Москва)
3 место – 3р. Тинякова Елена (Свердловская область).
Победители и призеры в парных соревнованиях:
Мужчины
1 место – мс Зубков Артемий мс Окороков Максим (Республика Татарстан)
2 место – мс Калинин Константин мс Зеленков Антон (Республика Татарстан)
3 место – мс Андреев Сергей мс Медведицков Александр (Республика Татарстан)
Женщины
1 место – мс Кораблинова Надежда мс Кошель Мария (Москва)
2 место – кмс Рудакова Василиса кмс Влаева Анна (Москва)
3 место – кмс Лозовая Людмила кмс Султанова Ландыш (Республика Татарстан)
Парные соревнования-смешанные:
1 место – кмс Сазонов Иван кмс Рудакова Василиса (Москва)
2 место – кмс Быстров Валентин мс Кошель Мария (Москва)
3 место – мс Дрожбин Алексей мс Кораблинова Надежда (Москва).
Победители в номинации «Сеньоры»:
1 место – Плиев Олег (Владикавказ)
2 место – Андреев Сергей (Москва)
3 место – Исаев Сергей (Москва)
Победители X «Кубка Махеев 2021»:
1 место – Окороков Максим (Москва)
2 место – Васекин Александр (Краснодар)
3 место – Плиев Олег (Владикавказ)
Фото Федерация боулинга России
Фото Федерация боулинга России