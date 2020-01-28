Новости Фото http://russianbowling.ru/ Российские спортсмены выступят на чемпионате Европы по боулингу среди ветеранов Сборная России выступит на первом чемпионате Европы по боулингу среди ветеранов, который пройдет с 24 января по 2 февраля в Вене (Австрия).

Состав российской команды: Галина Суханова, Елена Сазонова, Юлия Афанасьева, Лейла Джейранова, Андрей Васильев, Виктор Красавкин, Александр Пашковский и Алексей Ярославцев. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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