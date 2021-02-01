Новости Фото Федерация боулинга России В Татарстане состоялись первые в 2021 году Всероссийские соревнования по боулингу С 18 по 24 января в г. Елабуга (р-ка Татарстан) прошли Всероссийские соревнования по боулингу (дисциплины: личные соревнования, парные соревнования, парные соревнования – смешанные).

Победители и призеры в личных соревнованиях:

Мужчины

1 место – мсмк Паршуков Алексей (Ставропольский край)

2 место – мс Окороков Максим (Республика Татарстан)

3 место – кмс Еременко Максим (Ставропольский край)

Женщины

1 место – мс Кошель Мария (Москва)

2 место – кмс Рудакова Василиса (Москва)

3 место – 3р. Тинякова Елена (Свердловская область).

Победители и призеры в парных соревнованиях:

Мужчины

1 место – мс Зубков Артемий мс Окороков Максим (Республика Татарстан)

2 место – мс Калинин Константин мс Зеленков Антон (Республика Татарстан)

3 место – мс Андреев Сергей мс Медведицков Александр (Республика Татарстан)

Женщины

1 место – мс Кораблинова Надежда мс Кошель Мария (Москва)

2 место – кмс Рудакова Василиса кмс Влаева Анна (Москва)

3 место – кмс Лозовая Людмила кмс Султанова Ландыш (Республика Татарстан)

Парные соревнования-смешанные:

1 место – кмс Сазонов Иван кмс Рудакова Василиса (Москва)

2 место – кмс Быстров Валентин мс Кошель Мария (Москва)

3 место – мс Дрожбин Алексей мс Кораблинова Надежда (Москва).

Победители в номинации «Сеньоры»:

1 место – Плиев Олег (Владикавказ)

2 место – Андреев Сергей (Москва)

3 место – Исаев Сергей (Москва)

Победители X «Кубка Махеев 2021»:

1 место – Окороков Максим (Москва)

2 место – Васекин Александр (Краснодар)

3 место – Плиев Олег (Владикавказ)



Фото Федерация боулинга России



Фото Федерация боулинга России Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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